Kipchoge v samoizolacijo v Kenijo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Svetovni rekorder in olimpijski zmagovalec v maratonu Eliud Kipchoge je že tri dni v samoizolaciji v kenijski vasi Kaptagat, kjer je v bazi za trening z njim tudi njegova družina. Video dnevnike 35-letnega atleta v času pandemije koronavirusa je objavila britanska radiotelevizija BBC.

"Ostajam izoliran, želim sebi in družini ter ostalim, da bi ostali zdravi in da ne bi srečali preveč ljudi. Najtežje pa je, ker moram trenirati sam, saj sem drugače pristaš ekipnega dela," je med drugim povedal Kipchoge, ki je bil pred prihodom v domovino v Evropi in je moral zato po navodilih kenijskih oblasti v štirinajstdnevno karanteno.

Je eden izmed najboljših maratoncev sedanje dobe, zmagal je na 12 od 13 tekov na 42 km, na katerih je nastopil, tudi na olimpijskih igrah leta 2016 v Riu de Janeiru.

Svetovni rekord, 2:01:39, je postavil 16. september 2018 v Berlinu. Oktobra lani je na Dunaju v posebej pripravljeni in njemu prilagojeni tekmi z 41 tekači za ritem kot prvi v zgodovini maraton pretekel pod dvema urama (1:59:40,2). Ta čas sicer ne velja kot uradni svetovni rekord.

Pred tem je bil zelo uspešen tekač na dolgih progah in je med drugim leta 2003 v Parizu osvojil zlato na svetovnem prvenstvu na 5000 m.

Preberite še: