Anita Horvat z izidom sezone odlična, Kristjan Čeh pa ...

Svetovni in evropski podprvak Kristjan Čeh je na diamantni atletski ligi v Oslu v metu diska zasedel peto mesto s 65,12 metra. V norveški prestolnici je v teku na 800 m druga slovenska predstavnica Anita Horvat s svojim izidom sezone in časom 2:00,32 prav tako osvojila peto mesto.

"To je bil moj najboljši tek leta, ne le po času, ampak tudi taktično. Nastop sem izpeljala, kot sem si ga zamislila pred tekmo. V zadnjih 50 m sem naredila tehnično napako in nisem mogla razviti večje hitrosti. Tam sem tudi izgubila možnost za 3. mesto. A vse skupaj gre v pravo smer. Imela sem dolg premor po lanski sezoni, letos v dvoranski nisem tekmovala. Potem v sezoni na prostem nisem našla takoj tekmovalnega ritma. Prihodnji teden se bo začelo evropsko prvenstvo v Rimu. Eno medaljo z EP že imam in cilj je druga," je zatrdila Anita Horvat, srebrna lani na dvoranskem EP.

Na 5000 m je drugi najboljši izid vseh časov dosegel Etiopijec Hagos Cebrhiwet (12:36,73) in zaostal le za štiri leta starim svetovnim rekordom (12:35,36) Joshue Cheptegeia iz Ugande. Ta je bil v izjemno hitrem teku s številnimi državnimi in osebnimi rekordi šele sedmi.

Rudolf pomagal Ingebritsenu

Dve nalogi za narekovanje ritma je imel Žan Rudolf, najprej v nacionalnem programu na 800 m, kjer je slovenski rekorder, nato ob koncu programa na 1500 m. V zadnji disciplini mitinga je skušal ob njegovi pomoči norveški olimpijski zmagovalec Jakob Ingebrigtsen popraviti svetovni rekord (3:26,00) iz leta 1998 legendarnega Etiopijca Hichama El Guerrouja.

Ingebrigtsen, ki ima od lani četrti dosežek vseh časov (3:27,14), je s časom 3:29,74 postavil najboljši izid leta in zmagal, ko se je vrgel v cilj ter tam obležal in na ta način ugnal Kenijca Timothyja Cheruiyota (3:29,77), ki ga je v zadnjih metrih sicer že prehitel.

Alekna edini prek 70 m

V metu diska je zmagal svetovni rekorder in evropski prvak Mykolas Alekna iz Litve z edinim metom prek 70 m (70,91 m). Drugi je bil s 67,61 m Avstralec Matthew Denny, ki je lani v finalu diamantne zmage na drugo mesto potisnil Kristjana Čeha. Tretji je bil švedski olimpijski zmagovalec in svetovni prvak Daniel Stahl (66,80 m), četrti pa Lukas Weisshaidinger (65,68 m), tretji na OI v Tokiu, SP v Dohi 2019 in EP v Berlinu 2018.

Čeh je v prvi seriji ostal brez izida kot še dva tekmeca. Vodil je Stahl s 66,26 m pred Dennyjem (65,34 m) in Alekno (64,98 m). V drugi seriji je na drugo mesto za nekaj časa prešel Weisshaidinger (65,68 m), Čeh pa je bil z metom pod 60 m (59,37 m) šele sedmi.

Med deveterico tekmovalcev je že s svojim drugim metom Alekna s 70,91 m krepko ugnal konkurenco za vodstvo. V tretji seriji je Čeh, ki je pred svojim metom najprej izgubil še eno mesto, napredoval na peto mesto, vrgel je 65,12 m. Denny se je s 67,81 m po polovici nastopa ponovno povzpel na drugo mesto.

Kristjan Čeh ni imel najboljšega dne. Foto: Guliverimage

Četrta serija, pred tem se je ulilo in krog za izmet je bil zelo drseč, ni prinesla uspeha Čehu. Vrgel je najslabše na tekmi in takoj po izmetu začel zmajevati z glavo, potem pa je namerno prestopil. V nadaljevanju so se nekateri tekmeci odločili, da sploh ne bodo metali, a je Čeh v peti seriji poskusil vnovič in ponovno ostal brez izida. Tako ni prišel med najboljšo četverico, ki je imela še zadnji, šesti met. A po tretji seriji nihče ni izboljšal svojih prejšnjih dosežkov.

Anita Horvat v boju za stopničke

Na dva stadionska kroga je zmagala Južnoafričanka Prudence Sekgodiso (1:58,66), Horvatova je bila druga Evropejka, skupno četrta je bila pred njo Italijanka Elena Bello (2:00,05).

Anita Horvat je po prvem krogu na sedmem mestu ohranila stik z vodilnimi. Nato je v zadnjem zavoju pred ciljem prišla v boj za tretje mesto, a je sredi ciljne ravnine nekoliko popustila in prišla v cilj peta.

Na 400 m ovire je Alison dos Santos, svetovni prvak leta 2022 iz Brazilije, tekel izid sezon s 46,86. Pred domačimi gledalci je svetovni rekorder, olimpijski zmagovalec in trikratni svetovni prvak Karsten Warholm dolgo vodil, nato pa zadel zadnjo oviro in izgubil ritem ter bil drugi (46,70). Na tej razdalji brez ovir je Britanec Matthew Hudson-Smith postavil evropski rekord (44,07).

Avstralka Georgia Griffith je tekla najhitreje med vsemi v tej sezoni na 3000 m (8:24,20). Južnoafričan Akani Simbine pa je z 9,94 na 100 m za stotinko zaostal za izidom sezone na svetu.

