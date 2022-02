Janežič, Mesec Košir in Horvatova hitri v Novem mestu

V Novem mestu je po dvoranskem prvenstvu za mlajše mladince in mladinke danes potekal še atletski miting za člane in članice. Nastopilo je tudi nekaj najboljših slovenskih atletov in atletinj.

Najbolj zanimiva sta bila obračuna v teku na 400 metrov. Med moškimi je pričakovano slavil državni rekorder Luka Janežič (Kladivar), a se je moral za zmago kar potruditi, saj je v predzadnji skupini Lovro Mesec Košir (Mass) s časom 46,94 postavil nov osebni dvoranski rekord. To Janežiča ni zmedlo, v zadnji skupini je tekel 46,77.

"Danes sem imel cilj teči pod 47 sekundami, kar mi je uspelo. Šlo je za solo tek, a v dvorani je to včasih celo bolje kot s konkurenco, saj ni taktiziranja in prerivanja. Hiter Lovrov tek v skupini pred našo mi je dal še dodaten zagon, sem pa vesel, da prihajajo za menoj fantje, ki so prav tako sposobni teči pod 47 sekundami," je po zmagi povedal Janežič, ki še ne ve, če bo konec prihodnjega tedna nastopil tudi na državnem prvenstvu. To je odvisno od tega, ali bo dobil možnost nastopa na kakšnem od močnejših mitingov v tujini.

Luka Janežič je dosegel čas 46,77. Foto: Anže Malovrh/STA

Zanimivo tudi v ženskem teku na 400 metrov

Tudi v ženskem teku na 400 metrov najhitrejši nista tekli v isti skupini. Sprva je Agata Zupin (Velenje) zmagala s časom 53,94 in v neposrednem obračunu prehitela na koncu tretjeuvrščeno Jernejo Smonkar (Velenje, 54,74), nato pa je v zadnji skupini slovenska rekorderka na tej razdalji Anita Horvat (Velenje) navdušila in zmagala s časom 52,96.

"Z današnjim nastopom sem super zadovoljna. Po treh nastopih na 800 metrov mi je tokrat ustrezalo teči na 400 metrov. Balzam za dušo, še posebej, ko sem v cilju videla rezultat. Razen v zadnjem tednu res nisem veliko delala na hitrosti, zato sem še toliko bolj presenečena," je po nastopu povedala Horvatova.

Trenutno najboljša tekmovalka v troskoku Neja Filipič (Mass) je tokrat uspešno nastopila v skoku v daljino in zmagala s 6,37 metra. "Z nastopom sem zadovoljna, predvsem mi je bilo všeč, da sem vsak skok prihajala 'na desko'. Prvi skoki so bili tudi zelo konstantni, v zadnjih dveh poskusih pa mi jih je uspelo še stopnjevati. Tekma je bila taka, kot mora biti, zdaj moram to le prenesti v troskok," pa je dejala Filipičeva.

Neja Filipič je zmagala v skoku v daljino. Foto: Guliverimage

V moškem teku na 60 metrov je s 6,74 zmagal gost iz BiH Edhem Vikalo, Andrej Skočir (Posočje) pa je bil na drugem mestu najhitrejši Slovenec (6,89). V teku na 200 metrov je zmagal Hrvat Karlo Marciuš (21,50), Domen Orož (Kladivar) je bil drugi z 22,36.

Hrvat Marino Bloudek je dosegel odličen rezultat v teku na 1000 metrov z 2:22,25. Tudi v skoku v daljino je zmaga odšla na Hrvaško, saj je najdlje 7,40 metra skočil Marko Čeko. Dino Subašič (Velenje) je za njim zaostal devet centimetrov (7,31 m). Slovenski rekorder v skoku s palico Robert Renner (Mass) je brez težav prišel do zmage, preskočil pa je 5,20 metra.

Pri dekletih je v teku na 60 metrov slavila Kaja Debevec (Mass), ki je izenačila svoj sedem let star osebni rekord 7,57. V teku na 200 metrov je bila s časom 23,86 najhitrejša Srbkinja Maja Čirić, ki tekmuje za ljubljanski Mass.

Italijanka Sofia Giobelli je bila z 2:49,41 najhitrejša na 1000 metrov, Srbkinja Milica Emili (Mass) pa z 8,54 na 60 metrov z ovirami.

