Nova razkritja v zloglasnem primeru. V težavah tudi zvezdnik s plemiškim nazivom?

Po izdani štiriletni dopinški kazni ameriškemu atletskemu trenerju Albertu Salazarju se odpirajo nove razsežnosti zlorab. Veliko zaskrbljenost nad razkritji je izrazil predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja Thomas Bach, ki je pozval, naj se razišče vse športnike, ki so sodelovali s trenerjem. To pomeni težave tudi za zvezdnika Moja Faraha.

Salazar je bil med drugim trener britanskega olimpijca Faraha in Američana Galena Ruppa. Farah je na Otoku eden najbolj priljubljenih športnikov, britanska kraljica mu je podelila plemiški naziv Sir.

V Mogadišu v Somaliji rojeni Farah je štirikratni nosilec zlate olimpijske kolajne ter šestkratni svetovni prvak, dvakrat je bil na olimpijskih igrah zlat v teku na 5000 metrov, dvakrat v teku na 10.000 metrov.

Salazarja, ki ne priznava krivde, so zaradi kršitev protidopinpških pravil kaznovali v začetku tedna. Nekdanji atlet je vodil organizacijo Nike Oregon Project.

V MOK so se o zadevi pogovarjali. Zelo zaskrbljujoča je.

"V mednarodni olimpijski družini smo se pogovarjali o zadevi Salazar, ki je zelo zaskrbljujoča in vzbuja resne pomisleke," je na novinarski konferenci dejal Bach.

Ameriški trener Alberto Salazer je prejel štiriletno dopinško kazen. Foto: Reuters

"Želimo, da Svetovna protidopinška agencija Wada zelo skrbno prouči ta primer ter natančno prouči vsa vprašanja, ki ostajajo odprta. Mok bo v zvezi s tem pisal Wadi," je dejal Bach.

Na vprašanje, na kaj se bo konkretno nanašalo pismo Wadi, pa je prvi mož olimpijskega gibanja odgovoril: "Želimo izvedeti, koliko športnikov se je znašlo v preiskavi. Ali so bili v tej preiskavi zajeti prav vsi športniki, ki so trenirali v omenjenem centru, in ali poročilo obravnava celotno obdobje obstoja tega projekta ali le njegov del ter ali lahko preiskava vpliva na olimpijske dosežke."

"Iz poročil smo izvedeli, da športniki niso bili seznanjeni s tem, kaj se jim je dogajalo. Kar je lahko olajševalna okoliščina, vendar pa je v takšnih primerih suspenz športnika obvezen, ne glede na to, ali je zavestno dopuščal kršitev ali ne," je še dejal Bach, ki bo pred ukrepanjem počakal na navodila Wade.

Danes 36-letni atlet je najuspešnejši britanski atlet vseh časov. Foto: Reuters

Britance zanima usoda njihovega velikega junaka

Britanske medije seveda najbolj zanima usoda njihovega domačega junaka poletnih olimpijskih iger v Londonu leta 2012.

Britanec je leta 2017 prekinil sodelovanje s Salazarjem, največje dosežke na atletskih stezah pa je dosegel prav s pomočjo spornega trenerja.

Farah sam ni nikoli oddal pozitivnega vzorca ter je vedno vztrajal pri tem, da se ni posluževal nedovoljenih metod.

Vodja ameriške protidopinške agencije (USADA) Travis Tygart je v začetku tedna zelo obremenil Salazarja, ki je, kot je razkril, v laboratoriju v Oregonu svoje varovance zavajal glede jemanja najrazličnejših v športu prepovedanih snovi.

"Morate razumeti, da športniki niso imeli pojma, kaj se dogaja z njimi, kaj jim dajejo. Neka športnica je dobila navodilo, da mora jemati zdravilo za tumor na maternici, čeprav ga sploh ni imela. Lagali so vsem športnikom in na njih izvajali medicinske eksperimente," je hude kršitve protidopinških pravil razkril Tygart.