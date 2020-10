Potem ko so se zadnje dni ukrepi za zajezitev okužb z novim koronavirusom spreminjali iz dneva v dan, so tudi Anine tekačice dnevno prilagajale način in termin, v katerem bodo odtekle svojo desetko v okviru virtualnega ljubljanskega maratona. Virtualnega zgolj po tem, da je treba rezultat zabeležiti v eni od aplikacij, še vedno pa ga je bilo treba odteči v praksi.

S štartno številko kot na tekmi. Foto: Ana Kovač

Čeprav je bilo sprva načrtovano, da bi svojih 10 kilometrov odtekle prav na dan, ko je bil napovedan ljubljanski maraton, torej v nedeljo, 25. oktobra, so tekaško druženje na varni razdalji raje prestavile na petek, dan pred novim delnim zaprtjem države.

Zaradi trenutno veljavnih predpisov se je teka udeležilo zgolj šest tekačic. Svojo desetko so pretekle v ubranem ritmu s tempom nekaj čez šest minut na kilometer, ki so ga načrtovale tudi za 42-kilometrsko razdaljo, to so imele v mislih v normalnih časih, razporejene v dve koloni na vsaki strani cestišča in razmakom več metrov.

Namesto v Ljubljani v domačem Tržiču.

Anine tekačice so virtualno desetko pretekle v dveh ravninskih petkilometrskih krogih med Križami in Žiganjo vasjo. Foto: Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

Brigita, Lučka, Romana, Vera, Barbara in Ana so za tekaško virtualko izbrale ravninski poligon med Križami in Žiganjo vasjo in pretekle dva petkilometrska kroga.

V svojem tempu, po svoji trasi. Tako kot se glasi slogan organizatorjev ljubljanskega, letos po sili razmer zgolj virtualnega maratona.

Foto: Ana Kovač

"Za skupinski tek ob upoštevanju vseh ukrepov smo se odločile zato, ker smo si želele nekaj pozitivnega, nekaj veselega, nekaj zabavnega, kar nam bo v spominu ostalo še kar nekaj dni," je pojasnila Jermanova, gonilna sila Aninih tekačic in mama nekdaj najboljšega slovenskega smukača Andreja Jermana, ki zdaj že nekaj let živi in dela na Norveškem.

Nepričakovana navijaška podpora ob trasi ... Foto: Ana Kovač

Tudi navijačica Andreja je med rednimi udeleženci ljubljanskega maratona ... Foto: Ana Kovač

Doma še vedno hrani spominsko tekaško majico iz leta 2000. Foto: Ana Kovač

Če bi se dogodki letos odvijali drugače, če bi torej že pozabili na covid-19 in bi maraton letos dostojno praznoval svoj 25. jubilej, bi tudi one pretekle precej več.

Ana in Romana, tudi ona je pri Aninih tekačicah že od vsega začetka, ter še tri tekačice iz skupine, so se postopoma in načrtno pripravljale na 42 kilometrov, ostale pa so si želele preteči polmaraton. Ampak ...

"42 kilometrov bomo raje pretekle prihodnje leto," napoveduje Jermanova. Foto: Ana Kovač

"Ko je direktor maratona Gojko Zalokar 1. julija začel dvomiti v izvedbo tekmovanja, sem predlagala, da opustimo misel na maraton in ga prestavimo na prihodnje leto, letos pa se zadovoljimo s krajšo razdaljo," je povedala Jermanova.

Ljubljanski maraton zaradi pandemije letos poteka zgolj v virtualni različici. Na ti. Virtualni ljubljanski maraton je prijavljenih več kot 600 tekačev.



Največ (310) jih bo teklo na najkrajši razdalji (10 km), 136 se jih bo lotilo maratonske polovičke, 89 pa jih namerava odteči maraton. Rezultate in vrstni red tekačev bomo objavili tudi na Sportalu.



Virtualni ljubljanski maraton poteka do 1. 11. 2020 (do 20.00).

Za sodelovanje na virtualnem ljubljanskem maratonu je izbrano razdaljo treba ne samo preteči, ampak doseženi čas tudi shraniti v eni od športnih aplikacij, v obrazcu izpolniti zahtevane podatke in priložiti fotografijo tekača. Foto: Ana Kovač

Anine tekačice skupaj tečejo že desetletje



Anine tekačice se v bolj ali manj različnih sestavah in starostnih kombinacijah (danes so v skupini dekleta in žene od 29 do 68 let) rekreirajo že deset let.

Pobudo za ustanovitev tekaške skupine je podala Biserka Drinovec iz Športne zveze Tržič, ki se občasno še zdaj priključi skupini, trenersko vodenje in motivacijo pa je – brezplačno, poudarjajo dekleta – prevzela Jermanova, takrat sveža upokojenka, sicer pa nekdanja atletinja ter vzgojiteljica in ravnateljica tržiških vrtcev, ki danes v svet atletike uvaja tudi mlajše otroke.



Anine tekačice so ljubiteljice teka in skupaj trenirajo že vrsto let, nekatere že celo desetletje. Foto: Ana Kovač

Anine tekačice so tudi redne udeleženke Teka po ulicah Tržiča, ki se je razvil iz Bergantovega memoriala, posvečenega spominu na pokojnega tržiškega alpinista Boruta Berganta, in pobudnice večjega števila tekačic na tekmovanju, tečejo pa tudi na drugih tekaških prireditvah. Letošnja koronakriza jih ni ustavila, nasprotno, pravijo, da so prav zato pretekle še več. Tudi tek trojk v začetku maja na primer, le da na gorenjski trasi, pa čeprav je bil uradno odpovedan.



Foto: Ana Kovač

Na skupinske teke hodijo predvsem zaradi druženja in spodbude, da zase naredijo nekaj več. In to v vseh vremenskih pogojih, poudarjajo.