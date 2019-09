Poškodba Justina Gatlina. Svetovnega prvaka čaka bitka s časom.

Še pred nekaj dnevi se je zdelo, da bo imel odprto pot do obrambe naslova svetovnega prvaka, ki ga je osvojil pred dvema letoma v Londonu, a zdaj so se karte premešale na novo. Najprej je ameriška protidopinška organizacija Usada umaknila suspenz njegovemu rojaku, letos najhitrejšemu v teku na 100 metrov na svetu Christianu Colemanu, zdaj se je Justin Gatlin še poškodoval.

Nekdanji obsojeni dopinški prekrškar, ki prav zaradi tega v atletskem svetu ni najbolj priljubljen, je v Zagrebu v teku na 100 metrov zasedel četrto mesto s časom 10,29, a sploh ni tekel do konca, saj se je po 80 metrih poškodoval. Kako huda je poškodba, za zdaj še ni znano, a jasno je, da je njegov nastop na vrhuncu letošnje atletske sezone, svetovnem prvenstvu v Dohi, ki bo od 27. septembra do 6. oktobra, vprašljiv.

Na zadnjem svetovnem prvenstvu je prehitel tudi Jamajčana Usaina Bolta. Foto: Reuters

Gatlin, čigar osebni rekord na 100 metrov iz leta 2015, ki ga je dosegel prav v Dohi, je letos najhitreje tekel 9,87, kar je četrti najhitrejši čas leta na svetu.

Gatlin je sicer glede na število medalj z velikih tekmovanj eden od najboljših šprinterjev vseh časov. Z olimpijskih iger ima zlato, srebro in bron na 100 metrov, leta 2004 v Atenah pa je bil bronast še na enkrat daljši razdalji. S svetovnih prvenstev ima dve zlati posamični in tri srebrne medalje. Dvakrat je bil tudi dvoranski svetovni prvak na 100 metrov, na njegovih policah pa je še nekaj medalj iz štafetnih tekov.

Takole se je v Zagrebu poškodoval Justin Gatlin:

Justin Gatlin runs into a leg injury, just 3️⃣ weeks out from Worlds🥺



pic.twitter.com/4EKyQLq4nX