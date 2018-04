V Mariboru zaradi trgovanja s prepovedanimi poživili pridržali dve osebi

Mariborski kriminalisti so v sklopu dlje časa trajajoče preiskave domnevnega prometa s prepovedanimi poživili danes opravili tri hišne preiskave in pridržali dve osebi. Po poročanju Večera je eden od pridržanih zdravstveni delavec, ki ga sumijo, da je v UKC Maribor kradel preparate za potrebe dopinga, eden od kupcev naj bi bil atletski trener.

Z mariborske policijske uprave so sporočili, da kriminalistične aktivnosti še potekajo, zato bodo dodatne informacije glede primera posredovali predvidoma v petek oziroma po koncu predkazenskega postopka.

Prikriti preiskovalni ukrepi zaradi sumljivega zdravstvenega delavca

Medtem časnik Večer na svoji spletni strani poroča, da so kriminalisti več mesecev izvajali prikrite preiskovalne ukrepe, ker so zdravstvenega delavca sumili, da je v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Maribor kradel kemične substance in jih nato na črnem trgu prodajal kot poživilo v športu. Njegov največji odjemalec naj bi bil znani trener atletov na dolge proge.

V časniku v nadaljevanju navajajo, da je bila pri zdravstvenem delavcu, ki dela na pljučnem oddelku mariborske bolnišnice, izvedena hišna preiskava, in dodajajo, da je policija izvedla preiskavo tudi pri atletskem trenerju AD Štajerska Maribor Igorju Šalamunu.

"Oskrba za boljše rezultate"

Večer navaja neuradne domneve, da naj bi šlo za krvni doping, pri čemer piše, da naj bi trener s preparati "oskrboval rekreativce in tekmovalce, ki so po bližnjici želeli doseči boljše rezultate". Ne časniku ne STA trenerja ni uspelo priklicati na javno objavljeni številki mobilnega telefona.

V atletskem klubu AD Štajerska Maribor so za 14. uro danes sklical novinarsko konferenco o tem primeru. Kot so sporočili za STA, so z novico sicer seznanjeni, kriminalisti jih vsaj za zdaj še niso obiskali, pričakovati pa je sestanek vodstva kluba, ki bo odločal, kakšen bo status njihovega trenerja, če se potrdi pisanje iz časnika, do konca policijskega postopka.

V UKC Maribor so za STA potrdili preiskavo in dodali, da bodo glede na ugotovitve preiskave ukrepali skladno z zakonom, več informacij pa v tem trenutku ne morejo razkriti.