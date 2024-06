Guček šesti, Apostolovski in Filipič sedmi v Stockholmu

Matic Ian Guček je bil na atletski diamantni ligi v Stockholmu šesti v teku na 400 m ovire (49,13). Sedmi sta bili preostali slovenski predstavnici, v skoku v višino Lia Apostolovski z 1,86 metra in Neja Filipič v troskoku z 13,74 m.

Na nizkih ovirah je prepričljivo zmagal Alison dos Santos (47,01). Brazilec je bil tretji na olimpijskih igrah v Tokiu 2021 in leto pozneje svetovni prvak. Drugi je bil aktualni svetovni podprvak Kyron McMaster iz Britanskih deviških otokov (48.05), tretji pa Američan CJ Allen (48,12).

Guček tretji med Evropejci

Dvajsetletni Matic Ian Guček je prvič v karieri tekmoval na najvišji seriji mitingov in bil tretji med Evropejci. Tekmovalec celjskega Kladivarja je 28. maja v Ostravi na Češkem z drugim mestom na 400 m ovire s časom 48,37 izboljšal svoj slovenski rekord. Guček je sedaj tretji Evropejec na lestvici leta in 13. po izidih sezone na svetu.

Lia Apostolovski pet centimetrov pod izidom kariere

Lia Apostolovski je bila uspešna v prvih poskusih na 1,82 in 1,86, na 1,90 m, kar je pet centimetrov pod njenim izidom kariere, pa je bila trikrat neuspešna. Ljubljančanka je 19. maja v Marakešu, prav tako na diamantni tekmi, s svojim izidom sezone 1,91 m zasedla tretje mesto.

Tokrat je zmagala z edinim skokom tekme prek letvice na dveh metrih Ukrajinka Jaroslava Mahučik. Slednja marca v Glasgowu, kjer je bila tretja Apostolovski, s srebrom ni ubranila zlata na dvoranskem SP, bila pa je tudi srebrna še na SP na prostem v Dohi leta 2019 in bronasta na olimpijskih igrah leta 2021 v Tokiu.

Trojica tekmovalk se je nato z 1,94 m zvrstila od drugega do četrtega mesta. Druga je bila presenetljivo 29-letna Nemka Imke Onnen, ki je bila doslej daleč od odličij na velikih tekmah. Tretja je bila evropska dvoranska podprvakinja iz leta 2021, Irina Gerašenko iz Ukrajine.

Četrto mesto je osvojila svetovna dvoranska prvakinja, Avstralka Nicola Olyslagers, tudi olimpijska podprvakinja in tretja lani na SP na prostem v Budimpešti. Šele peta je bila z 1,90 m svetovna prvakinja izpred dveh let in lani srebrna Eleanor Patterson iz Avstralije.

Neja Filipič za las zgrešila finale

Neja Filipič je imela letos prvo priložnost za nastop na diamantni tekmi, povabilo je dobila tik pred zdajci. Predlani je na sedmem mestu za las ostala brez diamantnega finala najboljše šesterice v troskoku.

Filipič je stopnjevala izide, začela pa je s skromnimi 13,29 m. Nadaljevala je nato s 13,40 in 13,74 metra in imela na sedmem mestu priložnost še za dva poskusa. S 13,53 m četrtič ni popravila dosežka, kot tudi ne s 13,60 m v petem.

Prva trojica je edina presegla 14 m, zmagala je Kubanka Leyanis Perez Hernandez (14,67 m), srebrna letos na dvoranskem SP in bronasta člani na SP na prostem, pred dvakratno svetovno podprvakinjo, Jamajčanko Shanieko Ricketts (14,40 m). Tretja je bila Thea Lafond iz Dominike (14,28 m), ki je marca letos v Glasgowu postala svetovna dvoranska prvakinja.

