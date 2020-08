Janežič na Madžarskem do tretjega mesta

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Luka Janežič je bil tretji v teku na 400 m s 46,16 sekunde na 10. memorialu Istvana Gyulaija v Szekesfehervarju, ki sodi v serijo zlatih celinskih svetovnih atletskih mitingov. Peta sta bila Maja Mihalinec na 200 m s 23,51 in Žan Rudolf v teku na 600 m z 1:18,20, Anita Horvat pa sedma na 400 m s 53,83 sekunde.

Kristjan Čeh, lanski evropski prvak do 23 let, je tekmo izpustil zaradi bolečin v komolcu pred dnevi. Dodal je, da je sedaj veliko bolje in ne čuti več bolečin, naslednjič bo tekmoval v nedeljo na diamantni ligi v Stockholmu. V metu diska je zmagal aktualni svetovni prvak Daniel Stahl, Šved je vrgel 67,31 metra. Drugi je bil evropski prvak iz Litve Andrius Gudžius s 67,08 m.

