Peklenski tek v Planici: fotofiniš in nov rekord #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na letalnici bratov Gorišek so že desetič izvedli najtežji tek na 400 metrov - navzgor po planiški letalnici. Red Bull 400 je za ene je tekmovanje, za druge pa že izziv, da sploh pridejo na vrh, pravi petkratni zmagovalec Luka Kovačič.

Letos je Luko Kovačiča v ciljnem šprintu, dejansko v zadnjih metrih vzletišča letalnice, premagal Avstrijec Christopf Hochenwarter. Kovačič je bil torej drugi, Klemen Španring pa tretji. V ženski konkurenci pa je zmagala hrvaška atletinja Tea Faber.

"Na vrhu si mrtev, v pozitivnem smislu"

Foto: Red Bull Content Pool "Boljši so tisti, ki tečejo maratone kot pa šprinte," pojasnjuje gorski tekač in turni smučar Kovačič. Čeprav gre samo za nekaj minut teka oziroma hoje v klanec, pa je ta najbolj primeren za vzdržljivostne športnike. "Pridi, če želiš izkusiti pekoče noge. Na vrhu si mrtev, v pozitivnem smislu." Kovačič je leta 2021 za vzpon potreboval vsega štiri minute in 53 sekund. A Hochenwarter je letos njegov rekord podrl. Za vsega sekundo!

Zmagovalka v ženski konkurenci Tea Faber. Foto: Red Bull Content Pool