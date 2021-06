Rudolf na Finskem povsem blizu državnemu rekordu

"Cilj je bil državi rekord, vem, da sem dobro pripravljen v tej sezoni. Sem šel na vse ali nič. Začel sem zelo hitro. Kenijec je bil pred mano, 300 metrov sem pretekel v 36 sekundah, 400 pa v petdesetih. Potem pa sem že čutil težke noge. Kenijec je še dodal, malo me je postalo strah in sem ga pustil naprej ter sem nazadoval na tretje, četrto mesto. Boril sem se nato do konca, bil peti in dobil visoke točke za lestvico za OI," je po tekmi povedal Rudolf.

"Po šestih letih spet res dobro tečem"

Dodal je: "Malo pa sem tudi jezen, ker sem bil tako blizu državnega rekorda. Po šestih letih spet res dobro tečem, 1:46 imam povprečje v tej sezon in le še vprašanje časa je, kdaj bom tekel pod 1:45. Pred dvema dnevoma sem še tekel na državnem prvenstvu v Kranju, šel za tri ure spat domov in potem na pot na Finsko. Ampak kljub temu sem tekel hitro. To je res zelo dober začetek sezone, v četrtek bom ponovno tekel na Finskem, skrbel bom za narekovanje tempa, potem pa bom verjetno 15. junija nastopil še na Češkem, konec naslednjega tedna pa v reprezentanci na evropskem pokalu v Bolgariji."

Mišmaš Zrimšek v ponedeljek odstopila

V ponedeljek je bila v Turkuju, ko je bil na programu prvo dan mitinga, na startni listi za tek na 3000 m zapreke tudi Maruša Mišmaš Zrimšek, a je odstopila. "S kolenom sem udarila ob zapreko in potem nisem mogla več teči. Na srečo ni nič hujšega, le oteklina. Naslednjo tekmo bom imela konec naslednjega tedna v Bolgariji," je pojasnila Mišmaš Zrimšek.