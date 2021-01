Svetovni dvoranski rekord! Zango šele sedmi človek, ki je v troskoku preskočil 18 metrov.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Bronasti s svetovnega prvenstva in afriški rekorder na odprtem in v dvorani je prvič v karieri preskočil magično mejo za troskokaše; do zdaj je bil njegov osebni rekord 17,77 m.

Rekordni skok Huguesa Fabrica Zangoja:

Nouveau Record du Monde !



Hugues Fabrice Zango - 18m07 !

Aubière - 16/01/2021



🎥 : Sébastien Homo pic.twitter.com/KWwPEArZcB — Vincent Guyot (@Vinc_Guyot) January 16, 2021

Sedemindvajsetletni atlet je z dosežkom na mitingu v Clermont-Ferrandu v Franciji postal šele sedmi človek s preskočenimi 18 metri. Svetovni rekord - 18,29 je 1995 v Göteborgu postavil Britanec Jonathan Edwards - v klubu 18+ pa so še Američani Christian Taylor (18,21), Will Claye (18,14) in Kenny Harrison (18,09), Kubanec Pedro Pablo Pichardo (18,08) ter trener Zanga Teddy Tamgho (18,04).

Preberite še: