Tajkunska lepljenka 571 šarcev

Smo sredi inflacije poskusov sestreljevanj ministrov. Ministra za zdravje Janeza Poklukarja iz leve obtožujejo za smrt Katje, ker je spodbujal cepljenje. Minister mora spodbujati cepljenje. Notranjega ministra Aleša Hojsa bi nadzornik vohunov Matjaž Nemec (SD) odstavil, ker so policisti razgnali protestnike proti omejevanju epidemije Covid. In to po tem, ko je ustavno sodišče, kjer si je levica, ko je vladala, zagotovila ustavno večino, poleti presenetilo s stališčem, da ima pravica do množičnih neprijavljenih protestov opozicijskih strank prednost pred varovanjem zdravja in življenj ljudi, pozneje pa so še zadržali pogoj PC. Število okuženih gre zdaj v nebo. Opozicija pa interpelira tudi Marjana Dikaučiča, ker je že štiri mesece minister za pravosodje in že drugič v letu dni ministrico za izobraževanje Simono Kustec. Udaril pa je še POPTV in to čez ministra za okolje Andreja Vizjaka, ker bi naj medijskega tajkuna Bojana Petana pred 14 leti, tako se zdi, prepričeval proti prevzemu in s tem davčnim prihodkom države. Za 34 milijonov evrov.

Tajkunski prevzemi velikih podjetij, prevzeti so bili takrat pred volitvami tudi največji tiskani mediji v državi, so povzročili najhujšo ekonomsko katastrofo, kar imamo državo. Škodo merimo v milijardah evrov. Tega vam pa na POPTV niso povedali. Zamolčali so tudi, da so številna znana podjetja in največje banke pozneje, da bi sanirali posledice, vlade Alenke Bratušek, Mira Cerarja in Marjana Šarca poceni prodale tujcem. Državni dolg pa je strahovito narasel. Niso pa tujcem prodali medijev, ki so bili pomemben del teh tajkunskih prevzemov, katerih cilj je bil, da bi z oblasti spravili desnico in Janeza Janšo, da bi spet zavladali državi. To je bil tudi cilj Petanovih prevzemov. Ko gre za medije, so koristi za levico velike še danes. Obvladujejo skoraj vse kar v medijih leze in gre. Kar nam kaže tudi ta afera. A pomaga jim ne veliko. Ljudje ne verjamejo.

Velika trojka: Petan, Petrič, Odlazek

Nočna mora za levico: Janez Janša že drugič vodi vlado med predsedovanjem EU Foto: vlada Pozornost od dejstva, da so z leve pred volitvami leta 2008 v medijih lastniško prevzemali vse, kar so lahko (STA in RTVS ni bilo mogoče takoj) je s posebno peticijo takrat preusmerjalo 571 novinarjev. V druščini "neodvisnih" 571 je bil takrat na TVS zaposlen Marjan Šarec. Kdo so danes pomembnejši akterji med podpisniki, denimo urednik Necenzurirano, Primož Cirman ali direktor STA Bojan Veselinovič, ki je bil v času nastanka peticije zaposlen v Petanovem Dnevniku, in kako so ravnali, ko je pred letom in pol Janez Janša prevzemal oblast, lahko preberete tukaj: 571 ŠARCEV PROTI VLADI JANEZA JANŠE. POPTV pa je imel preprost cilj: odstaviti ministra za okolje Andreja Vizjaka, ki je oslabljen zaradi poraza na referendumu pred poletnimi počitnicami, z objavo 14 let starega materiala. Petan je svojo moč v preteklosti kot Igor Bavčar črpal, ker je bil povezan z vladajočo LDS. Oba sta bila del vrha te stranke. Bavčar celo podpredsednik. Po vplivu na medije pa je Petan podoben drugemu tranzicijskemu tajkunu Stojanu Petriču, ki je po propadu in razprodaji imperija Boška Šrota s pomočjo idrijskega Kolektorja s poceni nakupom dobil paradno časopisno podjetje Delo. V preteklosti je Delo izhajalo tudi kot uradno glasilo komunistične partije. Letos je Petrič, ki je bil v času prevzema Dela član vrha Foruma21 Milana Kučana, postal tudi direktor tega največjega časopisnega podjetja v državi.

Kot je Petan po tajkunskem prevzemu postal direktor Dnevnika. Tretji največji levi medijski tajkun na področju različnih medijev je smetarski kralj Martin Odlazek, ki je med drugim s svojimi mediji pred leti nezakonito sofinanciral vzpon Marjana Šarca. Z nakopičenimi smetmi pa so se problemi zadnja leta reševali tako, da vsake toliko kje spontano zagori. Tudi v Odlazkovih skladiščih. Več o ugotovitvah revizorjev računskega sodišča, kako so Odlazkovi mediji kršili zakon s financiranjem kampanje Marjana Šarca, lahko preberete tukaj: ODLAZKOVA PODJETJA NEZAKONITO FINANCIRALA KAMPANJO ŠARCA.

POPTV javnosti prikrije, da gre za zlepljenko

A objava posnetka tajnega snemanja pogovora Vizjak Petan se je precej sfižila. Po tednu dni Vizjak še kar ni bivši. V težavah pa so se skoraj bolj kot Vizjak znašli akterji afere. Preverjanje novinarjev same POPTV je hitro pokazalo, da je posnetek zelo verjetno zlepljenka. Ponaredek torej. Že prej bi jo naj po neuradnih podatkih v zakulisju ponujal vedno podjetni Vladimir Vodušek. To, da je bil posnetek, kot jim je zagotovil strokovnjak, zelo verjetno prirejen, so na POPTV pozneje zamolčali javnosti. Ni bilo v prid cilja. Sesuti ministra. V normalni zahodni državi bi zaradi tega še isti teden najbrž odletel odgovorni urednik takšnega medija ali pa direktor. Če ne celo oba. Veliki mediji ljudem namerno ne prikrivajo pomembnih dejstev. Preveč očitnega nepoštenega ravnanja lastniki in ugledni oglaševalci ne marajo. Škodi poslu. "Gre za zlepljenko, in to na profesionalni ravni," je povedal tonski strokovnjak Mitja Krapša, ki je posnetek analiziral na prošnjo POP TV, kjer pa njegovih zanje nerodnih ugotovitev niso predstavili javnosti. Niso jim bili všeč. Iskali so dodatna drugačna mnenja. Ki bi bila zanje ugodnejša. Ko na POPTV kar niso predstavili njegovih ugotovitev, jih je predstavil drugim medijem. Na Siolu vam tega nismo prikrili.

Soprog odgovorne urednice POPTV je Drago Kos. Foto: Matej Leskovšek Vse skupaj je dodatno nenavadno, ker so za operacijo diskreditacije Vizjaka pomembni in spretni ljudje, ki jim takšne sramote ne bi pripisali. POPTV je močno povezan z obveščevalno in kriminalistično "stroko". Predvsem tisto proti Janši. Soprog odgovorne urednice POPTV Tjaše Slokar Kos je Drago Kos. Obveščevalnih sil pa ne primanjkuje niti Bojanu Petanu, ki je verjetno poskrbel za snemanje pogovorov. Kdo drug bi imel interes in sredstva za to? Petan je ob povezavah s politiko znan tudi po povezavah z obveščevalci.

Ob ponovnem nadzoru nad vsemi največjimi tiskanimi mediji pred volitvami, kar je koristilo v kampanji, da je na volitvah zmagala SD Boruta Pahorja, so tajkunski prevzemi prinesli še dodatne "prednosti". Te so se razkrile, ko je Janša po razpadu Pahorjeve vlade pozneje sestavil svojo drugo vlado in odstavil direktorja Sove Sebastijana Selana in to tudi tudi zaradi sumov, da je v kampanji zlorabljal obveščevalno službo za prisluškovanje in pomoč Pozitivni Sloveniji Zorana Jankovića. Janković je bil takrat favorit levice za zmago na volitvah po polomu vlade Pahorjeve SD. Bivšega šefa obveščevalne službe Selana je, ko ga je Janša odstavil, bliskovito zaposlil Bojan Petan in to kot direktorja precej prestižnega podjetja Marina Portorož. Šefa Marine je Petan lahko nastavljal, ker je izpeljal prevzem. V času Selana so pred volitvami leta 2011 iz Sove na Delo in v druge medije potovale informacije za predvolilno diskreditacijo SDS o povezavah z domnevnimi neonacisti. V Delu je zgodbo podpisala Anuška Delić. Danes soproga Francija Zavrla. Pomembnega igralca, ko gre za oglaševanje podjetij v medijih. Nekdanji šef obveščevalcev Selan je bil za Petana koristen tudi, ker so ravnanje Petana takrat preverjali kriminalisti in to zaradi sumljivih poslov v BIH. Kakšen vpliv imajo tajkuni, pa je pozneje opozorila mednarodna organizacija Novinarji brez meja, ki v svojih poročilih o Sloveniji povzema dogajanje, kako so kriminalisti Bojanu Petanu in Franciju Zavrlu zaradi suma goljufije preiskali stanovanji. V spletni in tiskani izdaji Dnevnika se je pojavilo le Zavrlovo ime, čeprav so vsi drugi mediji poročali tudi o preiskavi pri Petanu, je opozarila ta mednarodna organizacija. Na Dnevniku si novinarji in uredniki preprosto niso upali pošteno poročati. Komisija, ki v parlamentu nadzira obveščevalce, pa je preučevala tudi nenavadno dogajanje, ko si je Selan tik pred volitvami z izpostavo Sove v Kopru elektronsko dopisoval o zbiranju podatkov o osebah iz politike in javnega življenja. V tem dopisovanju se med prejemniki pojavi ime sodelavca Sove Sandija Bonaca. Bonaca je, ko so ga iz Sove odpustili, postal vodja ljubljanskega mestnega redarstva. Župan Ljubljane je bil in je še Zoran Janković, ki je kot šef Pozitivne Slovenije na volitvah poslancev takrat dosegel relativno zmago, a je potem propadel kot kandidat Danila Türka za mandatarja. Po padcu druge Janševe vlade pa je Bonaco v vladi Alenke Bratušek zaposlila ministrica brez listnice Tina Komel. Iz Jankovićeve PS. Iz te PS je ob Alenka Bratušek prišel še en premier: Marjan Šarec. In pri Šarcu je končal Selanov naslednik na vrhu Sove Damir Črnčec. Selan pa se je po lanskem odstopu Šarca, ko je nova vlada prevzela povsem prazna skladišča zaščitne opreme, nova opozicija, ki je zapustila ta prazna skladišča, pa je na vso moč problematizirala vladne nakupe mask, pojavil med tistimi, ki so v ozadju maske prodajali bolj po tihem, kar sem takrat razkril v članku: NEKDANJI ŠEF SOVE SELAN TRGUJE Z MASKAMI

Cirman zanika, da bi poslal posrednik, tudi Petan se nič ne spomni

Veliki zvezdnik medijev, ki so pod nadzorom 571, Primož Cirman trdi, da ni imel vloge kurirja med Petanom, Odlazkom in POPTV, ki mu jo je pripisal Bojan Požar Foto: Siol.net Tudi Damir Črnčec v zgodbi o posnetku pogovorov Petana in Vizjaka zanesljivo ni bil brez vloge vsaj s vplivom na medijski portal LMŠ Necenzurirano, od koder je Primož Cirman za Siol sicer zanikal pisanje Bojana Požarja, da bi naj prav on dostavil posnetek na POPTV, ker bi bila, če bi to lepljenko objavil njegov portal, preveč očitna povezava s smetarskim medijskim tajkunom Odlazkom in šefom levega Dnevnika Petanom. Tudi Petan je sporočil, da se pogovora z Vizjakom ne spomni in da dvomi, da je tak pogovor bil. Ni pa Petan nič sporočil o tem, ali je pogovore morebiti snemal osebno ali je to počel kak njegov sodelavec. In tudi ne, s kakšnim sredstvom in kako so jih pozneje obdelovali. Tudi na POPTV tega nič ne pojasnjujejo. Skoraj nihče pa ne verjame, da bi ta televizija tajno snemala pogovore Petana in Vizjaka pred 14 leti in jih te dni le zmontirala za slučajno sesutje Vizjaka. Zanesljivo niso. Dostavili so jim.

A zdaj nihče ne ve, kdo. Vse je, kot je to običajno, udarila huda demenca o tem, kaj se je dogajalo zadnje tedne. In prej.

A še bolj neverjeten avtogol pa se skriva v vsebini, ki so jo na POPTV predstavili z novinarsko zlepljenko o tem, kako bi naj bil premier Janez Janša nekoč v vojni s tajkuni, minister za gospodarstvo Andrej Vizjak pa se po tihem dogovarja z enim od njih, kako se naj ta izogne davkom. V čem je bila vojna? Tajkuni, ki so bili povezani z LDS in SD, so takrat s pomočjo zasebnih Probanke in Factor Banke in velikih državnih bank, ki so jih tudi obvladovali njihovi strankarski tovariši, NLB je denimo vodil pred tem tesni politični sodelavec Janeza Drnovška Marjan Kramar, izvajali prevzeme, da bi pred volitvami nadzorovali vse največje gospodarske sisteme in medije. Prevzemov in davkov niso plačevali s svojim denarjem. S posojili so jih, ki jih danes vi odplačujete. Del te igre je bil tudi Petan. A Petan je bil dovolj spreten, da ni propadel. Novinarji POPTV pa so vam zamolčali to ozadje "neplačevanja davkov". Kot so, da je bila posledica tajkunskih prevzemov proti vladi ena največjih katastrof, kar imamo samostojno državo: v rokah tujcev so zaradi tega končala številna velika podjetja v državi in tudi največje banke, luknja državnega proračuna pa je skočila v nebo, ko so z leve plačevali prevzeme in davčne obveznosti, ki so jih s posojili plačevali njihovi tajkuni.

Za "plačilo" prevzemov in podobnih pustolovščin je Alenka Bratušek pol milijarde nalila v tajkunski Probanko in Factor Banko, ki sta bili na trgu precej obrobni, nadvse pomembni pa za tajkune, ki bi se lahko znašli v hudih težavah, če bi morali poplačati vlagatelje. Denimo, Herman Rigelnik. V velikih težavah bi lahko bil tudi brat Metoda Dragonje, ki je bil minister vlade Alenke Bratušek in podpredsednik njene stranke, Ciril Dragonja, ki je vodil Factor Banko. Zaplenila pa je tista vlada milijardo delnic in obveznic ljudem v največjih državnih bankah, o čemer še danes potekajo sporni tudi na ravni ustavnega sodišča in ESČP in kar bomo verjetno tudi še plačevali vsi državljani. Kako je odgovornost in stroške za to podržavljenje vlade Alenke Bratušek prejšnja vlada Marjana Šarca z zakonom poskušala zvaliti na Banko Slovenije, lahko preberete tukaj: ŠAREC BANKI SLOVENIJE ZARAČUNAVA MILIJARDO GREHOV VLADE JANKOVIĆEVE PS

Nobena druga država v EU ni tako zaplenila premoženja. Povrhu brez možnosti sodnega varstva. Državne banke, tudi NLB in NKBM, ki jih je država sanirala z vašimi milijardami, pa so skupaj s številnimi pomembnimi podjetji potem poceni prodajali tujcem. Postopke sta dokončali vladi Mira Cerarja in Marjana Šarca. Posledica tajkunskih prevzemov je, da je lastnik Mercatorja postal Agrokor, ki ga je obvladoval podobno bankrotirani hrvaški tajkun Ivica Todorić, Laško in Union je kupil nizozemski pivovar, Radensko so kupili Čehi, Fructal Srbi… To so ti prevzemi in davki, ki jih kot dobro politiko reklamirajo tajkunski mediji.

Za vsako nacionalno katastrofo pa so tudi zmagovalci, ki so se okoristili in pomembna podjetja, ki zaradi višjih interesov tujcem niso bila prodana. To so pri nas mediji. Tujcem se je razprodalo vse, kar je mogoče, da je v pravih rokah ostalo Delo, kjer je nadzor zagotovil član Kučanovega foruma 21 že prej omenjeni Petrič. Dnevnik je ostal v varnem zavetju Petana. Večer z nekaj vmesnimi postajami prevzema smetarski kralj in lastnik prave mreže različnih medijskih podjetij Odlazek. Ki s povezanimi osebami obvladuje medije, kjer zakon povezave izrecno prepoveduje. A se na to požvižga. Ker je močnejši od vlade te države. In močnejši od zakonov te države.

Kot so si zase najbrž mislili tudi na POPTV, ko so objavili zgodbo o posnetku prisluškovanja pogovoru med Andrejem Vizjakom in Bojanom Petanom pred 14 leti.

Zdaj pa so presenečeni, ker kljub vsem obveščevalcem, tajkunom in medijskim monopolom med ljudmi nekako ne deluje in ne prime.