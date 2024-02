Ogrinc in Rovan mladinska balkanska prvaka

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska mladinska reprezentanca je odlično nastopila na dvoranskem balkanskem prvenstvu v Beogradu. Osvojila je dve zlati, tri srebrne in dve bronasti medalji. Zlata sta bila Žan Ogrinc (800 m) in Jak Rovan (palica), so sporočili iz Atletske zveze Slovenije.