Po Putinovo nad Požarja: vsi smo Janković

Zoran Janković je bil častni gost volilne konvencije Roberta Goloba. Častni gostje so za vzgled stranki in skupnosti. Na Siolu smo razkrili, kak je ta vzgled: objavili smo uradni zaznamek višje kriminalistične inšpektorice Liljane Vogrinec in višjega kriminalističnega inšpektorja Tihomirja Žgavca, ki kaže, kako je leta 2014 Zoran Jankovič uredil zaposlitev v lekarnah v občinski lasti svoji ljubici Katarini Ravnikar: za intimnosti v pisarni in pozneje pri njej doma. Povzeli smo tudi, kako so v pravosodju dokaze koruptivnega ravnanja pozneje uničili. In s tem zaščitili župana. Intervju za Siol.net tudi o tem, ki bi moral biti objavljen danes, je zavrnil Marjan Šarec. Jankovićevo ravnanje in ime ljubice Katarine Ravnikar je leta 2015 razkril Bojan Požar. Za Požarja je sodišče ta teden odločilo, da mora za rešetke. Do konca kampanje pred volitvami, ki se je ravno uradno začela. Kot da smo v Rusiji Vladimirja Putina.

Za rešetke so Požarja poskušali strpati, ker ni prišel na razpravo višjega sodišča o njegovem kritičnem pisanju o nekdanjih lastnikih Večera Urošu Haklu in Sašu Todoroviću, ki sta v letih 2018 in 2019 proti Požarju sprožila pet tožb. V treh primerih so se končale s pravnomočno oprostitvijo, v dveh z oprostitvijo na prvi stopnji. Hakl in Todorović sta Večer nekaj časa lastniško obvladovala po pivovarni Laško in ga pozneje prodala smetarskemu oligarhu KUL strank Martinu Odlazku. Na podoben način, kot je Dušan Zorko za Laško časopisno podjetje Delo prodal Kolektorju Stojana Petriča, takrat članu vrha Kučanovega Foruma21. Mediji so, ko gre za lastništvo, politično strogo nadzorovani. Zorko je bil pozneje, v času vlade Marjana Šarca, šef državnega 2TDK, ki ga je vlada Mira Cerarja ustanovila, da bi Petričev Kolektor dobil milijardni posel gradnje drugega tira. Roka roko umije.

Seks za službo kot predvolilna medijska vrednota

Večer je bil med mediji, ki zadnji teden niso poročali o uradnem policijskem zaznamku, ki smo ga razkrili na Siolu po tem, ko so nam Jankovića na konvenciji Roberta Goloba predstavili kot simbol, kakšna je svoboda vladarjev. Mediji v sosednjih državah so to "svobodo" opisali kar kot: seks za službo. So pa na Večeru objavili članek z zanimivim naslovom "Robert Golob: Podpora Zorana Jankovića ni sporna, to je njegova pravica". Tako:

Udeležba Goloba na volilni konvenciji zanesljivo ni bila povezana s sodnimi postopki v primeru farmacevtke. To so prav napisali. Teh ni. Razlog pa je, ker je sodišče uničilo večino dokazov v tem in tudi drugih primerih proti Jankoviću. Zbrane dokaze običajno uničujejo kriminalci. Na Požarja so danes številni jezni, ker je ljudem razkril dejstva. Ne le v tem primeru. Z imeni in priimki. In s tem povedal veliko o sodnikih, tožilcih in Robertu Golobu. Vsa država ve, da je pravosodje zaščitilo nepošteno ravnanje Jankovića. Slovenske Novice, dnevnik z največjo naklado v državi, so poročanje Požarja, kaj so pri Jankoviću odkrili kriminalisti in o tem obvestili tožilce, da bi se začel sodni postopek, leta 2016 povzele tako:

Janković ni končal v zaporu. Dokazi proti njemu so bili uničeni na zahtevo sodnice Mojce Kocjančič, nekdanje soproge pravosodnega ministra iz vrst LDS Aleša Zalarja, ki je odločila, da je tožilka Blanka Žgajner prepozno sprožila kazenski postopek in mora zaradi tega izločiti in uničiti nerodne posnetke Jankovićevih telefonskih komunikacij. S Katarino. In druge. Tožilka je zamudila dvoletni rok. Bilo je dolgo po poročanju Požarja o tem, kaj so odkrili kriminalisti. Vsi ljudje so vedeli. Le do sodišča to ni prišlo pravočasno. Nenavadno.

O sodnem razpletu petih sporov, ki sta ga proti Požarju sprožila nekdanja lastnika Večera in priporu, je Požar sporočil: "To pomeni, da zmagujem, in ker je zadeva še daleč od zastaranja, ni nobene logike, zakaj bi se izogibal narokom." Dodal je, da iz dokumentov, ki jih je tudi objavil na Twitterju, izhaja, da je na obravnavi manjkal samo enkrat, ko udeležba zanj ni bila obvezna.

To, da je na eni obravnavi manjkal, je sodišče navedlo kot razlog, da so na dan začetka uradne volilne kampanje poskušali Požarja strpati v zapor za 30 dni. Si lahko predstavljate bolj Putinovsko sodno odločitev v tednu, ko se je Golob postavljal z Jankovićem ob začetku volilne kampanje? Golob je tudi sicer znan po tem, da kot njegov nekdanji strankarski šef Janković posluje precej po domače: kot politično nastavljeni direktor v državnem podjetju GEN-I je dolgo prejemal plačo, ki je bila visoko nad omejitvami, ki jih za politične direktorje določa Lahovnikov zakon.

Po podobnih dodatkih pa slovijo tudi tisti, ki nam jih je predstavil kot svoje sodelavce pred volitvami. A ne zgodi se jim nič. Postopki na sodiščih, saj veste, zastarajo:

Sodstvo kot akter volilnih kampanj

Tožilstva in sodišča pri nas niso politično nepristranska. Kot največji del medijev so sredstvo, s katerim levica, ki si je nastavila večino tožilcev in sodnikov, onemogoča tekmece na desni. Leta 2014 so v času kampanje sodniki celo zaprli predsednika SDS Janeza Janšo. Ustavno sodišče je pozneje soglasno ugotovilo, da so ga v zapor strpali z nepoštenim sojenjem Branka Masleše in s kršitvijo ustavne določbe, ki zahteva, da "nihče ne sme biti kaznovan za dejanje, za katero ni zakon določil, da je kaznivo." Da v sodbi ni bilo kaznivega dejanja, je ustavno sodišče odločilo soglasno. Janši so, tudi soglasno, vrnili še poslanski mandat, ki mu ga je levosredinska večina po volitvah, na katerih je bil v državni zbor izvoljen iz zapora, odvzela z zlorabo oblasti. Imeli so večino in so odločili, da rezultat volitev, na katerih je Janša med vsemi kandidati stranke dobil največ glasov, ne šteje. Ni bilo prvič. Podobno so prej, tudi s pomočjo nepoštenega sojenja, kradli na volitvah dobljeni mandat tudi državnemu svetniku Francu Kanglerju. V primeru Kanglerja posnetki telefonskih pogovorov ob povsem enaki zamudi kot pri Jankoviću niso bili uničeni. Obratno. Sodišče je posnetke tajnih prisluškovanj Kanglerju javno predvajalo, čeprav niso vsebovali nič res zanimivega. Ni bilo Katarine. So pa s tem diskreditirali vse tiste, s katerimi je Kangler govoril. Nobenega varovanja imen in priimkov ni bilo. Zasebnosti "žrtev".

Kaj je bilo za odločitvijo sodišča, ki je poskušalo konec tedna Požarja strpati za rešetke, vrhovno sodišče pa je v petek zvečer to razveljavilo, je pokazal poslanec SAB Marko Bandelli, ki je prostodušno zapisal, da uživa, ker gre Požar v "čuzo" zaradi pisanja. Zaradi besed. Tako:

Bandelli je bil kot Robert Golob nekoč v stranki Zorana Jankovića. Janković se pa te dni ne druži le s svojimi nekdanjimi strankarskimi tovariši. Slikal se je tudi s šefico SD Tanjo Fajon, in kandidatoma SD političnim aktivistom Blažem Zgago in poslancem Markom Koprivcem. Tako:

Foto: Twitter

Iz SD na vprašanja, kako komentirajo vsebino uradnega zaznamka, kako je Janković, s katerim se predvolilno slikajo, uredil delo svoji ljubici, doslej še niso odgovorili. V zapor pa je sodišče medtem poskušalo strpati novinarja Požarja, ki je javnosti razkril ta za župana nerodna dejstva. Resnico. In s tem tožilce in sodišča in številne politike spravil v težave. Ker so morali za Jankovića uničevati dokaze in preusmerjati krivdo. Dokaze so uničili. In to tisti, ki bi morali skrbeti za pravico, za pošteno ravnanje navadnih državljanov in oblasti ter kaznovanje tistih, ki zaidejo. Za krivce za vse skupaj pa zdaj razglašajo medije. Ker smo razkrili.

Po Požarju je še bolj podrobno to, kaj so ugotovili kriminalisti in česa vse tožilci sumijo Zorana Jankovića, razkril portal Pod črto Anžeta Voh Boštica, ki je od pooblaščenca za posredovanje javnih informacij Aleksandra Lenarda pridobil in objavil obsežno tožilsko dokumentacijo po preiskavi sumov Jankovićevega koruptivnega ravnanja. Podkupovanj po domače. Več o tem lahko preberete tukaj: PROSTITUCIJA: KAJ ŽUPAN DA IN KAJ DOBI JANKOVIĆ

Le manjši del teh prisluškovanj je bil, da so kriminalisti ujeli, kako je julija 2014 Katarina Ranikar prišla k Zoranu Jankoviću, da bi jih uredil zaposlitev za nedoločen čas v lekarni. Župan je to zagotovil s posredovanjem pri direktorju Marjanu Sedeju, ta pa s pomočnico za kadrovsko področje Spomenko Sluganović.

Ko je Požar prvi razkril zlorabo oblasti Zorana Jankovića in objavil tudi ime in fotografijo Ravnikarjeve, so se Jankovićevi simpatizerji v medijih odzvali na enak način kot ta teden Nika Kovač iz Instituta 8. marca, ki je bila še nedavno zaposlena v mestni ustanovi. Pri Jankoviću. Šokirani so bili, kako je to lahko prišlo v javnost in kako si mediji drznejo objaviti ime in priimek Ravnikarjeve, ki je, kot trdijo, nedolžna žrtev, nedolžen pa naj bi bil tudi Janković "dokler se krivda ne dokaže na sodišču". Krivda za to:

Nika Kovač iz inštituta 8. marec je celo naravnost zahtevala od nas, da vam moramo prikrivati zlorabe, ker je Ravnikarjeva po njenem mnenju žrtev. Napovedala je spor pred novinarskim častnim razsodiščem. Ljudje ne smejo vedeti, kar že vedo. Ker škodi njenemu Jankoviću in njej.

O tem, da je župan zrihtal službo svoji ljubici, se ne sme pisati. Vsaj ne z imenom "uboge ljubice". Ni povedala, ali tudi o pripravnici Monici Lewinsky Billa Clintona ne smemo. Mimogrede, če bi bila Ravnikarjeva res le žrtev, bi razni 8. marci morali prvi vztrajati pri pravici. Pri tem torej, da se zloraba oblasti kaznuje. Na sodišču. Z imeni in priimki. Prvi bi se morali tudi odzvati, da je sramota, ker je Jankovič častni gost konvencije Roberta Goloba. Družbeno nesprejemljivo! A se niso. Molčali so.

Mi nismo Janković

Sporočili pa so nam iz zavoda Nike Kovač še, da na naša vprašanja o Jankoviću pri Golobu tudi ne bodo odgovarjali. Ker niso prijetna. Ker razkrivajo propagandno tistih, ki se razglašajo za nosilce kampanje #metoo. Dejansko so varuhi teh zlorab. Ravnikarjeva, če smo natančni, ni bila le žrtev, kot nas prepričujejo. Janković je ni prisili, da je prišla k njemu. Prišla je, da bi si zagotovila nepoštene koristi. Žrtev koruptivnega ravnanja pa so predvsem tisti, ki bi posel ali službo morali dobiti, ker so boljši, pa je Janković poskrbel za nek drug kriterij.

O Kovačevi ne bi govoril, če ne bi bila del širšega dogajanja. V kampanji pred volitvami njen inštitut kot podizvajalec deluje za LMŠ Marjana Šarca, kul stranke in Goloba. Ta teden je tudi Šarec sporočili, da na vprašanja Siola ne bo odgovarjal, ko smo mu ponudili intervju. Zaradi tega danes ni velikega nedeljskega intervjuja. Kakršen je sicer vsak teden.

Na Siolu poskušamo predstaviti vse pomembne igralce pred volitvami. Tudi Šarca smo nameravali. Zadnje tedne ste lahko brali pogovore s predsednikom Konkretno Zdravkom Počivalškom, vodjem poslanske skupine levice Matejem T. Vatovcem, predsednico SD Tanjo Fajon. Danes intervjuja ni. Do volitev načrtujemo še pogovore z Alenko Bratušek, Matejem Toninom, Robertom Golobom in Janezom Janšo. Politično si nismo z vsemi blizu. Sam sem recimo odločen zagovornik članstva v Natu, ki združuje demokratične države, ki spoštujejo temeljne svoboščine ljudi. A to ni razlog, da ne bi govorili z Levico, ki je za izstop iz Nata.

Predsednikoma strank, ki jima za zdaj kaže najbolje, Robertu Golobu in Janezu Janši, bomo intervju ponudili zadnji vikend pred volitvami. Če se razmerja sil na vrhu ne spremenijo.

Silili pa ne bomo nikogar. Če kdo noče, noče. Nismo Zoran Janković.