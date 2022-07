Peto slovensko odličje na Slovaškem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski športniki so na olimpijskem festivalu evropske mladine (Ofem), ki poteka v Banski Bystrici na Slovaškem, v petek osvojili še peto odličje. Atlet Žan Ogrinc je bil srebrn v teku na 800 m. Po polfinalnem porazu proti Franciji se bodo košarkarji v boju za tretje mesto danes pomerili z Nemčijo.

Pred tem sta v četrtek medalji osvojila judoista, Nik Purnat si je priboril srebro v kategoriji do 90 kg, Nika Koren pa bron v kategoriji do 70 kg.

Slovenci so do prvih kolajn prišli v sredo. Srebro je najprej osvojil judoist Bežigrada Tobias Fürst Črtanec v kategoriji do 66 kg, nato je bila srebrna tudi plavalka ravenskega Fužinarja Nija Gerdej na 200 m prsno.

Preberite še: