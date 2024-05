Čeh na Norveškem zadnjič pred EP

Za Čeha bo tekma v Oslu, kjer bo zbrana svetovna elita v disku, zadnja pred evropskim prvenstvom v Rimu, saj potem ne bo nastopil v Stockholmu, kjer je na urniku tudi njegova disciplina. Na prejšnji tekmi diamantne serije je bil v Marakešu 19. maja šele sedmi, po tem 64,64 m najslabšem pa je nanizal uspešna nastopa v Estoniji, kjer živi in trenira. Najprej je v najmočnejši konkurenci na tekmi v Jöhviju 23. maja zasedel drugo mesto s 68,60 metra. Zmagal je svetovni rekorder in evropski prvak Mykolas Alekna iz Litve z 68,82 m. Nato je 26. maja na ekipnem prvenstvu Estonije v Tallinnu v metu diska zmagal brez prave konkurence z metom 67,92 m.

"V Oslu pa bo znova najboljša svetovna konkurenca. Moja želja je, da sestavim še bolje tehniko in če mi bo to uspevalo iz tekme v tekmo, potem bo to res odlično," je napovedal Čeh. V Sloveniji bo nastopil po EP in pred olimpijskimi igrami na državnem prvenstvu v Celju. V Dohi je na svoji prvi tekmi v poletni sezoni 10. maja dobil diamantno tekmo s 70,48 m in postal drugi v sezoni, ki je presegel 70 m. Med njim in Alekno je tretji z 71,48 m Alex Rose s Samoe. Ta je najboljši izid na velikih tekmah dosegel z osmim mestom na SP v Eugenu pred dvema letoma in ga ni na seznamu za tekmi v Skandinaviji.

V Oslu še Horvatova in Rudolf

V Katarju sicer ni bilo Alekne ter svetovnega prvaka Šveda Daniela Stahla, ki bo v Parizu branil olimpijsko zlato. Sta pa bila v Maroku in nato v Jöhviju in bosta tudi na obeh diamantnih tekmah ta teden. Sedma je bila na 800 m v Marakešu tako kot Čeh tudi Anita Horvat. Srebrno z lanskega dvoranskega prvenstva v Istanbulu čaka nov test pred nastopom na EP, ki se bo začelo v drugem delu prihodnjega tedna v večnem mestu.

V Oslu bo nastopila tudi Anita Horvat. Foto: Peter Kastelic/AZS

V Oslu bo imel dve nalogi za narekovanje ritma Žan Rudolf, najprej v nacionalnem programu na 800 m, kjer je slovenski rekorder, nato pa ob koncu programa na 1500 m. Tedaj bo v zadnji disciplini mitinga skušal norveški olimpijski zmagovalec Jakob Ingebrigtsen popraviti svetovni rekord (3:26,00) iz leta 1998 legendarnega Etiopijca Hichama El Guerrouja. Ingebrigtsen ima od lani četrti čas vseh časov (3:27,14).

Trojica konec tedna na Švedskem

Lia Apostolovski je 19. maja v Marakešu s svojim izidom sezone 1,91 m v skoku v višino zasedla tretje mesto. A bo v Stockholmu konkurenca veliko močnejša. Med šestimi tekmovalkami, ki so že preskočile dva metra in več, sta tudi svetovna dvoranska prvakinja, Avstralka Nicola Olyslagers, tudi olimpijska podprvakinja in tretja lani na SP na prostem v Budimpešti, ter Ukrajinka Jaroslava Mahučik.

Slednja marca v Glasgowu, kjer je bila tretja Apostolovski, s srebrom ni ubranila zlata, bila pa je tudi srebrna na SP na prostem v Dohi leta 2019 in bronasta na olimpijskih igrah leta 2021 v Tokiu. V konkurenci bo tudi svetovna prvakinja izpred dveh let in lani srebrna Eleanor Patterson iz Avstralije. Neja Filipič bo imela letos prvo priložnost za nastop na diamantni tekmi, povabilo je dobila tik pred zdajci. Predlani je na sedmem mestu za las ostala brez diamantnega finala najboljše šesterice v troskoku.

Matic Ian Guček se bo udaril tudi olimpijskim prvakom Warholmom. Foto: Peter Kastelic/AZS

Že tako številčni zasedbi na najprestižnejši seriji svetovnih mitingov, sploh v primerjavi s prejšnjimi obdobji, se je pridružil tudi dvajsetletni Matic Ian Guček. Tekmovalec celjskega Kladivarja je 28. maja na mitingu zlate serije Svetovne atletike v Ostravi na Češkem z drugim mestom na 400 m ovire s časom 48,37 izboljšal svoj slovenski rekord. Guček je sedaj tretji Evropejec na lestvici leta in deseti po izidih sezone na svetu.

Svoj prejšnji in tudi slovenski najboljši čas na nizkih ovirah je nekdanji mladinski svetovni podprvak s 48,66 sekunde dosegel 11. maja letos v Kranju. Tam se je z izpolnjeno mednarodno normo (48,70) uvrstil na olimpijske igre v Parizu.

Na nizkih ovirah bo imel izjemno konkurenco, prvi nastop v sezoni bo pred domačimi gledalci opravil norveški svetovni rekorder Karsten Warholm vsega 57 dni pred OI v francoski prestolnici, kjer bo branil olimpijsko zlato.