Demšar peti v ZDA

"Kvalifikacije so bile sicer zelo dobre, blizu sem bil osebnemu rekordu, bi pa lahko bolje nastopil, saj sem v finalu prek prvih treh ovir tekel bolje. Potem pa sem zadel tekmeca z roko in izgubil ritem. Še večja težav sem imel pred samim finalnim startom. Tik pred njim sem na ogrevanju padel na drugi oviri in sem popraskan in krvav po telesu," je pojasnil najboljši slovenski atlet na visokih ovirah ta čas.

Demšar je 17. januarja z osebnim rekordom 7,86 sekunde izpolnil normo za nastop na dvoranskem evropskem prvenstvu marca v poljskem Torunu. Demšar na univerzi Južne Karoline študira fiziko.

Preberite še: