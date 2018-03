Sophie Honey: Čas je, da mednarodna skupnost stopi skupaj

Komentar britanske veleposlanice v Sloveniji

V enem od najlepših katedralnih mest v Združenem kraljestvu sta bila na tiho nedeljo v prvem takšnem napadu po drugi svetovni vojni z živčnim plinom pokošena oče in hči. Sergej in Julija Skripal še vedno ležita v bolnišnici. Policist, ki jima je priskočil na pomoč, je v kritičnem stanju. Še 35 drugih ljudi je bilo primorano poiskati zdravniško oskrbo samo zato, ker so bili v bližini kraja, kjer je bil uporabljen živčni strup.

Britanska veleposlanica v Sloveniji Sophie Honey Foto: STA

Kar se je četrtega marca zgodilo v Salisburyju, je bil brezsramen poskus umora civilistov na britanskih tleh, ki je ogrozil vse, ki so bili blizu, ne glede na njihovo narodnost. Če se je to lahko zgodilo v Salisburyju, je golo dejstvo to, da se lahko zgodi kjerkoli.

Naši znanstveniki so proti Skripalovima uporabljeno snov identificirali kot ruski vojni živčni strup novičok. Danes je zgolj Rusija ta, ki državno usmerja atentate, ima izpričan motiv proti Skripalu in zgodovino proizvodnje strupov skupine novičok.

Po napadu je britanska vlada Kremlju ponudila možnost, da pojasni, ali so morda pogrešili nekaj omenjene snovi. A naša prošnja je bila grobo preslišana. Zato moja vlada ni mogla sklepati drugače, kot da je ruska država odgovorna za poskus umora na britanskih tleh, in to s smrtonosnim živčnim strupom, ki ga prepoveduje tudi konvencija o kemičnem orožju.

Incident v Salisburyju sledi vzorcu nezakonitega vedenja Kremlja. Od leta 2014 je Rusija priključila Krim, podžigala konflikt v vzhodni Ukrajini, kibernetsko napadla nemški bundestag in dansko vlado ter se vmešavala v evropske volitve.

Zdaj so šli celo tako daleč, da so na evropskih tleh uporabili prepovedan živčni strup. To, da ni v bolnišnici več ljudi, gre pripisati zgolj sreči. Storilcev očitno ni zanimalo, koliko nedolžnih bodo ogrozili.

Policisti v Salisburyju, kjer so zastrupili nekdanjega ruskega agenta Sergeja Skripala in njegovo hčerko Julijo. Foto: Reuters

Združeno kraljestvo je odgovorilo z izgonom 23 neprijavljenih obveščevalnih agentov z ruskega veleposlaništva v Londonu. Zdaj pa je čas, da celotna mednarodna skupnost skupaj stopi v bran pravilom, na katerih temelji varnost vseh narodov. Če tega ne storimo, bo Rusija nadaljevala svoje nevarno in škodno vedenje.

Nismo v sporu z ruskim prebivalstvom, katerega kulturni in literarni dosežki svetijo že stoletja. Nikoli ne bomo pozabili poguma ruskega naroda med drugo svetovno vojno in ne našega skupnega boja proti nacizmu. A naša skupna dolžnost je, da se upremo poskusom Kremlja, da razdeli in oslabi mednarodno skupnost.

Čeprav je bil britanski odgovor robusten, je ostal zvest vrednotam liberalne demokracije, ki verjame v vladavino prava. Mnogo Rusov si je v Združenem kraljestvu ustvarilo dom. Spoštujejo naše zakone, pomembno prispevajo k naši družbi in ostajajo dobrodošli.

A vsakič, ko ruska država prekrši mednarodna pravila, nam postaja večja grožnja. Ta nezaslišan napad se je zgodil v miroljubnem podeželskem mestu v Veliki Britaniji. Naslednjič se lahko pripeti na slovenskih tleh, v vašem domačem kraju.

