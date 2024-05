Čeh, Šutej, Apostolovski in Horvat v nedeljo na diamantni ligi v Maroku

Kristjan Čeh, ki je na atletski diamantni ligi v Dohi 10. maja v metu diska zmagal s 70,48 m, bo na čelu slovenske četverice za nedeljsko tekmovanje na naslednji tekmi te najprestižnejše serije svetovnih mitingov v Marakešu v Maroku. Tekmovale bodo tudi Tina Šutej, Lia Apostolovski in Anita Horvat.

Svetovni in evropski podprvak Kristjan Čeh je v Katarju postal drugi v sezoni, ki je presegel 70 m. Tina Šutej je bila v skoku s palico na mitingu v Dohi tretja s 4,63 m, Lia Apostolovski četrta v skoku v višino z 1,88 m, Anita Horvat pa deseta, zadnja, v teku na 800 m (2:05,06). Slednja bo imela v Maroku popravni izpit, preostala trojica pa si želi ponovno osvojiti visoka mesta.

Tokrat bo štelo za diamantno serijo

Kristjan Čeh je zmagal v Dohi. Foto: Guliverimage Prejšnji diamantni miting v metu diska ni štel v točkovanju za diamantno serijo, bo pa v Maroku. Tam bo zato nastopila popolna zasedba s svetovnega vrha, ki se bo letos borila za odličja na evropskem prvenstvu v Rimu in na olimpijskih igrah v Parizu.

Na prejšnjem EP v Nemčiji je bil zlat Litovec Mykolas Alekna, ki je sredi aprila letos v ameriški Ramoni s 74,35 metra izboljšal najstarejši moški svetovni rekord v atletiki. Naslov olimpijskega zmagovalca bo branil svetovni prvak, Šved Daniel Stahl. Čeh poleg sebe in obeh omenjenih kot četrtega, ki lahko na velikih tekmah v sezoni preseže 70 m, vidi tudi Avstralca Matthewa Dennyja, četrtega na prejšnjih OI in SP.

V krogu za izmet bodo tudi Avstrijec Lukas Weisshaidinger, osvojil je bronaste medalje na EP 2018, SP 2019 in OI 2021, nekdanji evropski (2018) in svetovni prvak (2017) Litovec Andrius Gudžius, ter Avstralec Matthew Denny. Slednji je s predzadnjim metom finala lanske diamantne lige slavil in preprečil, da bi Čeh ubranil diamanto zmago.

Slovenka z najboljšim izidom sezone

Tina Šutej je letos preskočila 463 cm. Foto: Reuters Najboljša izida sezone v skoku s palico med prijavljenimi imata s 4,63 m Šutej in Grkinja Aikaterini Stefanidi, nekdanja olimpijska, svetovna in evropska prvakinja. Slednja ima osebni rekord na 4,91 m, prva slovenskega pri 4,81 m. Nedaleč za njima je Švicarka Angelica Moser, ki je leta 2021 v poljskem Torunu na dvoranskem EP edina premagala Šutej.

Tudi v skoku v višino konkurenca ne bo tako močna, kot je bila na prejšnjem mitingu v Katarju, saj je med devetimi tekmovalkami doslej dva metra preskočila le Kazahstanka Nadežda Dubovickaja, bronasta pred dvema letoma na dvoranskem SP v Beogradu. A pot do najvišjih mest tudi ne bo lahka, saj bo nastopila med drugimi tudi zmagovalka katarskega mitinga Srbkinja Angelina Topić, tretja na prejšnjem EP na prostem.

Na startni listi je tudi nekdanja svetovna mladinska prvakinja Morgan Lake iz Velike Britanije, četrta lani na SP na prostem in šesta marca letos na dvoranskem SP, kjer je do brona prišla Lia Apostolovski. Peta je bila na SP leta 2022 na SP v Eugenu Safina Saudalujeva, lanska azijska prvakinja iz Uzbekistana je bila tudi šesta na OI v Tokiu.

V Maroku bo slovenske barve zastopala tudi Anita Horvat. Foto: Peter Kastelic/AZS

Horvat ima v zgoščeni konkurenci na startni listi za dva stadionskega kroga četrti osebni rekord med nastopajočimi. Najboljšega ima Habitam Alemu. Etiopijka je bila šesta na OI v Tokiu in mesto višje marca letos na dvoranskem SP v Glasgowu. Na prvenstvu na Škotskem zaradi priprav na letošnjo olimpijsko sezono na prostem ni nastopila Horvat, evropska dvoranska podprvakinja.