Luka Janežič z izidom sezone drugi v Španiji

"Veliko bolje je bilo kot na prvi tekmi sezone. Danes sem dokazal, da sem v dobri formi. Tekel sem brez bolečin. Na svoji prvi tekmi sem že videl, da so poškodbe iz prejšnjega obrobja mimo, a sem bil tedaj tudi zelo živčen. Danes nisem imel nobenih težav, šel sem sproščeno na start, počutje je bilo veliko boljše. Nisem pa pričakoval tako dobrega izida glede na začetek sezone in težavah z zdravjem v zadnjih mesecih," je dejal Janežič, aktualni evropski prvak do 23 let.

Slovenski rekord (44,84) je dosegel 21. julija lani v Monaku. Za tek na diamantni ligi v Monte Carlu ima tudi za letos že potrjen nastop na 200 m, v začetku naslednjega meseca bo tekel v Budimpešti, za naslednjih 14 dni pa upa, da bo dobil še kakšno povabilo organizatorjev večjih mitingov.