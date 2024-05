Čeh po petem mestu v Oslu: Niti enega meta nisem zadel

Svetovni in evropski podprvak Kristjan Čeh je na četrtkovem mitingu diamantne atletskie lige v Oslu v metu diska zasedel peto mesto s 65,12 metra. Po tekmi je pojasnil, da ni zadel niti enega meta na tekmi. Zmagal je svetovni rekorder in evropski prvak Mykolas Alekna iz Litve z edinim metom prek 70 m, ki je meril 70,91 m.

"Tekma res ni bila najboljša, niti enega meta nisem zadel. Ogrevanje je bilo kar dobro, v drugem delu tekme pa je začelo deževati in krog je bil kar spolzek. Nekaj metalcev v zadnjih serijah ni veliko metalo, ker ni bilo pravega oprijema," je pojasnil 25-letni Čeh.

Kristjan Čeh Foto: Guliverimage

Imel je le dva veljavna meta

V norveški prestolnici je imel le dva veljavna meta, z drugim metom pod 60 m (59,37 m) je bil tedaj šele sedmi, v tretji seriji je napredoval na peto mesto, ko je vrgel je 65,12 m.

"Na ogrevanju sem brez težav metal prek 65 m. Zagotovo sem pričakoval nekaj podobnega kot na prejšnjih dveh tekmah, ko sem v Tallinnu zmagal z metom 67,92 m in pred tem v Jöhviju. Tam sem v skoraj najmočnejši konkurenci zasedel drugo mesto z 68,60 metra in bil drugi za Alekno. Mogoče sem pričakoval še kaj več, ker sem fizično zelo dobro pripravljen," je povedal orjak iz Podvincev pri Ptuju.

Le prve tri serije so tekmovalcem v metu diska sinoči prinesle izide za končno uvrstitev. Potem se je ulilo in spremenilo oprijem v krogu za izmet. Vsi tekmovalci so imeli v zadnjih treh serijah skupaj le pet veljavnih metov. "Sam sem imel sicer kar dober oprijem glede na razmere. Mogoče sem imel malo strahu, da mi ne bi spodrsnilo. Zato sem tehnično izvedel izmete s kratkimi gibi in na hitro," je posledice spremembe vremena opisal slovenski rekorder, ki deli peti izid vseh časov (71,84 m).

Dva treninga v Estoniji nato potuje na EP v Rim

V soboto ga v Estoniji čakata dva treninga, po nedeljskem regeneracijskem treningu pa bosta v ponedeljek na programu še dva treninga. Nato potuje na evropsko prvenstvo v Rim, kjer bo branil srebro s prejšnjega tekmovanja. To je bilo pred dvema letoma v Münchnu, kjer ga je premagal le Alekna, ki je sredi aprila s 74,35 m izboljšal pred tem najstarejši svetovni rekord med atleti.

S tem se je Alekna postavil v vlogo glavnega favorita za zlato na EP v večnem mestu. Čeh je z 70,48 m, to daljavo je zmogel za zmago na diamantni tekmi v Dohi 10. maja, tretji na lestvici po izidih sezone na svetu. Pred njim je z 71,48 m še Alex Rose s Samoe, ki pa je bil doslej daleč od odličij na velikih tekmah.

Na olimpijskem stadionu v Rimu bo imel Čeh zelo močno konkurenco, saj v zgodovini discipline za odličja ni bilo potrebno metati tako daleč, kot v zadnjih nekaj letih.

V Oslu je bil v četrtek drugi s 67,61 m sicer Avstralec Matthew Denny, ki je lani v finalu diamantne zmage na drugo mesto potisnil Čeha. Tretji je bil švedski olimpijski zmagovalec in svetovni prvak Daniel Stahl (66,80 m), četrti pa Lukas Weisshaidinger (65,68 m), Avstrijec je bil tretji na OI v Tokiu ter tretji tudi na SP v Dohi 2019 in na EP v Berlinu 2018.

Anita Horvat Foto: Peter Kastelic/AZS

Anita Horvat je bila peta

V norveški prestolnici je sinoči v teku na 800 m druga slovenska predstavnica Anita Horvat s svojim izidom sezone in časom 2:00,32 prav tako kot Čeh osvojila peto mesto.

Na naslednjem diamantnem mitingu v nedeljo v Stockholmu bodo od Slovencev nastopili v skoku v višino Lia Apostolovski, Matic Ian Gušek v teku na 400 m ovire in Neja Filipič v troskoku.

Čeha tam ne bo, čeprav je met diska tudi na programu, na startni listi pa bo večina najboljših na čelu z Alekno in Stahlom. Pridružil se jim bo v Oslu odsotni Litovec Andrius Gudžius (64,91 m), nekdanji evropski (2018) in svetovni prvak (2017).

