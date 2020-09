Triglav v karanteni

Velika rast števila okuženih je bila najhujša v seriji slabih novic zadnjih dni. Posledice drugih bodo manjše. V DeSUS so odstopili svojo predsednico Aleksandro Pivec. Jutri bo zaradi tega na Brdu na koalicijskem srečanju Tomaž Gantar prvič zastopal to stranko na pogovoru predsednikov vladnih strank z Janezom Janšo. Iz opozicije pa je Marjan Šarec opozoril, da "covid-19 ni 'nateg', kakor menijo nekateri”. Takoj za tem je vrsta njegovih poslancev pristala v karanteni. Doletela je tudi enega od uradnikov pri poslancih SD Tanje Fajon.

Ena od posledic teh karanten je, da jutri ne bo seje državnega zbora, na kateri bi opozicija odstavljala notranjega ministra Aleša Hojsa. Poskusili bodo najbrž konec tedna, ko bo karanten že konec. Zadnji teden pa so se zgodile tudi dobre stvari: predvsem Primož Roglič in Tadej Pogačar sta na Dirki po Franciji dosegla skoraj nepredstavljivo. Na vrhu sta. Oba.

Preobrat s Pompeom in Plenkovićem

Presežek v politiki pa je bila severna stena Triglava, kamor je premier Janez Janša povabil mladega avstrijskega kanclerja Sebastiana Kurza. Ta je vrnil lanski obisk Marjana Šarca na Dunaju. Janša bo ta teden dopolnil 62 let, Kurz jih šteje 34.

Foto: Dragan Tatic/BKA

Plezanje, v steni je bila tudi premierjeva soproga Urška Bačovnik, je obisk kanclerja spremenil v atrakcijo, ki je odmevala tudi mednarodno in je bila dodaten prikaz drugačne zunanje politike po menjavi oblasti pred pol leta.

Prvi znak spremembe je bil obisk ameriškega zunanjega ministra Mika Pompea, ki je uravnotežil obisk Sergeja Lavrova in številne obiske v Moskvi v času vlad Mira Cerarja in Marjana Šarca. Druga sprememba je bila normalizacija odnosov s Hrvaško z že več srečanji Janše s hrvaškim premierjem Andrejem Plenkovićem. Cerar in Šarec sta Plenkovića in Hrvaško dala na stranski tir in krepila odnose s – kot temu pravijo kritiki zdajšnje vlade – centrom Evrope: Srbijo.

Spremembam pa smo priča tudi v notranji politiki. Po pol leta vladanja še ni bil zamenjan cel kup ministrov. In to kljub trudu opozicijskih strank, ki so se v preteklosti na tem področju zelo izkazale.

Ministri ne letijo že prve mesece

Šarec je v pol leta odstopil štiri ministre: ministra za kohezijo z občino Komen Marka Bandellija (SAB), kulturnega saksofonista Dejana Prešička (SD), ministra za makete Jureta Lebna (SMC) in ministra z zdravstvenimi težavami Sama Fakina (LMŠ). Cerar je pred tem v pol leta odstavil dva: zelo poslovnega Jožeta Petroviča (SMC) in ministrico za dodatke v izobraževanju Stanislavo Setnikar Cankar (SMC). A pri Cerarju sta po pol leta takoj sledila še odhoda ministra za obrambo pred privatizacijo Telekoma Janka Vebra (SD) in ministrica za izobraževalne plagiate Klavdije Markež (SMC).

Še danes Markeževa razburja, ker je z vodenjem projekta Sript v težave v času prejšnje Šarčeve vlade spravila še kmetijsko ministrico Pivčevo. Z deset tisoče evrov težav, za katere ni povsem jasno, ali so posledica popolne nesposobnosti Markeževe ali tudi greh Pivčeve. A Pivčeve Šarec takrat ni odslovil, ker jo je kot vzpenjajočo zvezdo DeSUS nujno potreboval za vladanje. Umil si je roke, da se v notranje spore v DeSUS ne bo vpletal.

Foto: STA

So pa Pivčevo kot predsednico DeSUS zdaj odstopili poslanci njene stranke zaradi stokrat nižjih zneskov, povezanih tudi z njenimi otroci.

Pivčeva bo ministrica še nekaj časa ostala. Premier Janša ne bo ničesar storil na vrat na nos. DeSUS je, če se sami ne odločijo drugače, pomemben koalicijski partner. Odstavijo in postavijo lahko nove ministre te stranke le v DeSUS in seveda poslanci. Premier le predlaga. Za menjavo ministrice je potreben nov kandidat in koalicijski dogovor, ki pa ga je težko doseči, dokler ni jasno, kdo DeSUS sploh vodi.

Dokler v DeSUS dilem glede vodenja ne razrešijo, bo Pivčeva relativno varna.

Je pa pričakovati nadaljevanje ostrih pritiskov opozicije in največjih medijev, kjer so jasni tudi ponavljajoči se vzorci.

Nekaj tisoč protestnikov, ki ovirajo promet v središču Ljubljane in vpijejo, da so oni ljudstvo, ki mu pripada oblast mimo demokratičnih volitev, je vsak petek ena najpomembnejših svetovnih zgodb na TVS in POP TV.

In še v številnih velikih medijih.

Ljudske ovadbe naših medijev

Nov vzorec zadnji mesec pa so navdušena poročanja o ovadbah, s katerimi ti mediji okrepijo poročanje z vse bolj dolgočasnih in za javnost nezanimivih protestov. Najprej so nam dva tedna zapored predstavljali ovadbe, ki jih je proti Zdravku Počivalšku uspelo spisati visokemu uradniškemu funkcionarju Ivanu Galetu, ki je eden od voditeljev opozicijskih ljudskih protestov.

Ta teden pa so, ker smo tik pred interpelacijo, mediji udarili z ovadbo, ki so jo menda neznanci spisali proti notranjemu ministru Alešu Hojsu, ker je ta od policije zahteval preverjanje, zakaj so na NPU zadnja leta propadla skoraj vsa preiskovanja, tudi, denimo, velikih kraj v državnih bankah in v zdravstvu.

Koruptivne posle je kaznivo preverjati, nam sporočajo mediji in tisti, ki ovajajo Hojsa. Še posebej je nesprejemljivo, če to zahteva minister iz SDS. Saj veste: le par sto evrov za nočitve otrok Aleksandre Pivec je prava tema. Preiskave pa lahko zahtevajo le Galeti in ljudski kadri.

Prvi je "ljudsko" ovadbo, tako se zdi, doživel celo zunanji minister Anže Logar (SDS). Prišla je že pred časom iz smeri Zveze borcev, ker evropskemu komisarju minister v dopisu ni lagal o tem, kaj vse se je zadnja leta dogajalo v slovenskem pravosodju. Povsem očitne politične zlorabe, namreč.

In, kar je bilo neverjetno, tožilci in policisti so to nizkotno politično ovaduštvo vzeli resno in začeli preverjati.

Foto: STA

Neskončno več upanja in navdiha kot mediji in ti medijski ovaduhi nam v tem metežu ponujata Primož Roglič in Tadej Pogačar, ki jima je na dirki po Franciji uspelo skoraj nepredstavljivo. Za seboj sta pustila vse. Ves svetovni vrh.

Opazili smo lahko tudi, kako sta si takoj, ko sta stopila s koles, nadela maske in kako so tuji športni reporterji o ljudeh, ki mask v hribih ob cestah niso nosili, zgroženo opozarjali, da v nevarnost spravljajo kolesarje in dirko. Da so "bebci", smo lahko celo slišali po tujih športnih kanalih.

Pri nas pa pri maskah ostaja simbol Jani Möderndorfer, ki je po rekordni seriji prestopov med različnimi strankami trenutno v Šarčevi LMŠ. V tisti, ki je pretežno v karantenah. Pred časom si je v parlamentu protestno in precej teatralno snel masko. Zadnje dni, ko je okužb vse več, si je noče znova nadeti.

Tako ta poslanec, ki je končal srednjo zdravstveno šolo, protestira proti trudu, da bi širjenje epidemije ustavili na bolj blag način in ne z vsesplošnim zaprtjem skupnosti, kar je bil edini izhod v začetku leta, ko mask država ni imela niti za zdravnike in za domove za starostnike.

Danes jih imamo. Tiste, ki so jih kupili preganjamo, uporniki pa jih nočejo nositi.

Möderndorfer ostaja zgled vsem, ki poskušajo okužiti Pogačarje" in Rogliče in ustaviti dirko.

Posledica, če nam res zavladajo ti Möderndorferji", bo najbrž, da bo še Triglav v karanteni.