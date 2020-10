Prireditelji prestavili bostonski maraton 2021

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Potem ko so morali prireditelji bostonskega maratona letošnjo izvedbo odpovedati zaradi epidemije novega koronavirusa, je že jasno, da ga v tradicionalnem, aprilskem terminu ne bo tudi v letu 2021. Prireditelji so ga preložili, novega termina sicer niso sporočili, a trdijo, da ga do jeseni naslednjega leta ne bo možno izvesti.