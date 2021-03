Slovenski projekt digitalnega opismenjevanja starejših prejel Googlova sredstva

Projekt Google.org, s katerim se je Google zavezal pomagati pri digitalizaciji, rasti in iskanju novih poslovnih poti in digitalno usmerjenih priložnosti po Evropi, na Bližnjem vzhodu in v Afriki, je izbral svojega prvega prejemnika v Sloveniji. Družba Simbioza je prejela 134 tisoč evrov, s katerimi bo predvsem starejšim zagotovila nova digitalna znanja.

"Življenje ni pravljica"

Starejšim bodo tako približali nove tehnologije in jih naučili digitalnih veščin prek medgeneracijskega sodelovanja, solidarnosti in spodbujanja vseživljenjskega učenja, so pojasnili pri Simbiozi.

Slovenija ima razmeroma dobro razvito informacijsko in komunikacijsko infrastrukturo, a ima kljub temu le malo več kot polovica prebivalk in prebivalcev Slovenije, starih od 16 do 74 let, vsaj osnovne digitalne veščine in znanje. To in tudi uporaba internetnih storitev v Sloveniji nasploh sta pod evropskim povprečjem, negativni trendi, kot so zgodnja zapustitev trga dela, brezposelnost, invalidnost in socialna pomoč kot pot do zgodnje upokojitve, pa so se v času epidemije še okrepili.

"Življenje ni pravljica in lahko bi se strinjali – je umetnost povezovanja pikslov ter šivanje gobelina v zgodbo o stikih in odnosih," je ob prejemu donacije povedala direktorica Simbioze Katja Pleško.

Digitalna spretnost za boljšo vključenost

Boljša digitalna pismenost starejših bo povečala njihovo socialno vključenost in aktivno sodelovanje v družbi, a bo hkrati izboljšala poznavanje digitalnih veščin tudi med mladimi, ki bodo sodelovali pri prenosu teh znanj in veščin.

Okrepljena digitalna spretnost bo starejšim iskalcem zaposlitve in upokojencem omogočila daljšo ali boljšo zaposljivost, socialno reaktivacijo ali vstop v svet zagonskih podjetij.

Pandemija okrepila pomen digitalizacije v družbi

Donacijo sta pozdravila tudi resorna ministra. "Vsi smo dobro občutili, da se je zadnje leto, ki sta ga zaznamovala zdravstvena kriza, ki žal še vedno traja, in čas, ko so družabni stiki skrčeni na minimum, po eni strani potrdil pomen digitalizacije v vsakodnevnem življenju posameznika in celotne družbe, po drugi strani pa so se jasno razkrile pomanjkljivosti njenega digitalnega preoblikovanja," je v uvodnem nagovoru izpostavil Boštjan Koritnik, minister za javno upravo.

O vedno večjem pomenu medgeneracijske solidarnosti ter pomoči in sodelovanja med različnimi generacijami je spregovoril tudi minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj: "Vse to prispeva k razumevanju potreb različnih generacij. To pa h krepitvi sožitja med njimi. Hkrati pa omogoča medgeneracijsko učenje ter prenašanje znanj in izkušenj."