Cas v sredo dokončno o primeru Semenya

Atletinja je zablestela pred desetletjem, po vrsti odličnih izidov pa je Mednarodna atletska zveza (IAAF) pri Semenyi zahtevala, da opravil test spola in vrsto pregledov pri različnih specialistih: ginekologu, endokrinologu, psihologu, specialistu interne medicine in specialistu za spol.

Zaradi številnih nejasnosti je bila kasneje za 11 mesecev suspendirana. Leta 2010 pa se je vrnila na atletske steze, potem ko je bilo potrjeno, da so njeni dopinški testi naravnega izvora, saj gre pri atletinji za svojevrstno deformacijo in ima namesto jajčnikov testise.

A debata o njenem spolu in hiperandragonizmu se je nadaljevala. Zdaj pa atletinja na Casu toži IAAF in pravilo Mednarodne atletske zveze, ki določa maksimalno količino testosterona za tekačice na srednje proge. To določa, da ženske na tekmi lahko nastopijo na srednjih progah le, če v krvi ni več kot pet nanogramov testosterona na liter krvi. Obenem pravilo atletinjam nalaga, da morajo v določenem obdobju, gre za najmanj pol leta, znižati vrednost, denimo z jemanjem hormonskih kontracepcijskih sredstev.

