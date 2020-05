Atleti niso trenirali zaman – mednarodna atletska tekmovanja od avgusta do oktobra

Svetovna atletika je sporočila, da se bodo največja mednarodna tekmovanja odvijala od avgusta do oktobra letos, začela se bodo po predlaganem času za državna prvenstva 8. in 9. avgusta. Preurejen koledar diamantne lige sicer vsebuje 11 enodnevnih mitingov, prvi bo predvidoma 14. avgusta v Monte Carlu.

Prvi miting nove svetovne celinske serije, na zlati ravni z najmanj 200 tisoč evri nagradnega sklada za vsakega, bo Paavo Nurmi Games v Turkuju na Finskem 11. avgusta, skupaj bo osem od sprva načrtovanih desetih tekmovanj te serije.

Tudi celinski mitingi srebrne in bronaste ravni so v prenovljenem koledarju, prvi pa se bodo odvijali pretežno zgolj kot nacionalna tekmovanja brez tuje udeležbe. Prvi napovedani je memorial Josefa Odložila v Pragi 8. junija.

Po diamantnem mitingu v Monaku bosta 16. in 23. avgusta sledila mitinga v Gatesheadu in Stockholmu.

Septembra so predvideni mitingi v Lozani (2.), Bruslju (4.), Parizu (6.), Rimu ali Neaplju (17.) ter Šanghaju (19.). Oktobra bodo še v Eugenu (4.), Dohi (9.) in drugi miting na Kitajskem (17.), a prizorišča še niso določili.

Zaradi negotovosti brez finala diamantne lige

Zaradi negotovosti glede potovanj in prestopanj državnih meja letos ne bo skupnega točkovanja in tako ne bo zmagovalcev posameznih disciplin, zato ne bo niti finala diamantne lige, ki bi moral biti septembra v Zürichu.

Prvi mož svetovne atletike Sebastian Coe poziva k oblikovanju ustreznega koledarja tekmovanj glede na razmere. Foto: Reuters

Organizatorji diamantnih mitingov bodo morali dva meseca pred izvedbo sporočiti vse podrobnosti, tudi discipline, ki bodo na programu. Predsednik Svetovne atletike Sebastian Coe je vse organizatorje pozval k sodelovanju, tudi z vodstvom mednarodne zveze, da bi letos glede na razmere pripravili ustrezen in dober program tekmovanj.

Letošnja sezona ne prinaša olimpijskih norm

Svetovna atletika je že pred časom sporočila, da v tej sezoni izidi ne bodo šteli za svetovno lestvico in tudi ne bo mogoče doseči norm za olimpijske igre v Tokiu, ki so prestavljene na prihodnje leto. Tisti, ki so norme že dosegli, so že uvrščeni na igre, preostali pa jih bodo lahko spet v prihodnji sezoni.

Od velikih svetovnih tekmovanj bodo med člani pripravili le SP v polmaratonu, ki bo 17. oktobra v poljskem mestu Gdyna. Dvoransko SP pa so iz letos prestavili na prihodnje leto, v Nanjingu na Kitajskem bo med 19. in 21. marcem.

SP do 20 let bodo vseeno organizirali letos, datum tekme v kenijskem Nairobiju pa še ni določen.