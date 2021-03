Demšar v finalu ameriškega prvenstva na 60 m ovire

"Sem zelo, zelo vesel. Že zbudil sem se pripravljen na tek. Motivirano in samozavestno sem se počutil že pred ogrevanjem, ki je dobro potekalo. Tek je bil zelo dober, a še ni bil popoln. Tako vem, da bom lahko v finalu ta čas še izboljšal in popravil slovenski rekord do 23 let, ki je le stotinko hitrejši od mojega današnjega nastopa. Med študenti v ZDA sem med najboljšo osmerico, v finalu si želim si še nekaj boljšega mesta," je napovedal član ljubljanskega Massa.

Demšar v Columbii na univerzi Južne Karoline študira fiziko. Mlajši članski slovenski rekord na 60 m ovire je s 7,73 Damjan Zlatnar, tudi članski rekorder na 110 m ovire, tekel 24. februarja 1999 v Pireju.

