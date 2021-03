Woody Alleni koronavirusa

Državo je zadel tretji val epidemije. Pred strokovnjaki, oblastjo in pred ljudmi, ker smo pred veliko nočjo, ko se običajno družimo, so težke odločitve. Bi povsem zaprli državo do 12. aprila, ali tvegali, da postanemo ena najbolj okuženih držav v Evropi, kjer bo spet veliko hudo bolnih in mrtvih? Iz opozicijskih LMŠ, SD, Levice in SAB so že ponudili rešitev: odločno zavračajo pogovor o težavah, ki ga je predlagal predsednik republike Borut Pahor. Z izjemo Tanje Fajon (SD), ki Pahorju ni povsem zaprla vrat. Postavila pa je precej neumen pogoj.

Vlada Janeza Janše (SDS) mora takoj ukiniti policijsko uro je kot pogoj, da bi se pogovarjala, navedla Fajonova. Je za ukinitev nočne omejitve gibanja. In to v položaju, ko strokovnjaki vladi predlagajo, da bi omejitev gibanja prihodnji teden razširili na ves dan in bi svoja bivališča ljudje lahko zapustili le v najnujnejših primerih.

Da strokovnjaki predlagajo drastično zapiranje države, smo na Siolu razkrili tako:

Če bi vlada storila, kar je kot pogoj, da bi prišla na pogovor k Pahorju, zahtevala Fajonova, bi vlado iz opozicije že čez nekaj dni, če bi državo doletelo še večje zaprtje, takoj obtožili, da iz dneva v dan spreminja politiko in ne zna komunicirati. Ne prvič na ta način. V politiki ni milosti. Sploh ne ob epidemiji.

Poceni propaganda na račun hudo bolnih in mrtvih

Da bi ukinili omejitve, ko strokovnjaki predlagajo zaostritev, je Fajonova zapisala tako:



Zaprtje celotne industrije se ni zgodilo niti v prvem valu pred letom niti v jeseni. Tudi prihodnje tedne se najbrž ne bo. Imelo bi hude in dolgoročne gospodarske posledice.

Zahteva Fajonove pa je dodatno zanimiva, ker pokaže še dodatno manipulacijo. Mnenja posameznih strokovnjakov, ki so v preteklosti res bili tudi za odpravo nočnih omejitev gibanja in tudi za zaprtje celotne industrije, se razglasijo za mnenja celotne stroke. Vlado pa se s takšno poenostavitvijo obtoži, da ravna drugače, kot zahtevajo strokovnjaki.

A te dni strokovnjaki niso za ukinitev nočne prepovedi gibanja, ki jo zahteva Fajonova. Za še ostrejše pristope se odločajo tudi v drugih državah.

Podobne propagandne bližnjice sta SD in opozicija KUL ubirali že v preteklosti, ko sta organizirali množične politično kolesarske demonstracije proti vladnim ukrepom, nasprotovali aplikaciji za sledenje stikom, rabi mask v šolah in še celi vrsti vladnih ukrepov. Ali pa zadnje tedne, ko napovedujeta ustavno obtožbo premierja, češ da za te dni ni zagotovil dovolj cepiv, ker jih država ni dodatno naročila za drugo polovico leta. Kar ni te dni.

Deloma je to normalno, v opoziciji si pač večajo popularnost in jo zbijajo vladnim strankam, a prispevajo s tem tudi svoj delež k širjenju epidemije in težavam države, ker imajo na svoje volivce in pristaše vpliv.

Ni res, da ima vpliv na ljudi le SDS Janeza Janše in vlada. Pa čeprav je SDS največja stranka, ki vlada in lahko ukrepa tudi kot oblast.

Kar opozicija potem razglasi za diktaturo in napad na tiste, ki bi radi svobodno jedli burek sredi mesta.



Zdravje in življenje ljudi so si politiki pač izbrali za področji poceni nabiranja političnih točk. Tako je že od nastanka te vlade, ko se je pokazalo, da s prejšnjo manjšinsko vlado volilnih poraženk ne gre. So pa tisti, ki jim ni šlo, takoj na vso moč napadli novo vlado, ko je v skrajno kritičnem času pred letom polnila prazna skladišča z maskami, drugimi zaščitnimi sredstvi in respiratorji. Prazna skladišča je zapustila prejšnja vlada, v kateri je bila tudi SD Fajonove. Tista vlada ni naročila ničesar resnejšega in ni zapustila niti evidenc, kaj bi potrebovali. So pa takoj obtožili naslednike, da nimajo podatkov, kaj država potrebuje, in da so koruptivne barabe, ker rešujejo velikanske probleme, ki jih pred tem kritiki niso.

Oslabljeni Počivalšek in podjetni Vesel

Cilj je bil že od samega začetka uničiti DeSUS Aleksandre Pivec in SMC Zdravka Počivalška. Zato so bili prvi kolesarski protesti pred sedeži teh dveh strank. A z nizkotnostjo ni takoj uspelo in zaradi tega še imamo vlado. Je pa po Pivčevi, ki je že padla, od tega tedna tudi Počivalšek v nekaj večjih težavah, ker so predsednik državnega zbora Igor Zorčič, vodja poslanske skupine Janja Sluga in poslanec Branislav Rajić prestopili v poslansko skupino nepovezanih poslancev. Tam je po novem tudi Jurij Lep iz opozicijske DeSUS.

Nizkotne igre z virusom so na to dogajanje imele nekaj vpliva. Veliko pa tudi že predvolilne kalkulacije. V letu pred volitvami stranke praviloma razpadajo in se krepi skupina nepovezanih poslancev. Se pa zelo redko zgodi, da bi prestopali šefi državnega zbora.

Veliko bolj odločno kot Fajonova je Pahorja zavrnil Marjan Šarec, ki vodi opozicijsko stranko z največ poslanci, ki pa ji raziskave javnega mnenja več ne kažejo te moči. Šarec niti razmišlja ne, da bi se pogovarjal s Pahorjem, ki ga je premagal na predsedniških volitvah, ali z Janšo, ki je Šarca porazil na zadnjih parlamentarnih volitvah.

Ustavne obtožbe proti premierju, ki jo je napovedal že pred več kot tednom, ker se lani država ni odločila za dodatne nakupe nekaterih cepiv v drugi polovici letošnjega leta, Šarec tudi še ni sprožil. Kot že ob konstruktivnih nezaupnicah z Jožetom P. Damijanom in Karlom Erjavcem nadaljujejo s politiko, kjer je veliko kokodakanja, jajca pa ni in ni.

Manj kokodakanja pred akcijo je bilo ob poročilu računskega sodišča, kjer so iz LMŠ, SD, Levice in SAB izredno sejo parlamenta z obsežnim dokumentom zahtevali skoraj isti trenutek, kot je Tomaž Vesel poročilo objavil. Bilo je pripravljeno. Kot že vse v povezavi s to revizijo prej. V politiki in medijih je malo naključij. Vanje tudi verjamejo le zelo naivni.

Vesela so ta teden obiskali kriminalisti. Nekaj sumov je, da je funkcijo zlorabil, da bi pomagal opoziciji, ker mu to lahko dolgoročno koristi. Mandat se mu izteka. So pa nanj močno pritiskali opoziciji naklonjeni mediji in novinarji.

Foto: STA, Ana Kovač

Nenavadno je bilo srečanje z Ivanom Galetom 16. aprila lani, kjer mu je ta, kot je Gale sam zapisal pozneje, poskušal predati obremenilni material, da bi rušili vlado. Z rušenjem Počivalška. Vesel je zanikal, da bi se usklajevali o čem takem. Padec vlade je Gale poskušal doseči tudi z nastopi v Tarči javne televizije. Opozicija v celoti pa z interpelacijo. Vesel je nenavadno hitro, 4. maja lani, odredil revizijo. To je manj kot dva meseca po tem, ko smo 13. marca dobili novo vlado. Ni minilo sto dni. To je bil svojevrsten rekord.

Računsko sodišče je hitro tudi izvedlo revizijo v primerjavi z, denimo, revizijo sanacije bank, s katero se Vesel hvali. Tam so pregledovali dogajanje v obdobju med leti 2008 in 2014, revizija je bila odrejena januarja 2019, poročilo pa je bilo objavljeno decembra lani.

Pri revidiranju nabav zaščitnih sredstev je presenetila še razvpita odstavitev namestnika Jorga K. Petroviča, da ne bi bilo Petrovičevega strokovnega preverjanja vsebine poročila, ki bi lahko trajalo več mesecev, opoziciji pa bi to otežilo diskreditiranje vladajočih za ravnanje, ko so šele prevzemali oblast in je bil položaj še veliko hujši, kot je danes, ko poteka razprava, ali državo za dva tedna zapreti. Mask in respiratorjev zdaj ne manjka.

Vesel pa ima še nekaj težav. Ob kriminalistih, ki so ga obiskali tudi, da bi ugotovili, od kod nenadna naglica in učinkovitost, so koalicijski poslanci sprožili še postopek za odstavitev, ker je Vesel letno zadnjih pet let dodatno zaslužil po 200 tisoč evrov v Fifi. Vesel trdi, da za to dodatno služenje ni potreboval nobenega dovoljenja in da mu to zakon dovoljuje.

A vsi se ne strinjajo s tem.

Se je pa možnost, da bi Vesela v državnem zboru odstavili kot šefa računskega sodišča, in bi potem služil le še na Fifi, zmanjšala, ker je vladna koalicija po izstopih treh poslancev SMC šibkejša kot v preteklosti.

A le na videz šibkejša. Na te poslance v postopku presojanja ravnanj Vesela ni bilo mogoče resno računati že prej.



Tudi to, da bo ob njih najbrž počilo, je bilo predvidljivo. V parlamentu zaradi donedavne vodje poslanske skupine SMC Sluge že dalj časa ni bilo usklajevanj poslancev koalicije. Konflikt se je pokazal v začetku tedna, ko je Sluga zastavila vprašanje premierju Janši in mu očitala nespretno komuniciranje. Premier pa ji je odgovoril, da je "nekoliko mimo", da šefu stranke z daleč največjo podporo javnosti nespretno komuniciranje očita vodja poslanske skupine, ki je po raziskavah javnega mnenja, ne podpira skoraj nihče.

Ta nizki delež v raziskavah javnega mnenja se ni pojavil po vstopu SMC v vlado, ki nam vlada po tem, ko je Šarec vrgel puško v koruzo. Še nižje deleže je SMC imela v prejšnji koaliciji pred sestopom Šarca z oblasti, ko je stranko vodil še Miro Cerar in jo je septembra 2019 prepustil Počivalšku.

Foto: Mediaspeed

Ni pa Počivalšek Cerarjevih deležev doslej bistveno popravil.

Smo pred tretjim valom epidemije, ki je že močno prizadel številne evropske in tudi nam sosednje države.

Ko je prihajal drugi val, je opozicija KUL svoje medije močno pretresla in več mesecev polnila z napovedjo pohoda na oblast z Jožetom P. Damijanom.

Ob tretjem valu je bil Luka Mesec zdaj bolj neposreden in je Borutu Pahorju predlagal, naj namesto o tem, kako ravnati ob epidemiji, organizira kar pogovor o predčasnih volitvah.

V slogu Woodyja Allena, da ni važno, kakšno je vprašanje, saj je odgovor v politiki vedno seks. No, predčasne volitve, ki so, ko bo tretji val mimo, res bolj verjetne.