Matic Ian Guček za 13 stotink zaostal za odličjem

Atletika, Espoo, EP za mlajše člane do 23 let

Matic Ian Guček je na evropskem prvenstvu v atletiki za mlajše člane do 23 let v finskem kraju Espoo v teku na 400 m z ovirami osvojil četrto mesto, z 49,70 sekunde pa je bron zgrešil za 13 stotink. S tem je zadnji, četrti dan tekmovanja, dosegel najboljši slovenski izid na prvenstvu.

Pred Gučkom, lanskim mladinskim svetovnim podprvakom, so bili Turka Ismail Nezir (49,19) in Berke Akcam (49,48) ter Šved Oskar Edlund (49,57). Veronika Sadek je v finalu teka na 800 metrov s časom 2:05,11 osvojila sedmo mesto, za odličjem je zaostala slabo sekundo. Drugi slovenski finalist drugi dan tekmovanja Tan Černigoj je v skoku daljino osvojil šesto mesto s 7,31 m.

Tretji dan prvenstva je bil sedmi v finalu meta kopja Anže Durjava (74,31 m). Andrej Skočir pa se je uvrstil v polfinale na 200 m in s časom 21,65 sekunde končal na 14. mestu. V edinem nastopu za odličja v teku na 10.000 m je bila 19. Liza Šajn (17:04,29), Špela Gonza pa ni prišla do cilja.

Liza Šajn je osvojila 19. mesto. Foto: Grega Valančič/Sportida

Hitro slovo ostalih

Ostali so izpadli po prvih nastopih, nekoliko nepričakovano že prvi dan prvenstva Anej Čurin Prapotnik, ki je bil v teku na 100 metrov prepočasen za preboj polfinale. V prvi kvalifikacijski skupini je s časom 10,63 ob močnem vetru v prsi (-1,9 m/s), v njegovi skupini so bili najslabši pogoji, osvojil četrto mesto in bil skupno 19. Težave s poškodbo je imel nekaj dni prej že na slovenskem prvenstvu, na EP v štafeti potem ni nastopil.

Tudi Hana Urankar je bila neuspešna v metu diska, za uvrstitev med najboljših 12 je zadoščal met, dolg 50,29 metra, kar je v letošnji sezoni redno presegala. A z 49,53 metra je prvenstvo končala na 16. mestu. Urša Matotek je v skoku v daljino osvojila 13. mesto in je finale dvanajsterice s 6,23 m zgrešila za štiri centimetre.

Timotej Cvelbar, Jernej Gumilar, Andrej Skočir in Tan Černigoj so v štafeti 4 X 100 m (40,40) osvojili 14. mesto. Hana Grobovšek je na 800 m s časom 2:07,74 prav tako osvojila 14. mesto, na 1500 m pa je bila 21. (4:24,10). Jan Emberšič je bil v kvalifikacija v metu kladiva s 65,30 metra 17. Ajda Kaučič je na 400 metrov v prvem krogu osvojila 20. mesto na 400 m časom 54,93.

Izabella Hajdi Navodnik je v predteku na 100 metrov z ovirami s 13,98 skupno dosegla 29. čas. Mia Pirnat Kopač je na 400 m s časom 1:01,17 osvojila 33. mesto. V kvalifikacija meta kopja je nastopila Nina Rman, z 48,39 metra pa je končala na zadnjem, 19. mestu.

