Čeh znova izjemen, slavila tudi Šutejeva

Na stadionu Portoval je Čeh začel z rekordom stadiona 66,70 m, v drugi seriji je imel 66,84 m, v tretji pa 63,51 m. Po neveljavnem poskusu v četrti seriji je končal s 65,57 in daljavo tekme 67,72 m.

"To je bila moja 'najhitrejša' tekma kariere. Zato sem zadovoljen, mogoče sem imel še kakšno tehnično napako, ampak uspela mi je fantastična serija, vesel bi je bil tudi na kakšni veliki tekmi. Po seriji 66 m dolgih metov sem končal s 67,72 m. To je res dobra popotnica za olimpijske igre v Tokiu," je dejal Čeh.

Ta čas tudi vodilni med atleti v točkovanju slovenske lige je pojasnil tudi, zakaj je bila to njegova "najhitrejša" tekma. "Malo preveč je bilo prometa na avtocesti, pa tudi malo prepozno sem mogoče šel od doma na Ptuju. Tako nisem imel pravega ogrevanja, tudi zadnji hip sem se pripravil in pred prvim metom je bilo kar precej adrenalina. A sem se zbral in za menoj je bila uspešna tekma."

Drama po nastopu Šutejeve izven uradnega dela tekme

V skoku v višino pa se je največja drama odvila v neuradnem delu po tekmi. Šutejeva je bila uspešna na 4,30 m v prvem, na 4,50 m pa v drugem poskusu. Na 4,60 m je letvico trikrat podrla. Nato je prosila sodnike, da so ji dovolili izven konkurence še četrti skok, ko je bila uspešna. Nato je za trening skakala še na 4,70 m. A le enkrat. Med skokom se je zataknila ob palico na stojalu in nato padla s skoraj petih metrov tik na rok blazine na glavo oziroma vrat. Nekaj časa je obležala, a po nekaj sekundah pomahala z roko, da je z njo vse v redu.

Za Tino Šutej se poizkus treninga po tekmi ni razpletel po pričakovanjih. Foto: Peter Kastelic/AZS

Potem je dobrih deset minut pozneje odgovarjala na vprašanja novinarjev in bila tudi pozneje na podelitvi. "Po teh neuspešnih poskusih sem v četrtem 4,60 m preskočila. Potem sem želela nadaljevati na 4,70 m, zaradi boljših občutkov in za trening pa se je to izkazalo za zelo slabo idejo. Že sedaj je vrat boleč, jutri bo gotovo huje. Ampak vretenca so cela, bom pa odšla k reprezentančnemu fizioterapevtu Khalidu Nasifu, ki mi je že zelo veliko pomagal pri tetivi gležnja, in bom za OI gotovo dobro pripravljena," je ocenila Šutejeva. Dodala je, da je še vedno njen cilj v Tokiu medalja.

Mihalinec Zidarjeva zaostala za Romunko

Tretja potnica za Tokio, ki je nastopila v Novem mestu, Maja Mihalinec Zidar je skušala v zadnjih pripravah na OI še nadgraditi tek na 200 metrov, a končala na drugem mestu s 23,64 sekunde. Imela je dobro tekmico v ciprski prvakinji Anni Ramonni Papaioannou. Ta je najprej zmagala na 100 m z 11,61, kjer je imela dva teka, ter tudi v tretjem na dvakrat daljši razdalji, ko je slavila s 23,53.

Maja Mihalinec Zidar je tokrat končala na drugem mestu. Foto: Peter Kastelic/AZS

"Danes sem imela še zadnji test pred OI. Nastopila sem iz polnega treninga z željo, da čim bolje tehnično odtečem. Z izidom nisem zadovoljna, glede na vse na treningih bi morala biti precej hitrejša. Pobralo me je v zadnjem delu. Spodbudno pa je, da startam veliko bolje kot na prvih tekmah v sezoni. Do Tokia se moram tudi spočiti, je še nekaj časa do nastopov, tam pa ne bo veliko časa za razmišljanje," je menila Mihalinec Zidarjeva.