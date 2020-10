Virtualni maraton po Ljubljani se izteka, kakšni so trenutni rezultati?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Letošnji ljubljanski maraton je – tako kot leto 2020 na splošno – drugačen. Še do 1. novembra ga lahko pretečete v virtualni obliki. Vse rezultate bomo objavili tudi na Sportalu. Foto: Ana Kovač

Namesto klasičnega ljubljanskega maratona, ki so ga odnesle pereče zdravstvene razmere, Slovenci te dni tečejo virtualni ljubljanski maraton.

Foto: Ana Kovač Na nekoliko drugačno obliko tekaške preizkušnje se je prijavilo več kot 600 tekačev.

Največ tekačev (310) je prijavljenih na najkrajšo razdaljo (10 km), 136 naj bi se jih lotilo maratonske polovičke, 89 pa jih namerava odteči maraton.

Trenutne rezultate si lahko ogledate v spodnji tabeli. In ne pozabite: virtualni maraton poteka samo še do jutri, 1. novembra do 20. ure.

