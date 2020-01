Mihalinčeva zmagala v Bochumu

Mihalinčeva je s 7,41 gladko dobila tudi dvoboj v kvalifikacijah pred finalom, ko je ugnala drugo Nemko Lilly Kaden (7,56).

"Vsa današnja tekma je bila velik spektakel, bilo je zelo zanimivo. Zmagovalec dvoboja kvalifikacij je šel v finale. Tik pred tem startom smo sodelovali v ceremoniji odprtja mitinga. Nismo točno vedli, kako bo vse skupaj videti. Na prvem startu sem zato malo zaspala in sem bolj sproščeno tekla šele, ko sem videla, da bom brez težav dobila dvoboj. V zelo poznem večernem finalu pa so bile samo štiri proge. Bolje sem startala, na 20 m pa sem imela malo težav, noga mi je klecnila v koraku. Vse sem skušala nadoknaditi do konca," je povedala Mihalinčeva.

Dodala je: "Vesela sem zmage, izid bi bil lahko boljši. A sem bila malo poškodovana v zadnjem obdobju, zato sem tudi odpovedala reprezentančni troboj v Novem mestu. Na to mojo prvo tekmo v sezoni sem šla neposredno iz procesa rehabilitacije in nisem naredila sprinta za tekmovalni ritem. V nedeljo pa me čaka že nova tekma v Parizu. Dvoransko svetovno prvenstvo je odpovedano zaradi virusne gripe na Kitajskem. Škoda sicer, a me ne prizadene preveč. Je bilo že prej to SP malo bolj ob strani, bi šla tja le, če bi bil velik napredek v tej zimski sezoni glede na prejšnjo. Bolj se bom posvetila zunanjim tekmam, olimpijskim igram in evropskemu prvenstvu."