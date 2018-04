Nova dopinška afera odmeva, v klubu šokirani, v središču nekdanja atleta

Potem ko je mariborski časnik Večer objavil informacije o prijetju zdravstvenega delavca , ki ga sumijo, da je v UKC Maribor kradel farmacevtske preparate in jih kot športna poživila preprodajal na črnem trgu, z njimi pa domnevno oskrboval tudi znanega maratonca in trenerja atletov na dolge proge, smo preverili, kdo sta znani športni imeni.

Nekdanja atleta Igor Šalamun in Boris Špes sta osumljena dopinških nečednosti. Foto: Mediaspeed

Po poročanju Večera je osumljeni zdravstveni delavec, ki je v UKC Maribor zaposlen na pljučnem oddelku, od tam pa naj bi odtujil več kemičnih substanc in jih kot športna poživila prodajal na črnem trgu, Boris Špes.

Gre za nekdanjega atleta na srednje proge, ki se je z dopingom, takrat v znanstvene namene, srečal že med študijem. Leta 2011 je namreč magistriral s temo Doping v Severovzhodnem delu Slovenije kot splošen družbeni problem in nevarnost za zdravje ljudi.

Kot poroča Večer, naj bi bil njegov glavni odjemalec Igor Šalamun, znano trenersko ime atletov na dolge proge in rekreativnega teka, sicer član Atletskega društva Štajerska Maribor. Šalamun, nekdaj tudi sam odličen tekač, je lastnik 4. najboljšega maratonskega rezultata med slovenskimi maratonci. S časom 2;15:17, ki ga je leta 1993 odtekel v Valencii, je bil počasnejši samo od Romana Kejžarja, Primoža Kobeta in Mirka Vindiša. Šalamun je bil trener slovenske maratonke Daneje Grandovec, udeleženke olimpijskih iger v Riu de Janeiru (zaradi težav s poškodbo je odstopila že po petih kilometrih), tudi sam večkratni udeleženec evropskih in svetovnih prvenstev v gorskih tekih.

Foto: Vid Ponikvar

Novinarka Večera predvideva, da je trener s preparati oskrboval rekreativce in tekmovalce, ki so na nedovoljen način želeli izboljšati svoj rezultat.

Več informacij o primeru bodo na mariborski policijski upravi razkrili jutri oziroma po koncu predkazenskega postopka, v atletskem klubu AD Štajerska Maribor, katerega član je Šalamun, pa so na, na hitro sklicani novinarski konferenci izrazili veliko začudenje nad dogajanjem in ga ostro obsodili.

V klubu so šokirani in se od dejanja ograjujejo

Kot nam je povedal Robert Rudelič, predsednik strokovnega sveta pri omenjem društvu, so za primer izvedeli iz medijev in so šokirani. "Tako kot so šokirani vsi. Nihče ne pričakuje, da se kaj takega zgodi pri njemu 'doma'," je dejal.

Od Šalamuna in Špesa so želeli pridobiti pojasnila, a sta oba telefona zvonila v prazno. Policija se v društvu še ni oglasila, je dodal.

Poudaril je, da je Šalamun od leta 2016, ko je Grandovčeva sklenila kariero, v klubu deloval le še kot vodja rekreativne skupine, ki deluje ločeno od strokovnega dela društva. "Gre za delo dveh posameznikov, koliko pa sta kriva, bo pokazal čas," je sklenil.

Predsednik kluba: Pripravljeni smo sodelovati v preiskavi

V klubu so se pozneje na novinarski konferenci odzvali na razkritja. "Povedati moram, da smo popolnoma v šoku. Najbolj smo v šoku, ker se ime kluba uporablja v tem kontekstu," je na novinarski konferenci povedala Maja Bezjak, ki v AD Štajerska Maribor dela kot trenerka. "Kot klub, kot upravni odbor se ograjujemo od teh dejanj in imamo ničelno toleranco do tega."

Foto: Vid Ponikvar

Predstavniki kluba so poudarili še, da sta oba domnevno vpletena delovala samostojno. "Pri trenerju gre za posameznika, ki je povezan s klubom toliko, da vodi rekreativno skupino in člane, ki samo tekmujejo pod našim imenom," je dejala Bezjakova. Poudarila je, da je omenjeni trener del trenerskega štaba kluba, a izključno za to skupino, ki ima okoli 30 članov, ne sodeluje pa v nobenem programu ali izvršnem organu kluba.

Po besedah predsednika kluba Darjana Murka je domnevno vpleteni v preteklosti treniral tudi poklicne atlete oziroma takšne z omembe vrednimi rezultati, a da je vedno deloval samostojno. "Zdaj vrhunskih rezultatov ni več, ostali so samo rekreativci," je še dodal.

Kot je še dejala Bezjakova, hišnih preiskav pri drugih klubskih trenerjih ni bilo. Murko je pri tem zatrdil, da so v klubu pripravljeni sodelovati v policijski preiskavi.

Glede ukrepov na ravni kluba pa Murko pravi, da bodo poklicali oba na zagovor, pri tem pa bodo počakali na končne izsledke organov pregona. "Sklicali bomo sejo upravnega odbora zaradi tega dogodka. Poklical bom tudi člane skupine, ki so trenirali pod vodstvom tega trenerja," je še povedal Murko.