Dosmrtna prepoved dela v atletiki

Habib Cisse, nekdanji pravni svetovalec Lamina Diacka, ki je bil predsednik Mednarodne atletske zveze (Iaaf) med letoma 1999 in 2015, je zaradi korupcije dobil dosmrtno prepoved dela v atletiki, plačati pa mora še 22.612 evrov kazni, je sporočila Iaaf.

Etična komisija Iaaf je to kazen izrekla zaradi vpletenosti Cisseja zaradi prikrivanja in nato zaviranja preiskave ruskega dopinga v zameno za prejeti denar.

Francoski preiskovalni organi so preiskave proti Diacku in njegovim sodelavcem zaradi korupcije in pranja denarja začeli leta 2015, ko je na čelo Iaaf prišel Britanec Sebastian Coe.

