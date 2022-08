Necenzurirana slika Roberta Goloba

Robert Golob je iz Gen-I nakazal več kot sto tisoč evrov podjetju, ki ga je ustanovila in vodila novinarka portala Necenzurirano Vesna Vuković. Golob noče pojasniti, zakaj je plačeval. Pojasnila so zavrnili tudi iz GEN-I. Z razlago, da so zasebniki. Golobovi so ta teden novinarja portala Necenzurirano Tomaža Modica še najeli za pomoč pri parlamentarnem preiskovanju spornih načinov financiranj medijev, ki ga vodi nekdanja urednica in novinarka RTVS, zdaj pa poslanka stranke Roberta Goloba Mojca Pašek Šetinc. Ta komisija ne bo preiskovala, zakaj je Golob iz državnega podjetja plačeval sodelavki Modica Vukovićevi. In kdo vse je še tako financiral. Druge nameravajo preiskovati.

Preiskava Mojce Pašek Šetinc, v kateri bo pomagal Modic, je neobičajna. Preiskovalne komisije v parlamentu so običajno namenjene nadzoru ravnanja vlade. Da vlada z večino v parlamentu ta inštrument uporablja za nadzor opozicije, je nenavadno. Vladajoči nadzorujejo opozicijo. Kot da nimajo že dovolj oblasti. A to ni prvič. V preteklosti je podobne preiskave že vodil Muscolo Jani Möderndorfer. A niso vse vlade ravnale tako. Če so iz vlade Janeza Janše pred letom le kritizirali medije, so to iz leve celo internacionalizirali kot napad na svobodo vsega mogočega. Bruselj je bil zasut s protesti o diktaturi in koncu demokracije. Zdaj pa smo priča preiskovalnim komisijam za do vlade kritične medije, odstavljanju vseh šefov na RTVS po postopku za izredne razmere ... A imamo enake standarde pri tožarjenjih v tujini?

Nataša Pirc Musar: To ni novinarstvo

"To je slabo. Da se je to zgodilo, za gospoda Goloba zagotovo ni dobro. To, da se medijski mir kupuje, da se plača medijski napad na drugače misleče, je nekaj, kar prakticira Požareport, Nova24TV in zdaj tudi Reporter in Necenzurirano. Je to novinarstvo? Odgovor je ne," je že pred odločitvijo vladajočih, da bodo za preiskovanje financiranja medijev in novinarjev najeli novinarja Necenzuriranih Modica, povedala predsedniška kandidatka Nataša Pirc Musar v intervjuju za Siol.

Foto: Ana Kovač Ta ocena ni močno odmevala le zaradi tega, ker je Pirc Musarjeva predsedniška kandidatka, ki ima ob Anžetu Logarju iz SDS največ možnosti za drugi krog. Pirc Musarjeva ima z mediji izkušnje. Nekoč je bila novinarka RTVS, dolga leta je bila informacijska pooblaščenka, izvoljena je bila celo za generalno direktorico RTVS, a funkcije ni prevzela, je pa od poznejšega direktorja Igorja Kadunca po poravnavi za krivico, ki naj bi se ji s tem zgodila, dobila 70 tisoč evrov odškodnine. Kot odvetnica je sodelovala v tožbah proti novinarjem. Tudi Bojanu Požarju. Njene izjave o necenzuriranih so močno odmevale predvsem na levi, ker Pirc Musarjeva tja spada. Njeno kandidaturo sta podprla Milan Kučan in Danilo Tűrk. Pri medijih pa Pirc Musarjeva pač ve, da ni vse zastonj in da se "financiranja" dogajajo. Iz podjetij na področju državne energetike so plačevali podjetju Vukovićeve. Ker nihče noče pojasniti, zakaj, je javni vtis pač, da je šlo za plačevanje črnjenja političnih nasprotnikov. Da ostrejših besed, denimo o zlorabi javnega denarja in funkcij, ne uporabim. A takšna paradržavna plačila niso popolna novost. V preteklosti so dobavitelji državnega zdravstva, ki se jim je zaradi preplačil zdravil in materiala dobro godilo, že skrbeli za Mladino Gregorja Repovža.

Za zdaj najresnejša protikandidatka Pirc Musarjeve na levi Marta Kosova je medijsko vplivna tudi brez plačil: njen brat Drago je poročen z odgovorno urednico POPTV Tjašo Slokar, v času Janeza Drnovška je Kosova, ki je bila nekoč tudi novinarka RTVS, vodila Ukom in medije že zaradi tega pozna. Je neke vrste Uroš Urbanija. Le da je Kosovo Drnovšek odstavil, ko sta se z bratom Dragom Kosom preveč zaplezala v intrige proti takrat koalicijskemu partnerju LDS Marjanu Podobniku. Urbanije Janša ni odstavil.

Cirman: Kršite kodeks

Vprašanje Pirc Musarjevi je bilo sicer o konkretnih nakazilih iz GEN-I podjetju Vukovićeve, v odgovor je kandidatka vključila kar celo vrsto medijev. Zaradi ocene Pirc Musarjeve o nepojasnjenih plačilih je Bojan Požar napovedal celo tožbo, če kandidatka ne dokaže svojih trditev. Precej nenavadno se je za Siol.net odzval urednik portala Necenzurirano Primož Cirman, ki je o odgovoru predsedniške kandidatke za Siol.net dejal: "Konstrukta v intervjuju s hudo obtožbo pred objavo niste skušali preveriti oziroma pridobiti odziva prizadetih, s čimer ste med drugim kršili novinarski kodeks." Nikjer na svetu novinarji in uredniki ne ustavljajo objav intervjujev s kandidati za najvišje funkcije, da bi pridobili odzive na izjave zasebnih novinarskih podjetnikov. Izjava Cirmana je še dodatno zanimiva, ker tudi ni res, da nismo preverjali. Na Siolu že več mesecev poskušamo pridobiti pojasnila, zakaj je GEN-I plačeval podjetju Vesne Vuković. Je bilo to za oglase, svetovanja, zbiranje informacij, za črnjenje Golobovih konkurentov ali za kaj čisto drugega? Pojasnila še vedno pričakujemo od Roberta Goloba in Gen-I. Informacijska pooblaščenka nam je sporočila, da po zakonu Golob in GEN-I niso dolžni nič povedati, ker so zasebno podjetje. A v primeru, če ne odgovorijo, ostane javni sum zlorabe.

Odgovore pa vsaj nekoliko pričakujemo tudi od Necenzuriranih, čeprav ti ne vladajo, ne obračajo državnega denarja in so res le zasebni podjetniki. Niso državna energetika. Ne prodajajo skoraj celotne elektrike, proizvedene v naši edini nuklearki. Kot GEN-I. Pri Golobu gre zdaj tudi za pomembnega politika in veliko državno podjetje. Primož Cirman, Vesna Vukovič in Tomaž Modic so finančno veliko manjši in se odgovorom lahko izognejo. A potem naj ne očitajo, da nismo preverjali. Ker to ni res. Doslej pa pač niso pojasnili, zakaj so bila nakazila. Tudi zdaj, ko nas Cirman obtožuje kršitve kodeksa etike, ni izkoristil priložnosti, da bi pojasnil. Z zmerjanjem drugih nam kaže vzorec ravnanja vladajočih, ki smo mu priča tudi s komisijo Mojce Šetinc Pašek.

S podjetjem novinarke Vukovićeve so ob GEN-I poslovala tudi druga podjetja. Denimo, Gorenje, Adventure Investments in Brio. Gorenje je nakazila priznalo in pojasnilo. Primož Cirman se moti, ko meni, da mu ni treba nič pojasniti javnosti in medijski skupnosti, če že govori o novinarski etiki. Plačila podjetju Vukovičeve so nakazovala podjetja, o katerih so poročali, ko so Criman, Vukovićeva in Modic še delali za Siol. Pa tudi pozneje. Po kodeksu etike mora novinar razkriti konflikte interesov. Če te nekdo plačuje in o njem pišeš, je to konflikt interesov. Da je podjetju novinarke portala necenzuriranih usluge plačeval Golob iz GEN-I, pa Gorenje in še kdo, bi morali ti sami razkriti svojim bralcem.

Kot urednik sem na Siolu preverjal, ali je vsaj uredništvo Siola, kjer so bili v preteklosti v službi, vedelo, da potekajo v ozadju še drugi posli in plačila. A sem lahko ugotovil le, da o tem ni nobenih znakov. Kodeks etike ne zahteva le, da mora novinar razkriti morebitne konflikte interesov, moral bi se, kot piše, "da bi se izognil dejanskim ali navideznim konfliktom interesov, odreči darilom, uslugam, nagradam in drugim ugodnostim." Pa tudi: "Izogniti se mora delu zunaj novinarskega poklica, ki zmanjšuje njegovo verodostojnost ali verodostojnost novinarske skupnosti."

Podjetni novinarji, ki pridigajo o etiki

Če novinarje vzporedno plačujejo politiki ali podjetniki, ti pa to prikrivajo, je to bolj prostitucija kot novinarstvo. Tu ima Pirc Musarjeva prav. In ker je pred volitvami Primož Cirman vodil javne pogovore, ki so bili del kampanje Goloba, tudi Cirman dobro ve, o čem govorimo. Pa ljudje tudi.

Ko sem vodil skupino, ki je nekoč pripravljala veljavni kodeks novinarske etike, nam na misel ni prišlo, da bi v kodeks zapisali tudi, da novinar ne sme imeti vzporednih podjetij, na katera bi mu za storitve plačevali tisti, o katerih poroča. To je samoumevno, da se ne sme. Ali pa, da bi zapisali, da novinar ne sme v parlamentu delati za politike, če poroča o politikih. Kot bi zdaj novinar Necenzurirano Tomaž Modic delal za preiskovalno komisijo, ki jo ustanavlja golobova vladna koalicija.

Ta preiskava je znak, kako daleč nazaj padamo po pismu Marjana Šarca, ko je bil še šef vlade, naj direktorji podjetij premislijo, kje plačujejo oglase. Za tisto pismo smo vsi vedeli, da je poziv, naj se financira leve novinarske podjetnike tipa Necenzurirano, ne pa tistih, ki so kritični do vlade. Ali, v današnjih terminih, ne financirati tistih, ki bi lahko bili kritični do vlade Roberta Goloba. Šlo je za zakonito financiranje in ne dodatne prikrite posle.

Oblast v normalnih državah se praviloma trudi, da obstajajo nazorsko različni mediji. Brez financiranja jih ni. Normalna oblast v demokratični državi ne poskuša uničiti vsega, kar ni na njeni politični liniji. Razen v diktaturah.

Primož Cirman, Vesna Vuković in Tomaž Modic so zasebni podjetniki na področju novinarstva, ki predstavlja nov tip novinarstva, ki ruši zadnja desetletja veljavna pravila.

So necenzurirana podoba vladanja Roberta Goloba.