Po Čeferinu voditelja levica išče kar v BTC

Po šefu SMC Zdravku Počivalšku, ki ga silam Marjana Šarca, Tanje Fajon in Luke Meseca ni uspelo odstaviti niti s pomočjo hišnih preiskav njihove politične policije (NPU), se je neuspešno končal tudi prvi poskus odstavljanja šefice DeSUS Aleksandre Pivec. NPU ji hiše, strankarskih prostorov in vladnih pisarn še ni premetal. So se pa novinarji številnih medijev razpisali o nezaupnicah, ki so ji bile izglasovane po regijah. A so na državni ravni poniknile. Pravi cilj pa nista Počivalšek in Pivčeva. Cilj je padec vlade. Že druge letos. Najprej je Šarec ukinil lastno. Zdaj bi še Janševo. To je težje.

Ob tem političnem spopadu poteka še soočenje o vplivu na tisk in medije, ki so si jih pri nas politiki v zadnjih desetletjih podredili na način, ki ga očitajo premierju Madžarske Viktorju Orbanu.

Molk o naših medijih brez urednikov

Orban bi si naj v sosednji državi povsem podredil vse medije, nas že nekaj časa prepričujejo naši mediji, ki so pretežno pod vplivom levice. Zadnji teden pa nas je pretreslo poročanje o odstavitvi urednika največjega madžarskega novičarskega portala Index Szabolcsa Dulla, kar naj bi bil poseg v neodvisnost tega portala.

A nismo doslej poslušali, da neodvisnih medijev v sosednji državi ni? Da so vsi podrejeni Orbanu?

Po odstavitvi urednika, kar je storil lastnik, je odpoved dala vrsta urednikov in novinarjev.

Povsem neverjetno za državo, kjer ni neodvisnih.

Niti eden od naših velikih medijev pa ob tem, ko so na veliko poročali o dogajanju v sosednji državi, ni pisnil o tem, kako je na tem področju v Sloveniji. Tukaj, kjer mi živimo. Se takšne stvari dogajajo tudi pri nas?

Če bi verjeli tukajšnjim medijem, niti slučajno. Pri nas ni političnega obvladovanja tiska in odstavljanja urednikov. Ker sem bil urednik že več medijev, tudi tiskanih, vam lahko zaupam skrivnost: mediji vam prikrivajo.

Urednike lastniki odstavljajo tudi pri nas. In to pogosto. Nazadnje je, ko gre za velike, v največjem časopisu Delo, njegov lastnik Stojan Petrič, ki je član vrha Foruma 21 Milana Kučana, marca letos odstavil odgovornega urednika Uroša Urbasa in njegovo namestnico Ženjo Leiler.

Foto: Bojan Puhek

Vse dnevnike v državi obvladujejo z levico povezani tajkuni.

A o tem ni člankov. Pa čeprav največji časopis Delo, ki ima tudi zelo bran spletni portal, še vedno nima odgovornega urednika. Tudi spletni portal Dela, seveda, nima urednika.

Petrič ga ni predlagal. In to v času, ko v državi razpravljamo o popravkih medijske zakonodaje, ki že zdaj določa, da vsak medij mora imeti odgovornega urednika, o katerem se morajo izreči novinarji.

Stojan Petrič krši zakon. V največjem časopisu. Pa je v medijih vse tiho. Poroča pa se o Madžarski in Orbanu.

Pa Delo ni edini medij, kjer so pri nas zadnje čase politično in predčasno odstavili odgovornega urednika.

Zaradi političnih razlogov je bila tik pred zadnjimi volitvami odstavljena tudi urednica informativnega programa TVS Jadranka Rebernik. Tudi javni zavod RTVS upravljavsko zadnja leta obvladuje levica. Povod je bil, ker je novinar Igor Pirkovič hrvaškemu pevcu Marku Perkoviću Thompsonu omogočil, da je odgovoril na hude očitke naših oblasti, da je ustaš in fašist. Po novinarskem kodeksu etike bi možnost odgovarjanja na hude obtožbe Thompsonu morali ponuditi vsi novinarji, ki so objavljali očitke vladajočih čez hrvaškega pevca.

Razen Pirkoviča nihče ni spoštoval kodeksa novinarske etike.

Pirkovičevo ravnanje je razjezilo politike vlade Mira Cerarja, ki so hrvaškemu pevcu takrat prepovedovali koncert. Še danes zastopajo enako stališče.

Kazen, da je Pirkovič odstopil kot urednik, vladajočim ni bila dovolj. Zahtevali so glavo odgovorne urednice, ki je bila premalo njihova in je dovolila, da je Thompson lahko javno zanikal, da bi bil fašist in ustaš.

Pri odstavljanju Rebernikove se je nekoliko zalomilo. Takratna direktorica TVS Ljerka Bizilj pri umazanem poslu ni bila pripravljena sodelovati. Ko so zaradi tega odstavljali njo, pa jim je v programskem svetu RTVS zmanjkal en glas. Ker jim ni uspelo, so protestno iz programskega sveta RTV odstopili Domen Savič, takratni predsednik programskega sveta Miran Zupanič in komik Sašo Hribar.

Ni pa odstopil generalni direktor Igor Kadunc, ki je vztrajen in sistematičen mož. Kaduncu je pozneje, bilo je pol leta pred zadnjimi volitvami poslancev, cilj le uspelo doseči. Predčasno je odstavil urednico Rebernikovo. Odstopila je tudi direktorica Biziljeva. Večina novinarjev je podprla Kadunčevo zamenjavo urednice.

To je neodvisna javna radiotelevizija, o kateri govorimo danes.

Nadzorovani nad nadzornike

Čisto po naše in ne po Madžarsko je tudi, kako v časopisu Delo, ki nima odgovornega urednika, in s tem krši zakon, pišejo o tem, kako bi odstavili vlado.

Če sam sebe ne znaš upravljati, si odličen, da soliš pamet celotni skupnosti.

Vodja poslanske skupine SD Matjaž Han jim je v intervjuju ta teden pojasnil, da je za menjavo vlade potrebnih 46 glasov, ki jih sam nima. Ni konstruktivne nezaupnice ne ustavne obtožbe, če ni te večine, je opozoril. Še notranjega ministra Aleša Hojsa jeseni ne bodo mogli odstaviti po interpelaciji, če jih ne zberejo. Odstavljajo ga, ker notranje ministrstvo, ki ga vodi, ni bilo za prepoved koncerta Thompsona, češ da je ta fašist in ustaš.

Kako je Delo vodeno, sta pokazali dve podrobnosti ob intervjuju s Hanom. Ko je pred dvema mesecema odstopil predsednik SD Dejan Židan, je povedal, da na vrhu vlade v prihodnosti vidi Tanjo Fajon. V Delu pa je še omenili niso kot prihodnje voditeljice vlade. Po Aleksandru Čeferinu iz sveta odvetnikov in nogometa so najnovejšega vladarja na Delu na dan intervjuja odkrili v ljubljanskem BTC. V trgovskem centru. Jožeta Mermala.

Še bolj nenavadno pa je bilo, ker so v vprašanju Hanu zatrdili, da je po javnomnenjskih raziskavah SD prehitela LMŠ. Hanu je to zagotovo bilo všeč.

Težava pa je, ker to ni ravno res. SD je LMŠ prehitela po eni sami raziskavi, in to po raziskavi Ninamedie, ki jo objavlja Delu nekoč konkurenčni in v preteklosti bolj levo usmerjeni Dnevnik. Po raziskavi Dela pa ne. Pa tudi po raziskavi POP TV ne. In ne po raziskavi Nove24TV.

Netočnost kaže, da novinarji Dela še lastnega časopisa, ki nima šefa, ne berejo. Ali pa ne jemljejo resno. Opazijo pa raziskavo Ninamedie Nikole Damjanića, ki velja za iznajdljivega človeka, zaradi česar je lani sodelovanje z njimi prekinil že omenjeni generalni direktor RTVS Igor Kadunc. Ne pa župan Zoran Janković, ki je z omrežjem mestnih podjetij glavni javni financer Ninamedie.

Rezultati meritev Mediane za POP TV in Ninamedie za Dnevnik (in Večer) le za anketirane, ki so se opredelili za stranke, kar omogoča primerjave med raziskavami in z volitvami, so prikazani v grafiki:

Pravo presenečenje zadnje meritve Ninamedie je, skoraj bolj kot odstopanje pri SD, rezultat SDS, ki je z več kot 36 odstotki skoraj že v neverjetnih višavah. Še posebej, če se spomnimo, kako je bilo pred letom dni, ko je bila po Ninamedii na vrhu LMŠ s 30,1-odstotno podporo, na drugem mestu SDS s 25,1 in na tretjem SD s 14,2.

V letu dni smo priča skoraj neverjetnim spremembam.

Koliko gre verjet tem raziskavam, pa vemo. Prve štiri mesece leta 2018 sta Mediana za POP TV in Ninamedia za TVS kazali, da največ ljudi podpira Šarčevo LMŠ, na vrhu pa se je pojavila tudi Židanova SD. Nikoli pa SDS. Mesec dni pozneje je na volitvah zmagala SDS Janeza Janše z deležem, ki je bil višji od seštevka deležev LMŠ in SD.

Presenetljivo?

Približno toliko, kot ravnanje NPU, ki ob Zdravku Počivalšku (SMC) preiskuje tudi nekdanjega predsednika komisije za nadzor obveščevalnih služb Mateja Tonina (NSi) in podpredsednika te komisije Žana Mahniča (SDS). Policije podatke običajno zbirajo, da bi posameznikom krivdo dokazale na sodiščih.

Pri nas pa za diskreditacije v medijih. Na sodiščih pa jim stvari vsakič propadejo. Ker cilj sploh ni sodišče.

Tonin in Mahnič sta, ko sta še vodila komisijo za nadzor obveščevalnih služb, preverjala zaposlovanje lepe Nataše in odstavljanje zahodnemu zavezništvu Nato naklonjenega poveljnika sil slovenske vojske Mihe Škerbinca.

Na nadzor so se iz prejšnje vlade, ki jo je vodil Marjan Šarec, sekretar za nacionalno varnost pa je bil Damir Črnčec, odzvali tako, da so ovadili Tonina in Mahniča.

Nadzorovani so zaradi političnih razlogov ovadili svoje nadzornike, in politična policija (NPU) je začela preiskovati.

Posledica je, da je NPU nedavno zaslišala Mahniča, podrobnosti z zaslišanja pa so takoj scurjale na portal Necenzurirano za diskreditiranje tega politika, ki je danes sekretar za nacionalno varnost v vladi Janeza Janše.

Na posnetku je Mahnič za Janšo:

Foto: EPA

Z Mahničem je na zaslišanju govorila Tina Pahor, ki je sodelovala že pri medijsko odmevnem preiskovanju Andreja Širclja, ko je pred petimi leti vodil komisijo za nadzor proračuna. Takrat so preiskovalci NPU na sedežu SDS neuspešno poskušali zapleniti kar strežnik z vso elektronsko korespondenco stranke. Kot pri Mahniču, bi pozneje podatki najbrž scurjali v prave medije.

Pravna posledica tistih preiskav pa je bila, da je tožilec Boštjan Valenčič nedavno zavrgel kazensko ovadbo proti Širclju.

Po pisanju medijev je bila Tina Pahor pred časom tudi za nenavadnim pismom podpore anonimnih NPU-jevcev odstavljenemu šefu NPU Darku Muženiču. Kako so podatki z zaslišanja Mahniča, ki so bili po neuradnih informacijah dostopni Pahorjevi, kriminalistu Marko Koširju in Mahniču, romali v medije, je mogoče pojasniti različno.

Zanesljivo jih Primožu Cirmanu na necenzurirano ni poslal Mahnič. Niso ravno prijatelji. Lahko je šlo preko Muženiča. Ali preko Črnčeca. Ali neposredno ...

To dodatno osvetljuje tudi zavrnitev nadzora nad policijskimi vpogledi v podatke o poslancih, ko je Janez Janša prevzemal oblast. So tudi tam iskali zgodbe za svoje medijsko omrežje kot pri Širclju in kot pri Mahniču?

Težava pa je, ker vse to ne pomaga. Doslej se 46 glasovom Šarec, Fajonova in Mesec še približali niso.

Ali se bodo, bomo izvedeli jeseni pri glasovanju o delu notranjega ministra Aleša Hojsa, ki je za NPU ob preiskavah Počivalška in Tonina povedal, da so politična policija, in zaradi tega ponudil odstop premierju Janši.

A premier odstopa v času parlamentarnih počitnic ni sprejel.

Odstavili pa bi ga iz opozicije zaradi Thompsona. Kot so, ko so še vladali, ne dovolj podložno urednico Jadranko Rebernik.