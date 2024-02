Od Tine Šutej v Franciji boljša le Kanadčanka

Petintridesetletna Tina Šutej je začetni višini na 4,10 in 4,25 m izpustila, letvico na 4,40 m pa je zmogla šele drugič. Nato je bila članica celjskega Kladivarja na 4,55 in 4,65 m uspešna prvič in je bila tedaj že na drugem mestu. Tekmo je končala s tremi neuspešnimi skoki na 4,73 metra.

Na tej višini je bila tako kot na prejšnjih že v prvem skoku prek letvice le Alysha Newman. Kanadčanka je na 4,83 m s tremi neuspešnimi skoki končala tekmovanje.

Šutejeva, druga športnica države lanskega leta, je sezono začela 30. januarja v Ostravi na Češkem. Preskočila je 4,73 metra in z doseženo višino ter zmago napovedala novo lepo zimsko sezono, ki se bo v začetku marca končala na dvoranskem svetovnem prvenstvu v Glasgowu.

Imela je težave z zdravjem v pripravah na to zimsko sezono in tudi ni imela pravih treningov po tekmi v Ostravi zaradi boleče tetive.

"Nastop sicer ni bil slab, a sva želela več. Nisva najbolj zadovoljna po tej tekmi. Tina ni imela pravih občutkov, že na ogrevanju je bilo tako. Skušala sva nekako sestaviti nastop, pa to ni uspelo tako kot v Ostravi. To bova skušala malo popraviti do druge tekme v Franciji v soboto. Bolečine so prisotne, zato mora jemati protibolečinske tablete, posledično ne vemo, kako to vpliva na vse skupaj. Greva na pot jutri in upam, da bo nared za dober naslednji nastop," je povedal trener slovenske rekorderke Milan Kranjc.

Preberite še: