Demšar z drugim mestom v ZDA do norme za dvoransko EP

Demšar je na evropskem dvoranskem prvenstvu nastopil že pred dvema letoma. Postal je deveti slovenski atlet z izpolnjeno normo za dvoransko EP na Poljskem. Pred tem so bili uspešni Luka Janežič in Žan Rudolf ter Maruša Mišmaš Zrimšek, Maja Mihalinec Zidar, Tina Šutej, Agata Zupin, Klara Lukan in Anita Horvat. Rok za mednarodne norme je začel teči že 1. maja 2019, končal pa se bo 24. februarja.

"Čeprav so za mano dobre priprave, pa na prvi tekmi sezone nisem pričakoval tako dobrega časa, najboljšega v moji karieri in norme za EP. Počutil pa sem se dobro in sproščeno, tudi med tekom. Imel sem dva ponovljena starta, po enega v kvalifikacijah in v finalu, ampak sem se uspel osredotočiti na nastop. V kvalifikacijah so mi namerili 7,90, pred tem mi je prvi start še bolje uspel kot drugi, a smo ga potem zaradi pobega ponavljali. Gotovo bi v tem teku sicer dosegel še boljši čas," je za STA povedal Demšar po otvoritveni tekmi svoje univerze Južne Karoline, kjer študira fiziko.

"Zelo se veselim naslednjih tekem, prva bo že konec naslednjega tedna na naši univerzi." Foto: Peter Kastelic/ Sportida

Ima še rezerve

Cunningham je bil njegov največji tekmec na tekmi. "Na prvi oviri sem bil še pred njim, nato sem naredil manjšo napako in mi je takoj pobegnil, potem pa se se ga držal dol konca. Tako da imam še rezerve in bom lahko danes doseženi čas še izboljšal," je dodal Demšar.

Jeseni sem ostal v Sloveniji zaradi koronske krize. "Treniral sem v Ljubljani, kjer sem opravil vse treninge, kot je treba. Zelo sem zadovoljnen s pripravo na to sezono. V ZDA sem odšel v začetku januarja. Študij poteka večinoma na daljavo, testiranja za novi koronavirus pa potekajo vsak teden, kar nam omogoča tudi normalne treninge tu. Vadba je naporna, a dobra. Zelo se veselim naslednjih tekem, prva bo že konec naslednjega tedna na naši univerzi."

Načrtuje, da bo prišel iz ZDA na marčevsko dvoransko EP na Poljskem. "Če bo to le mogoče, bom šel na EP. A imam pred EP zadnji vikend februarja konferenčno študentsko tekmo, teden dni po EP pa že državno tekmo NCCA, ki bo močnejša kot EP. Norma za slednjo je 7,72, 7,73 sekunde in če jo bom izpolnil bom tekel v ZDA. Najbolj si želim, da bi lahko nastopil tako na zaključni tekmi v ZDA kot na EP, vendar pa se vse lahko zelo zaplete zaradi potovanj in omejitev v teh časih pandemije," je še pojasnil Demšar.

Preberite še: