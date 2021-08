Kosgei in Kitata bosta branila zmagi na maratonu v Londonu

Kenijka Brigid Kosgei in Etiopijec Shura Kitata bosta branila zmagi na maratonu v Londonu, ki bo 3. oktobra, so sporočili britanski organizatorji.

Svetovna rekorderka Kosgeijeva je bila srebrna na olimpijskih igrah v Tokiu in bo v britanski prestolnici lovila tretji zaporedni naslov na 42 km.

Kitata bo po polomu na OI v japonski prestolnici, kjer ni prišel do cilja, skušal ponoviti lansko zmago. To je bil njegov največji uspeh doslej, leta 2018 v Londonu in New Yorku je bil še drugi.

Brigid Kosgei bo v Londonu lovila tretjo zaporedno zmago. Foto: Guliverimage

Dela pri obrambi naslovi pa ne bo imel veliko lažjega, četudi dvakratnega olimpijskega prvaka Eliuda Kipchogeja, ki je v Londonu slavil rekordne štiri maratonske zmage, ni na začasni startni listi.

Na njej je namreč Kitata šele osmi najhitrejši po doseženih časih, četverica je že tekla pod dvema urama in tremi minutami. Med maratonkami jih je osem že preseglo mejo 2:20.

