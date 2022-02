Neja Filipič zmagala na mitingu v Kataloniji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska atletinja Neja Filipič je v torek nastopila na mitingu v katalonskem Sabadellu in v troskoku zmagala z izidom 13,67 metra.

Na mitingu Pista Coberta de Catalunya, kjer je bila edina slovenska udeleženka, je imela Filipičeva najboljši dosežek v zadnji seriji, za njo pa sta na drugem in tretjem mestu zaostali domačinka Naiara Estanga Massaguer in Litovka Diana Zagainova, ki sta skočili 13,17 metra.

"Na tekmi še nisem imela pravih občutkov, vendar sem skoke stopnjevala in najboljši je bil zadnji. Do svetovnega prvenstva me čaka še kar nekaj dela," je za STA tekmo ocenila Filipičeva.