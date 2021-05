Olimpija generalka na 100 metrov Gatlinu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ameriški atletski veteran Justin Gatlin je na celinski zlati seriji mitingov v Tokiu na olimpijski generalki zmagal na 100 m. V brezvetrju je tekel 10,24 sekunde in ugnal domačina Shuheija Tado (10,26).

Katarec Mutaz Esa Baršim, olimpijski podprvak in dvakratni zaporedni svetovni prvak, je zmagal v skoku v višino (2,30 m). Na 5000 m je bila najboljša Kenijka Teresia Muthoni Gateri (15:10,91), njena rojakinja Joana Chepkemoi pa na 3000 m zapreke (9:39,29). V večini preostalih disciplin so zmagali domači predstavniki, ki so ob omejitvah za vstop na Japonsko tudi prevladovali na startnih seznamih.

Gatlin je edino zlato olimpijsko medaljo osvojil leta 2004, igre v japonski prestolnici pa bodo prve po tistih v grški metropoli, na katerih ne bo nastopil svetovni rekorder in najboljši atlet vseh časov Usain Bolt. Že nekaj let tekmovalno upokojeni Jamajčan ima sedaj 40 let, le eno manj pa Gatlin.

S trenutno formo zadovoljen, da do Tokia bo treba stopnjevati

"S formo ta čas sem zadovoljen, seveda pa jo moram še stopnjevati, da bom lahko tekmoval na svojih četrtih in tudi zadnjih OI," pravi ameriški veteran. Foto: Guliverimage Američan je 39 let napolnil februarja in lahko v Tokiu postane najstarejši atlet, ki bi osvojil olimpijsko medaljo. Nastop si mora priboriti na ameriških kvalifikacijah naslednji mesec.

"S formo ta čas sem zadovoljen, seveda pa jo moram še stopnjevati, da bom lahko tekmoval na svojih četrtih in tudi zadnjih OI," je dejal Gatlin. Olimpijske igre leta 2008 je moral izpustiti zaradi dopinške kazni. Štiri leta pozneje je bil v Londonu tretji, srebro pa si je priboril leta 2016 v Riu de Janeiru.

Zadnjo od štirih zlatih medalj na svetovnih prvenstvih je osvojil v ameriški štafeti na prejšnjem prvenstvu leta 2019 v Dohi, posamično je bil na 100 m zlat leta 2017 v Londonu, leta 2005 v Helsinkih pa je bil najboljši tako na 100 kot tudi na 200 m.