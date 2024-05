Kristjan Čeh za svetovnim rekorderjem zaostal 22 centimetrov

Svetovni in evropski podprvak v metu diska Kristjan Čeh je na atletskem mitingu v estonskem Jöhviju, kjer se je v njegovi disciplini zbrala skoraj vsa svetovna elita, zasedel drugo mesto s 68,60 metra. Zmagal je svetovni rekorder in evropski prvak Mykolas Alekna iz Litve z 68,82 m.

Tretji je bil avstralski rekorder Matthew Denny, četrti na prejšnjih olimpijskih igrah in svetovnem prvenstvu je vrgel 67,99 m. Četrto mesto je zasedel olimpijski in svetovni prvak Šved Daniel Stahl s 66,69 m.

Zmaga mu je ušla za 22 centimetrov

Dokazal je, kako je imel v Maroku le slab dan. Foto: Peter Kastelic/AZS "Hja, za 22 centimetrov mi je ušla zmaga. A je bila to obenem povsem drugačna tekma kot prejšnja v Marakešu. Tudi prva tekma, na kateri sem hitreje delal z nogami v krogu za izmet. Veliko boljše je bilo, posebej začetek tekme. V tretji seriji sem presegel 70 m, a z minimalnim prestopom. Zadnji trije meti niso bili sicer na tej ravni, a tudi ne slabi. Imel sem dobro in stabilno tehniko vse čas tekmovanja," je nastop strnil Kristjan Čeh.

Tekmovalec iz Podvincev pri Ptuju je 19. maja in z zgolj enim veljavnim metom, 64,64 metra, na diamantni tekmi v Marakešu zasedel šele sedmo mesto. Tokrat se je vrnil v kraj, v katerem je 16. junija lani vrgel 71,86 m vrgel. S tem slovenskim rekordom je izenačen na petem mestu med tekmovalci vseh časov.

"Ni mi bilo težko tokrat nastopiti, četudi mi na prejšnji tekmi ni šlo. Prišel je pač tudi tak dan. A sem danes dokazal, da je bil v Maroku zame res le slab dan in da sem v veliko boljši formi, kar sem pokazal že na svoji uvodni diamantni ligi v Katarju z metom prek 70 m. Že na naslednjem treningu po Marakešu sem metal prek 65 m brez težav," je pojasnil Čeh.

Na naslednji tekmi želi sestaviti še bolje tehniko

Konec tedna ga čaka nastop na ekipnem estonskem prvenstvu. Foto: Peter Kastelic/AZS Čez dva dni bo tekmoval še na ekipnem estonskem prvenstvu, ker se je včlanil tudi v tamkajšnji klub, saj večji del sezone živi in trenira v Estoniji. Pred evropskim prvenstvom v Rimu prihodnji mesec bo imel nato le še eno tekmo, diamantno ligo 30. maja v Oslu.

"Moja želja je, da na naslednji tekmi sestavim še bolje tehniko in če mi bo to uspevalo iz tekme v tekmo, potem bo to res odlično. Na ekipnem estonskem prvenstvu ne bom imel tekmecev, bo bolj boj sam s seboj, a se bom lahko še bolj osredotočil na tehniko. V Oslu pa bo znova najboljša svetovna konkurenca," je dodal Čeh.

V Sloveniji bo nastopil po EP in pred olimpijskimi igrami na državnem prvenstvu v Celju.