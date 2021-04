Židan med Čeferinovimi kačami

"Nočemo predsednika, ki nas žali. Ni sprejemljivo, da se v demokratični Evropi komunicira na takšen način," je predsednik Reala Florentino Perez opozoril o šefu Uefe Aleksandru Čeferinu, ko je ta svojega velikega prijatelja in voditelja Juventusa Andrea Agnellija označil za največjega lažnivca, kar jih je kdaj poznal, in kačo, ki se je prikradla v njegovo bližino. Šefoma Reala in Juventusa je v nekaj dneh propadel poskus organizacije lige mimo Uefe. Glavno vlogo, da ni uspelo, so imeli navijači in politika, predvsem konservativni angleški premier Boris Johnson. Italijanski tisk je Čeferinu "vrnil" s poročanjem, da si je v času epidemije letno plačo zvišal za 400 tisoč evrov. Skupaj na 2,2 milijona evrov letno. Povišal si jo je za dva Tomaža Vesela. Šef računskega sodišča za popoldansko delo na Fifi dobi okoli 200 tisoč evrov letno. Ali so ta dodatna plačila Veselu "čista", še ni jasno. Dokumentacija, kako so mu to na KPK dovolili, se je izgubila. Smo pa izvedeli, da je za trenersko delo nogometna zveza medtem plačevala poslancu SD Gregorju Židanu, ki mu državni zbor dodatnega dela ni dovolil.

Če pri Veselu ni povsem jasno, ali je dodaten popoldanski zaslužek, ki nekajkrat presega plačo, zakonit, pri Židanu večjih dilem ni. Mandatno-volilna komisija Židanu na začetku mandata ni dovolila, da bi ob poslanskem delu lahko treniral otroke. To delo ni združljivo s poslanskim ali ministrskim delom, so odločili. Takrat je bil Židan še član SMC. Poslanci zelene luči niso prižgali niti Primožu Siterju (Levica), ki je želel dodatno delati kot novinar, in Nataši Sukič (Levica), ki bi dodatno služila s pomočjo nevladnih organizacij. Več o tem odločanju si lahko preberete tukaj: DODATNI ZASLUŽKI: SUKIČEVA, SITER IN ŽIDAN BREZ DOVOLJENJ. Če poslanca kdo plačuje mimo pravil, temu rečemo tudi korupcija. Kazen v zakonu o poslancih je odvzem mandata. Ali bo Židana doletela, bomo izvedeli v nekaj tednih.

Čeferin kot posebni Robin Hood

Židan se je na nezdružljivost funkcij požvižgal. Pred mesecem je vzel dopust in za pomoč pri trenerskem delu od nogometne zveze v 13 dneh za vsak dan dobil sto evrov. Dogovorili so se ustno, so razkrili na nogometni zvezi. Ni papirjev. Ni dokazov.

Težava pa je, ker se je razvedelo. Nakazil ni mogoče povsem skriti. Razkril jih je Planet TV.

Židan je v stranki SD Tanje Fajon. Ta stranka je bila še nedavno oster kritik nekdanje ministrice in takrat šefice DeSUS Aleksandre Pivec, ki se je morala posloviti od funkcije, ker sta jo na vladnem obisku na Primorskem z otroki "častila" podjetje Vinakras in občina Izola. Proti ministrici je SD z drugimi strankami KUL vložila celo interpelacijo zaradi nedopustnega dodatnega služenja. Zdaj, ko je njihov poslanec dobil več kot Pivčeva in na še bolj nedovoljen način, nenadoma niso več kritični. Obratno. Branijo Židanovo kršitev pravil. Gre za zaroto proti njihovemu poslancu, njihovi stranki in opozicijski koaliciji KUL. To nam je javno ta teden povedal vodja poslanske skupine SD Matjaž Han, ki je za javno televizijo zatrdil, da so se napadi na Židana začeli lani, ko je iz SMC prestopil v SD, ko so ga že "lažno obdolžili, da je sprejel podkupnino". 400 tisoč evrov, menda. Za dva Vesela. Za eno Čeferinovo letno covidno povišico.

Sklepamo lahko, da so kače iz Čeferinovih nogometnih logov zdaj Gregorja Židana zvabile, da je nekoliko res grešil. Za drobiž. Si predstavljate, kakšna zarota in škandal proti Fajonovi in koaliciji KUL.

Foto: Bojan Puhek

Kako huda je panika ob Židanu, ki je za opozicijske stranke LMŠ Marjana Šarca, SD Tanje Fajon, Levico Luke Meseca in SAB Alenke Bratušek res pomemben, ker bi njegov odstop vladajočim lahko zagotovil 46. glas za odstavitev predsednika državnega zbora Igorja Zorčiča (nepovezani) in izvolitev Jožefa Horvata (NSi), je pokazal nelogičen naslov poročanja portala javne televizije MMC o dogajanju:

Skoraj vse v naslovu je neresnično. Razen upanja Matjaža Hana, da se Židan ne bi zlomil in povedal preveč. To Han zanesljivo res upa. Židanu nogometna zveza ni izplačala dnevnic. Tega poslancu, ki ni zaposlen pri njih in z njimi nima pogodbe, ne sme. Dnevnica tudi ni sto evrov na dan. Krepko nižja je. Nekaj deset evrov za celodnevno potovanje. Izplačali so mu dnevno nadomestilo za delo. Honorar. Dodatna trditev v podnaslovu, da je delal med dopustom brezplačno, je "politična". Sto evrov na dan, ki jih je dobil poslanec SD, je brezplačno delo v primerjavi s plačilom Aleksandru Čeferinu, ki po povišici v času epidemije zasluži dnevno 6.027 evrov. Covidne povišice pa si je Čeferin dodelil 1.095 evrov dnevno. Sto evrov za Židana tudi v primerjavi s Čeferinovo povišico ni skoraj nič.

A nismo v Švici in pri Uefi. V dveh tednih je za delo, ki ni združljivo s poslanskim, Židan dobil dve minimalni plači. Tokrat, ker gre za poslanca SD, iz Levice Luke Mesece ni protestov o neverjetnem izkoriščanju najslabše plačanih, ki morajo s krepko manj, kot s tem, kar eni v času dopusta dobijo k poslanski plači kot dodatek mimo zakona, preživeti ves mesec.

Čeferin, ki si je dnevno plačo zvišal za tisoč evrov, velja celo za možnega prihodnjega voditelja opozicije KUL, ki njenim kolesarskim vstajnikom v medijih piha na dušo. Na POPTV nam je zadnji teden kot žrtev države predstavljal levičarsko aktivistko Tejo Jarc, ki so ji po Čeferinovi oceni policisti izrekli globo le zaradi napisa "vlado zlom". Si predstavljate ta totalitarizem? Ni več svobode besede in ne kritike, bi lahko sklepali. Če bi Čeferinu verjeli.

Jarčeva je pred letom pritegnila pozornost z ostrimi protesti, ko je Janez Janša (SDS) večino svojih ministrov razporedil v višji plačni razred, kot je svoje pred tem tudi Marjan Šarec. Večini ministrom (finančni je imel višjo plačo že prej) je Janša plače povišal za bruto nekaj sto evrov mesečno. Za enako so bile pred tem plače povišane celotnemu javnemu sektorju. Ministrom pa ne. Sebi je Čeferin, smo izvedeli zadnji teden, v času epidemija plačo povišal kar na stokratnik plače Janševih ministrov. Pa levi aktivisti, tudi Tea Jarc, nič ne opozarjajo, da je to nezaslišan škandal. Pa tudi naši novinarji Čeferina v intervjujih, v katerih se vpleta v dnevno politiko, kar je za mednarodne nogometne funkcionarje precej čudaško, o zanimivih plačnih podrobnostih nič ne vprašajo. Le v tujini si ga upajo označiti za Robina Hooda, ki v času krize jemlje revnim in daje več samemu sebi. Kot iz Alana Forda.

Foto: Guliverimage

"Nekdo je kaznovan zaradi napisa na dežniku, da se ne strinja z vlado," nam je ta uspešni slovenski Robin Hood po politkolesarsko razkril, v kakšni državi živimo, in obtožil policista Jaka Zdešarja, da se je zaradi političnih razlogov spravil na ubogo vstajniško aktivistko Jarčevo. Zaradi napisa na dežniku. Trditev je enaka zatrjevanju Židana, da je delal brezplačno, ali pisanju novinarjev, kako je Židan dobil le dnevnice. Po sto evrov vsak dan.

Jarčevo je policist oglobil zaradi kršenja prepovedi zbiranja po zakonu o nalezljivih boleznih. Namen globe je bil manj bolnih in umirajočih po bolnišnicah in ne preganjanje napisa na dežniku.

Teja Jarc sicer slovi tudi po rabi vzklika smrt janšizmu. Je del vstajniške kampanje smrti. Za to kampanjo stojijo stranke koalicije KUL, za petkove protestnike se na tisoče takšnih plakatov s pozivi po smrti ni tiskalo samih od sebe. To so počeli tudi med epidemijo, ko so ljudje res umirali. Te napise pa smo videli tudi že prej. Pretihotapili so se tudi med novinarje v stavbo javne RTV.

Uradno so sicer plakati zgodili "spontano". Kot so "spontani" tudi protesti. Že na prvem od teh protestov, ko so "vstajniki" še hodili med prostori SMC in DeSUS, ko je Janša prevzemal oblast, je Ludvik Tomšič vpil, da je treba opozicijskega voditelja takoj ubiti, in s skandiranjem, da je treba Janšo ubiti, spodbujal množico k akciji.

Policisti, ki so to poslušali, ga niso aretirali ali kaj takega. Le opozorili so ga. A ni zaleglo. Večina medijev o tem ni poročala, ker se z vstaj o dogodkih, ki niso v korist vstajnikom, v takrat še provladnih medijih, ni poročalo. Po menjavi oblasti so postali ti mediji v trenutku proopozicijski.

So pa ta teden skoraj vsi mediji poročali, da je pisne grožnje s smrtjo prejela v bolnišnico Celje tudi Janševa žena, grožnje pa so se nanašale tudi na otroke. Komercialni POPTV je uspelo informacije Siola o teh grožnjah, ki jih policija še preiskuje, povzeti hitro, portala MMC in STA sta potrebovala več ur. Slednja plačujemo vsi državljani. Vodilne v obeh medijih so nastavili z leve. Ti vodilni so predčasno zamenjali odgovorne urednike. V tujino pa iz teh medijev pošiljajo sporočila, da to zadnje leto počne Janša, da je diktatura in še vse mogoče. Po Židanovo, ki je delal brezplačno za sto evrov na dan.

Kako točne so trditve Teje Jarc in Aleksandra Čeferina, da je bila Jarčeva oglobljena zaradi napisa na dežniku "vlado zlom", kaže dokument, ki ga je sama objavila in v katerem piše, da je globo prejela zaradi ogrožanja javnega zdravja. Zaradi sodelovanja na neprijavljenem shodu, ki povečuje tveganje širjenja novega koronavirusa. S plakati in napisi se virus ne širi. Takšen je dokument:

Čeferin se s podpiranjem politkolesarskih skrajnežev in njihovih trditev, da jih oblast preganja zaradi napisov na dežnikih in ne zaradi nevarnosti širjenja virusa, še dodatno vzpostavlja kot konkurenca Marjanu Šarcu, Tanji Fajon in Luki Mescu.

Če se pred volitvami, ki bodo najpozneje čez dobro leto, pojavi kot nov obraz, jim bo, tako vsaj nakazujejo raziskave, pobral volivce in jim s tem uničil kariere ter finančno tudi stranke. Državne dotacije, ki so glavni vir denarja strank, so odvisne od dosežkov na volitvah.

Precej manj lahko Čeferin kot podpornik politkolesarjev zareže na desni.

Kaj je bila sanjska ponudba Židanu?

A za zdaj se zdi, da ni resne nevarnosti za Fajonovo, Šarca in Mesca. Čeferin ima mandat za vodenje Uefe do februarja 2023. Volitve poslancev in predsednika republike bodo pa najpozneje prihodnje leto. Torej pred koncem Čeferinovega mandata. Vodenje Uefe, katere letni proračun dosega občasno skoraj pol proračuna naše države, ni združljivo s hkratnim vodenjem stranke ali vlade v Sloveniji. Če se mandatu na vrhu Uefe Čeferin predčasno odpove, pa bo to velika žrtev.

Čeferin pač zasluži 2,2 milijona letno. Premier Janez Janša pa je zadnji mesec bruto prejel 6.081,27 evra. Na letni ravni je to 72.975,24 evra. Čeferin vsak dan dobi mesečno plačo šefa slovenske vlade. Da o boljšem letalu in drugih ugodnostih ne govorimo.

Pa še povsem zakonito in čisto je. Pri nekdanjem nogometašu Židanu pa pri manjših vsotah ni.

Ko je Han omenjal, da se je ob Židanu ob prestopu v SD podtikala korupcija, ni razkril, kdo je to počel. O "ponudbi" je govorila takrat vodja poslanske skupine SMC Janja Sluga, ki je povedala, da Židan "za prestop v tem prestopnem roku ni navajal nekih političnih razlogov, pač pa je omenjal samo sanjsko ponudbo, ki je ne more zavrniti".

Kaj je bila sanjska ponudba, še ne vemo.

Je pa medtem prestopnica tudi že Sluga. V parlamentu so veliki zapleti, ker vladna koalicija poslancem, ki so prestopili med nepovezane, ni dodelila sedežev v odborih in komisijah državnega zbora, s čimer bi koalicija KUL tam dobila večino, da bi lahko vladi blokirala zakonodajne postopke.

Poslovnik pravi, da ni nujno, da nepovezani poslanci dobijo sedeže v odborih. Lahko pa jih, in doslej je bilo običajno. A prave dileme so: kje jih dobijo, koliko in na čigav račun.

V nadzornih komisijah mora praviloma imeti več moči opozicija, v odborih, ki odločajo o vsebini zakonov, pa vladna stran. Ker v tihih pogajanjih vodij poslanskih skupin opozicija KUL hoče večino tudi v pomembnih odborih, so nepovezani brez sedežev.

Tanja Fajon, ki ni poslanka, je ta teden na pomoč poklicala celo predsednika republike Boruta Pahorja, katerega vabilo na pogovor o ukrepih proti epidemiji je še pred nekaj tedni zavrnila. Ostali iz opozicije tudi. Pa je epidemija za državo veliko bolj pomembna stvar, kot so igre o večini v odborih državnega zbora.

Marjan Šarec pa je ob zapletih ob nepovezanih že spet pozval tudi k razpustitvi parlamenta, ki ga je poskušal doseči že pred letom, a je bil prekratek. Tudi danes je.

Zaradi tega je pomemben Židan.

Če ga izgubijo, bo še manj možnosti. Vsaka kača šteje.

Čeferinove še posebej.