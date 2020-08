Dvojne slovenske stopničke na diamantni ligi v Stockholmu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

S 46,87 sekunde je, kljub temu da je zadel zadnjo oviro, zaostal le za svetovnim rekordom (46,78) Američana Kevina Younga z olimpijskih iger v Barceloni 1992.

V skoku s palico je prepričljivo slavil Šved Armand Duplantis (6,01 m) in dosegel izid sezone na svetu, kar je na 1500 m uspelo tudi Britanki Laura Muir (3:57,86), v skoku v višino pa ga je z 2,00 m izenačila Ukrajinka Jaroslava Mahučik. Na 800 m, kjer je Žan Rudolf skrbel za ritem, je zmagal svetovni prvak na tej razdalji Donavan Brazier iz ZDA (1:43,76).

Janežič izenačil svoj izid sezone

Janežič je izenačil svoj izid sezone, pred njim pa je bil le Karsten Warholm (45,05), ki je z dvema zmagama v dobri uri in pol razlike dokazal izjemno formo. "Zelo sem zadovoljen, drugo mesto na diamantni ligi je velik uspeh zame in za slovensko atletiko. Glede na razmere sem zadovoljen, zelo smo čutili močne sunke vetra. Sicer bi vsi tekli bolje. Kapo dol Warholmu, ki je znova dokazal, da je razred zase," je dejal Janežič.

Janežič je izenačil svoj izid sezone, pred njim pa je bil le Karsten Warholm. Foto: Vid Ponikvar

"Lep rezultat sem dosegla v zelo dobri konkurenci. Tudi tekma je bila zelo lepa. Mogoče so bili vetrovni pogoji zelo težki, veter je bil zelo močan, obračal se je tudi, zato smo imele vse velike težave. Zato tudi ni bilo mogoče več glede višin. A po mesecu dni tekmovalnega premora sem zelo zadovoljna. Le zadnjega skoka na 4,62 m mi je žal, ker sem prišla malo preveč pod letvico, ko se je veter umiril in bi lahko preskočila to višino," je menila Šutejeva, ki je 5. julija letos v Ljubljani nov slovenski rekord popravila na 4,75 m za ta čas četrti izid sezone na svetu.

"Zadovoljen sem z doseženim, konstantno dobro formo imam. Pogoji pa so bili malo težji kot običajno. Veter je namreč kar močno pihal in se vrtinčil. Z nekaj popravki v tehniki pa bom gotovo še boljši," je pojasnil Čeh.

Dva z boljšim osebnim rekordom

Na stadionski krog sta tekla le še dva, ki imata boljša osebna rekorda od Vodičana. Janežič je oba prehitel, Rabah Yousif, član bronastih britanskih štafet na SP 2015 in 2017, s katerimi je osvojil še tri odličja na EP, je bil četrti (46,63). Italijan Davide Re, polfinalist lanskega SP v Dohi, pa šesti (47,00). Tretji je bil Nizozemec Jochem Dobber (46,23).

Šutejeva na 4,42 m prvič podrla

Šutejeva je začela na 4,32 m in letvico preskočila prvič ter delila prvo mesto. Na 4,42 m je letvico prvič podrla, prva je bila uspešna britanska rekorderka in nekdanja dvoranska evropska prvakinja Holly Bradshaw. Bronasta leta 2012 v Istanbulu na dvoranskem SP in leta 2018 na EP v Berlinu je tako prevzela vodstvo. Šutejeva je bila prek 4,42 m v njenem drugem skoku in je delila drugo mesto z domačinko Angelico Bengtsson, bronasto na EP 2016 v Amsterdamu. Švedinja je bila tudi tretja na dvoranskih EP 2015 v Pragi ter 2017 v Beogradu.

Veliko težav je imela bronasta na SP 2015 v Pekingu Nikoleta Kyriakopoulou iz Grčije. Srebrna in bronasta na EP 2018 v Berlinu in 2012 v Helsinkih ter tretja na lanskem dvoranske EP v Glasgowu je že 4,32 m zmogla šele tretjič, naslednje višine pa v treh poskusih ni preskočila. S tem je končala na zadnjem šestem mestu.

Šutejeva je začela na 4,32 m in letvico preskočila prvič ter delila prvo mesto. Foto: Peter Kastelic/AZS

Na 4,52 m je bila v konkurenci preostala peterica tekmovalk, prva prek letvice pa Šutejeva, druga pa prav tako v njenem prvem skoku domačinka Michaela Meijer, lastnica drugega izida sezone na svetu (4,83 m). Bradshawova je po drugi uspešni višini v prvem poskusu prevzela vodstvo pred tremi drugouvrščenimi, že omenjenima se je priključila tudi Bengtssonova.

Višino na 4,62 m je tako izzivala četverica, Šutejeva je začela, neuspešno, le Bradshawova je prešla prek letvice prvič, Bengtssonova pa drugič. S tem sta edini ostali v konkurenci, saj je šla s tremi neuspešnimi poskusi po poti Šutejeve tudi tudi Meijerjeva in ti tekmovalki sta tako delili tretje mesto, Bradshawova pa je za zmago edina zmogla 4,69 m.

V metu diska slavil Šved

V metu diska je slavil Šved Daniel Stahl, aktualni svetovni prvak (69,17 m). Drugi je bil njegov rojak Simon Pettersson (67,72 m), četrti leta 2018 na evropskem prvenstvu v Berlinu. Tretji je bil evropski prvak iz Litve Andrius Gudžius (66,80 m).

Za Čehom so se zvrstili Poljak Robert Urbanek (64,72 m), bronast na SP leta 2015 v Pekingu in leta 2014 na evropskem prvenstvu v Zürichu, Norvežan Ola Stunes Isene (62,39 m) in Romun Alin Alexandru Firfirica, četrti lani na svetovnem prvenstvu v Dohi (61,14 m).

Čeh je začel s 63,86 m. Foto: Peter Kastelic/AZS

Čeh je začel s 63,86 m in bil po prvi seriji drugi, pred njim je bil le Gudžius (65,88 m). Stahl je po neveljavnem izidu nato v drugi seriji prišel na čelo z 69,17 m, Čeha pa sta po 62,76 m nato prehitela še Pettersson (64,19 m) in Urbanek s 64,17 m. Slednjega je Čeh s 65,73 m v tretji seriji prehitel in bil po polovici tekme četrti.

Pettersson je namreč tretjič vrgel 66,09 m. Vodilni Stahl ni popravil izida, Gudžius pa je bil s 66,80 m drugi. Čeh je v četrtem poskusu ostal brez izida, tudi nihče izmed tekmecev pa v seriji ni izboljšal svojega dosežka. Pettersson je s 67,72 m v peti seriji prišel na drugo mesto, Čeh pa je po 62,90 m ostal četrti ter na istem mestu tudi po šesti, zadnji seriji, ko so mu namerili 64,56 m.

Preberite še: