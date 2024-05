Kristjanu Čehu tekma ni uspela

Svetovni in evropski podprvak v metu diska Kristjan Čeh je sinoči na atletski diamantni ligi v Marakešu z zgolj enim veljavnim metom, 64,64 metra, zasedel sedmo mesto. Ptujčan, predlanski svetovni prvak, je s tem zabeležil najslabšo uvrstitev na velikih mitingih v zadnjih letih.

"Nič kaj dosti ni mogoče povedati o tekmi, bila je zanič. Nisem mogel sestaviti tehnike in tudi brez moči sem se počutil. Se zgodi, včasih pride tudi kakšna taka tekma, ko ti ne gre," je v dopoldnevu po tekmi vtise skušal strniti najboljši slovenski atlet zadnjih let.

"Sem v veliko boljši formi, kot je pokazal sinočnji miting, nenazadnje sem v diamantni seriji slavil v Dohi 10. maja, ko sem presegel 70 metrov (70,48 metra, ta čas tretji izid sezone na svetu, op. STA). V Marakešu se nisem pravilno odločal o tehničnih prvinah, vsak met je bil v tem pogledu drugačen in zato tudi razplet ni mogel biti drugačen," je pojasnil Čeh. Ocenjuje, da je do junijskega evropskega prvenstva v Rimu še dovolj časa, da se pripravi na boj za zmagovalni oder.

Konkurenca v zadnjih letih je izredna

Prepričljivo je v Marakešu zmagal Litovec Mykolas Alekna, svetovni rekorder in evropski prvak je vrgel 70,70 metra v četrti seriji. Drugi je bil Avstralec Matthew Denny (67,74 metra), ki je lani s predzadnjim metom finala Čehu preprečil končno diamantno zmago. Tretji je bil olimpijski in svetovni prvak Daniel Stahl iz Švedske (67,49 metra).

"Kot sem že nekajkrat povedal, je konkurenca v zadnjih letih v moji disciplini izredna, še nikoli v zgodovini ni bilo treba za dobre dosežke vreči tako daleč. Prav tako je kar nekaj tekmovalcev, ki lahko posežemo v vrh. A v Marakešu nihče ni bil posebej dober, tudi Alekna ne, čeprav je bil med vsemi najuspešnejši. Uspel mu je en res dober met, drugi pa diska nismo 'zadeli'," je o tekmecih povedal Čeh.

Foto: Reuters

Bil je brez trenerja

V Maroku z njim ni bilo njegovega novega trenerja Marta Olmana iz Estonije, kjer Čeh preživi in trenira dober del sezone. "Z mano je bil za pomoč Tadej Repnik, Olman pa bo z mano znova na naslednjih dveh tekmah v Estoniji. Najprej bom tekmoval 23. maja v Jöhviju, kjer sem lani postavil slovenski rekord, nato pa dva dni pozneje še na ekipnem estonskem prvenstvu, ker sem se včlanil tudi v tamkajšnji klub. Pred EP bom imel tako še tri tekme, tretja bo diamantna liga 30. maja v Oslu," je napovedal Čeh, ki z dvojno registracijo ostaja tudi član ptujskega kluba.

V omenjenem estonskem Jöhviju je 71,86 metra vrgel 16. junija lani, s tem izidom pa je izenačen na petem mestu med tekmovalci vseh časov. V četrtek bodo v Jöhviju ob Čehu tekmovali tudi Stahl, jamajški rekorder Fedrick Dacres in avstralski rekorder Denny.

Čeh je imel edini veljavni met v Marakešu v tretji seriji, ko je prišel le na šesto mesto in dobrega pol metra ga je ločilo od devetega mesta, na katerem ne bi imel več preostalih metov na tekmi. Pred njim sta bila še četrti Jamajčan Traves Smikle (66,04 metra) in Litovec Andrius Gudžius (64,91 metra), nekdanji evropski (2018) in svetovni prvak (2017).

Tekmovalca iz Podvincev pri Ptuju je v zaključku prehitel še Dacres, srebrni na svetovnem prvenstvu leta 2019 v Dohi je vrgel 65,05 metra v peti seriji. Čeha tako v šesti seriji ni bilo med tremi, ki so odločali o razvrstitvi na zmagovalnem odru.

