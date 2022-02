Janežič drugi, Apostolovska peta v Franciji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pred Janežičem je bil sedem stotink hitreje v cilju Mazen Al Jasin iz Saudove Arabije (47,11). Oba sta bila razred zase na tej tekmi.

Tretji v njuni prvi skupini je bil Ricardo Dos Santos iz Portugalske (48,37). A je skupno tretji izid zmogel zmagovalec druge skupine Danilo Danilenko iz Ukrajine (47,77).

Lia Apostolovski je bila peta. Foto: Peter Kastelic/AZS

Apostolovska je začela na 1,78 m in bila uspešna v prvem skoku, v drugih je letvico preskočila na 1,82 in 1,86 m, na 1,89 m pa je bila trikrat neuspešna. Zmagala je Britanka Emily Borthwick (1,92 m) pred Ukrajinko Julijo Levčenko (1,89 m), svetovna podprvakinja iz Londona 2017, in Litovko Urte Baikstyte (1,89 m).

"Apostolovska je končala na 1,86 m za peto mesto. V dvorani je bilo zelo hladno in v teh okoliščinah je Lia naredila največ, kar je lahko," je sporočil njen trener Rožle Prezelj, tudi slovenski rekorder v skoku v višino.