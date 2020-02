Mihalinčeva šesta v Parizu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Po dveh tekmah na začetku sezone čutim že kar nekaj utrujenosti in se veselim nekaj dni počitka in naslednjega tekmovanja v Torunju na Poljskem 8. februarja. Ker sem sezono začela z nekaj težavami s poškodbo, mi manjka nekaj specifičnega treninga, kar se tudi pozna pri teku, saj ne razvijem hitrosti, ki sem jo sposobna. Upam, da bom to popravila na naslednjih treningih," je po tekmi povedala Mihalinčeva.