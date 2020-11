Nevarni posnetki Sove in Ličine

Javna televizija se je opravičila, ker je pred kamere povabila protestnika Anisa Ličino, ki je opravičeval polomljen obraz fotoreporterja in poškodovane policiste, ki so zanj posledica neprijaznih ukrepov vlade za zajezitev epidemije koronavirusa. Matjaž Nemec (SD) pa je izpolnil napoved, da bo v komisiji za nadzor obveščevalcev preverjal, ali je šef Sove Janez Stušek na teh nasilnih protestih zasledoval Ivana Galeta. To je Nemec storil, ker je premier Janez Janša na družabnem omrežju delil posnetek, ki ga je objavila Galetova privrženka Nina R. Carnelluti. So primeri, ko Sova res zasleduje in to politiki uporabijo. Zgodilo se je nekdanjemu direktorju Telekoma Rudolfu Skobetu.

Na posnetek Ivana Galeta Carneluttijeve, ki je kot požar krožil po spletnih omrežjih, je premierja Janšo opozoril Stušek. A to ne pomeni, da je Stušek zasledoval Galeta. Fotografija Galeta je bila za opozicijo in del medijev nerodna podobno kot reklamiranje nasilja nad policisti in novinarji Anisa Ličine zadnji teden v Tedniku TVS.

Oboje je pokazalo, da so petkovi kolesarji in njihovi medijski sponzorji, glavna sta TVS in POPTV, pač povezani z nasilnim nadaljevanjem. Iste ljudi vidimo na enih in drugih protestih in isti mediji jih vabijo pred kamere, da bi udarjali čez vlado. Ni pa bil posnetek Galeta ali Ličine tiste vrste obveščevalni posnetek, kot je to bila fotografija, ki je lani Marjanu Šarcu in Damirju Črnčecu pomagala odstavljati dolgoletnega direktorja Telekoma Rudolfa Skobeta in potem nastaviti svoje ljudi.

Nemec ni protestiral ob posnetku Sove

K odstopu so Skobeta lani prepričevali s posnetkom, ki je nastal na Hipodromu Stožice, kjer se je srečal z nekdanjim visokim uslužbencem Telekoma Igorjem Rojsom, vpletenim v nenavadne posle na Balkanu, posneli bi ju naj agenti Sove.

Na posnetku sta nekdanji direktor Telekoma Skobe in nekoč predsednik nadzornega sveta Telekoma Borut Jamnik:

Foto: Srdjan Cvjetović

Po neuradnih informacijah od nadzornikov obveščevalcev, med katerimi je bil že lani Matjaž Nemec (SD), je fotografijo s hipodroma nekdanji šef Sove Rajko Kozmelj poslal na štiri naslove s pripisom: "Kaj bomo s tem?" Posnetek Kozmeljevega sporočila je, tako je slišati, videl tudi Nemec, ki pa lani ni po družabnih omrežjih protestiral, da Kozmelj zasleduje Skobeta, in tudi ni zahteval seje komisije za nadzor obveščevalcev, da bi Damir Črnčec in Marjan Šarec pojasnila svoje kadrovske cilje na Telekomu, ki sta jih z odstavitvijo potem dosegla.

So se pa o posledicah nenavadne fotografije in ozadjih odstavitve direktorja Telekoma takrat razpisali mediji. Še najbolj podrobno najbrž Bojan Požar.

Fotografija takratnega šefa Telekoma je potovala do posameznih medijskih hiš, po nekaterih informacijah tudi do Dela Stojana Petriča. Fotografije imajo pogosto velike posledice.

Imel jih je tudi januarja objavljen posnetek Porscheja Karla Erjavca pred počitniško hišo na Hrvaškem v Slovenskih novicah, ki tudi spadajo pod podjetje Delo, ko je "teflonskega" z vrha na kongresu DeSUS potem odnesla novinka Aleksandra Pivec.

Da bi s fotografijo nemškega lepotca kaj imela Sova, ni dokazov. Je pa takrat Pivčevi hitro k zmagi čestital Marjan Šarec, ki se je pa močno uštel z oceno, da mu bo novinka pozneje pomagala do predčasnih volitev, ki jih je poskusil izsiliti, ko sta mu odstopila finančni minister Andrej Bertoncelj in minister za zdravje Aleš Šabeder. Oba iz njegove stranke LMŠ, ki je razpadala.

Pomen Balkana tu in tam

Z Balkanom niso bile povezane le težave Skubeta, ki je po pojavu nenavadne fotografije odstopil kot šef Telekoma, tudi nasilni protesti v Ljubljani so bili povezani s tem območjem. Vsak, ki je spremljal posnetke kamer s protestov, je to lahko zaznal že po jeziku, v katerem so nasilneži vpili na policiste in preklinjali.

Že pri prvih podobnih protestih v času druge Janševe vlade je policija imela informacije, da je bilo za nekaj sto nasilneži plačilo srbskega kriminalnega podzemlja. Opozicija pa je s svojimi mediji tudi takrat širila zgodbe, da so bili v ozadju nasilni neonacisti, ki bi jih naj organizirala kar vlada Janeza Janše sama proti sebi.

Isto zgodbo so poskusili ponoviti tokrat, a jo je razblinila javna televizija, ki je v propagandi preveč vneto sodelovala in je pred kamere povabila Ličino, ki je pred tem na običajnih protestih pozival k "pravim".

Na posnetku je Ličina, o katerem so mediji v zadnjih letih poročali tudi v povezavi s tihotapljenjem droge in migrantov, na običajnih "kolesarskih" protestih:

Foto: Polona Avanzo

"Samo vprašanje časa je bilo, kdaj se bo zgodilo kaj takega," je brez maske sredi Ljubljane javni televiziji ta teden ta Ličina opravičeval brco v hrbet policista in nasilje na "protestih pravih", kot jih je napovedal prej. Stavek, da je bilo le vprašanje časa, so na RTVS uporabili celo za napoved svoje oddaje Tednik.

Po Ljubljani so bila vabila na ta protest, denimo na bloku, kjer živim, pred tem takšna:

Foto: P. J. Teh vabil na Siolu nismo objavljali, ker ne delamo za protestnike. Obratno. Celo če bi propagando želeli plačati, bi jih zavrnil.

V času epidemije so posledice takšnih iger namreč dodatni mrtvi starejši državljani in še večje stiske v zdravstvenem sistemu, ki so že brez tega velikanske.

Vandalsko nalepljena vabila so bila tudi z vrat bloka takoj odstranjena. Nisem jih jaz.

Je pa propagandno uslugo, ki jo običajni ljudje zavračamo, nasilnežem ta teden naredil Matjaž Nemec na spletnem omrežju.

S sporočilom, iz katerega smo datum in uro črtali, ker je prikrito vabilo in pri tem ne bomo sodelovali:

Foto: P. J.

Ličina je za brutalno pretepenega novinarja in kamnite kocke kot hkrati opozicija obtožil vlado, ki po njegovem prepričanju epidemije koronavirusa ne omejuje z dovolj prijaznimi sporočili.

Fotoreporterju in direktorju agencije Bobo Borutu Živuloviču, ki so mu protestniki polomili čeljust in zobe ter ga brcali še, ko je že nezavesten ležal na tleh, je predlagal, naj si drugič obleče majico z napisom RTV Slovenija in se bo "hitro izognil".

Tako je to povedal:



Za objavljene izjave Ličine so se iz javne televizije opravičili. Trdijo, da je šlo za nesporazum. Tako:

A ta "nesporazum" je bil le nadaljevanje uredniške politike, ko so dolge mesece besedo dajali neuradnim organizatorjem protestov, čeprav ti protesti, kot so hkrati trdili, niso organizirani. So se kamere kar same znašle ob Jaši Jenullu, Ivanu Galetu, Ličini ...?

Pravica do odgovora ali do propagande?

Pri tem ni šlo za novinarsko delo, ko bi, denimo, Ličini, ker bi o njem objavljali hude obtožbe, ponudili možnost odgovora. Na ta, profesionalno pravilen način je pred tremi leti Igor Pirkovič hrvaškega glasbenika Marka Perkovića Thompsona vprašal, ali je res fašist in ustaš, in je zaradi pravilnega ravnanja potem moral odstopiti, generalni direktor Igor Kadunc pa je odstavljal še urednico informativnega programa Jadranko Rebernik in tedanjo direktorico Televizije Ljerko Bizilj, ker pri političnem odstavljanju urednice, ki so ga takrat zahtevali člani programskega sveta z leve, ni bila pripravljena sodelovati.

Kako močan je bil takrat političen pritisk k discipliniranju uredništva, so pokazali odstopi, ko odstavitev Biziljeve Kaduncu ni uspela. Več lahko preberete tukaj: PRIMER THOMPSON: POSLANCI ŽE IŠČEJO NOVEGA ZUPANIČA IN SAVIČA.

Ličine novinarji RTV niso obtožili, da je kriv za polomljen obraz Živuloviča, za brco v hrbet policista ali kamnite kocke, ki so letele tudi na policijske konje. Če bi ga pred kamere povabili v tem primeru, bi ravnali prav.

Ponudili so mu možnost za propagandni nastop, kot so to počeli že dolge mesece prej, da kot njihov protestnik udari čez vlado.

.S tem niso poveličevali le grobega nasilja in kriminala, najbolj nazorno so nam pokazali, da ni res, da petkovi protestniki in RTVS nimajo nič z nasilneži in da se od njih distancirajo.

Kako se pa distancirajo, če te protestnike vabijo pred kamere, da tam branijo pravico brutalnega pretepanja novinarjev in metanja kamnov na policiste z razlago, da je to normalno, ker vlada ljudi ni dovolj prijazno prosila, naj ne širijo virusa in si je drznila zahtevati, naj ljudje spoštujejo pravila, da ne bo več mrtvih in razpadel zdravstveni sistem.

Drugega, Ivana Galeta, pa so nam razglasili za povsem nenasilnega udeleženca nasilnih protestov, ko je posnetek na spletnem omrežju že razkril, da je bil tam.

Nezavestnega fotoreporterja in vse poškodovane policiste so z Ličino na RTVS Igorja Kadunca še dodatno zbrcali in zabrisali dodatne kamne.

So se pa pozneje vsaj opravičili.

Koliko to pomaga, pa bomo še videli.