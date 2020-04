Miha Mazzini: Zagrenjena psiha teh nesrečnikov hoče vse stlačiti v blato

Naključno lahko odprem katerikoli medij, družabni ali uradni, povsod bom naletel na Pravičnika, ki ga tuji grehi spravijo v tak bes, da mora grešnike takoj ovaditi. V nadaljevanju besedila ga imenujem kar na kratko Pravičnik.

Poglejmo konkreten primer. Odprem Facebook in hop, mi že skoči na plano moški, ki divja o tem, da se je odpeljal skozi mesto in videl na sprehodu mater z otrokom! Pomislite! To ga je spravilo v tak bes, da se je zapeljal okoli mesta in na travniku zagledal človeka, ki sprehaja psa brez maske in rokavic! Evo fotka, evo dokaz! Tam v daljavi samotna, izgubljena postava sredi prostranstva.

Odprem lokalni časopis in SENZACIONALNO! V mesto smo poslali našega fotoreporterja in NE BOSTE VERJELI! ŠOKANTNO! Kaj je videl! Sledijo fotografije praznih mestnih ulic, nekaj golobov, v daljavi samotna upokojenka odhaja za vogal. Šokantno, res.

V soboto so bila družbena omrežja polna primorskih pravičnikov, ki so objavili registrsko tablico LJ in vpili, poglejte, kaj sem videl! Si morete misliti? Podobna opažanja so delili tudi Bohinjci in Kranjskogorci. Ko sem šel na žive lokalne kamere preverit poplavo prekrškarjev, sem videl le redke samotne sprehajalce (in sram naj bo "novinarje", ki so Pravičnikom nasedli, ne da bi preverili kamere).

Uredništvo portala RTV je posredovalo fotografijo bralca, ki se je javljal z Rožnika. Videli smo samotno postavo ob cerkvi, drugo pri gostilni, med njima torej kakih sto metrov. Pravičnik pa je podivjal, saj je pričakoval, da bo na vrhu hriba sam, tam se pa že dva sprehajata! Država mora vse to prepovedati!

Volja ljudstva

Pravičniki so vedno bolj množično zahtevali represijo, zaklepanje in preganjanje sprehajalcev, vlada, nagnjena v pravično stran tudi sama, jim je ustregla. V veljavi je trenutno prepoved potovanj preko občinske meje in dobro, da občani Osilnice zdaj ne smejo igrati nogometa, ker bi sosede morali neprestano prositi za žogo.

Ljudstvo je zahtevalo represijo in jo tudi dobilo. Kar je zelo zanimivo. Drugje se biča po navadi izogibajo, ne zahtevajo, mar ne?

Najprej dejstva

Tudi sam sem danes na samotnem polju v daljavi videl sprehajalca s psom in presenetilo me je, da nosi rokavice in masko, a tisto boljšo, ki jih primanjkuje zdravnikom. Ko bo prišel domov, bo predihana in premočena in vrgel jo bo proč. A koga bi lahko okužil tam sredi polja in kdo bi lahko okužil njega? Maska je bila torej porabljena zaman, mar bi jo daroval zdravstvu ali prihranil za resne čase.

Edino, kar so do zdaj ugotovili, je dejstvo, da virus pač ostane na čevljih še nekaj dni, če ste ravno pohodili kaj kužnega. A slovenstvo je kultura, ki ne pljuje po tleh (razen najstnikov) in v kateri se sezuvamo pred vrati.

Po drugi strani pa obstaja nešteto dokazov o koristi sprehoda. Tisti, ki se zaklenejo povsem in docela, se znajdejo v težkih preizkušnjah, ni čudno, da so tolike med njimi proglasili za svetnike ali za norce. Zadnjih več, žal. Ravno te dni je po tednu izolacije moški v Indiji stekel nag na cesto in do smrti pogrizel starko.

V vseh naštetih primerih samotnih sprehajalcev – od upokojenke do trojice na Rožniku na tistih fotografijah – zanje ni nevarnosti, saj so daleč od množic in pazite, povsem v skladu z zakoni, ki zdaj veljajo! Zakaj torej ljudstvo divja?

Pravičnik, podrobno

Da bomo Pravičnika bolje razumeli, moramo ponoviti osnove slovenske mentalitete: izjemna egalitarnost, ki zato agresivno ne prenese drugačnosti. Zaradi egalitarnosti nizki kriteriji in zato povišan narcisizem. Orodje uravnavanja egalitarnosti je zavist.

Velika večina pripisov fotografijam se ne sklicuje na zakon, marveč na moralo. Foto: Miha First Lotimo se moškega, ki je šel na Rožnik, da bi bil sam, in ker je tam srečal še dva človeka na varni razdalji, je podivjal in se spremenil v Pravičnika. Ovadil ju je, češ, glejte dva sprehajalca! V resnici pa so tam trije: tudi on. A zakaj je pomislil, da onadva kršita zakon, on pa ne? No, to je povišan narcisizem. Ker zakoni veljajo za druge, ne za nas.

A ko je Pravičnik zagledal en tak primer, se mora potem voziti gor in dol po mestu in še po poljih okoli njega, da zagleda še koga. Kar pomeni, da vloži veliko časa in energije, torej v njem gori močan ogenj agresivnosti.

Velika večina pripisov fotografijam se ne sklicuje na zakon, marveč na moralo. Poglejte, kaj ta človek počne, sprehaja psa, kako ga ni sram! To so pozivi k stigmatizaciji, torej k žigosanju drugačnih (pri čemer se ne zaveda, da je tudi sam na tistem polju, torej tudi sam drugačen!).

Podlaga Pravičnikovega besa

Pravičnik z lahkoto vidi bruno v tujem očesu, a ne iveri v lastnem. Dejstva niso na njegovi strani, saj samotni sprehajalci nikogar ne ogrožajo (pa četudi imajo ljubljansko registracijo). Prav tako ne kršijo zakonov, kar pomeni, da je Pravičnik daleč ostrejši od katerekoli uradne zahteve, v vsem je pretiran. Takega človeka imenujemo puritanec.

Zatorej poglejmo čudovito definicijo, ki nam jo je priskrbel Mencken: "Puritanizem je strašljiv občutek, da je nekdo, nekje, srečen."

To je to.

Ta dvom poganja Pravičnika: podoba človeka, ki sprehaja psa. Mogoče je pa srečen?

Mamica s hčerko na sprehodu. Kaj, če sta srečni?

Nekdo se sprehaja ob morju. Da ni slučajno srečen!?!

V teh časih so na površje priplavali Pravičniki, skrajno nesrečna bitja, katerih osnovno gonilo je zavist. Gledajo ljudi, ki spoštujejo zakone, v ničemer ne ogrožajo sebe in drugih, a ne privoščijo jim niti sprehoda. Še, zvišajte trpljenje, uničite lepoto! To je destruktivna, zagrenjena psiha, ki hoče vse stlačiti v blato, v katerem tiči sama.

Kot je zapisal razvpito nesrečni Carlyle, ki ga puritanci venomer citirajo: edina krona, ki jo moramo nositi venomer, je Jezusova trnjeva krona.

Sneg pade zato, da zveri pokažejo sledi. Karantena pride zato, da mentaliteta pokaže temelje, ki so globoko janzenistični in puritanski ter obožujejo trpljenje. Vrnili smo se v blatno vas, ki ne prenese ničesar, kar bi bilo lepo, še svežega zraka ne.

Virus zavisti je podivjal in težko ga bo spet ukrotiti.

